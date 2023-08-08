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Успішні операції СБУ в Чорному морі створюють передумови для розблокування портів, погоджуватися на нові "зернові угоди" не варто, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт

Розблокування українських портів має стосуватися не лише зерна, а й іншої продукції.

Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "зернова угода" - це капкан, в який загнали Україну росіяни. А розблокувати порти потрібно не лише для зерна.

"Це була легітимізація терору, який вони робили, фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Зараз нам закрили все, ми нічого не можемо везти, тому це хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію", - наголосив Водовіз.

Водночас, сказав він, операції СБУ в Чорному морі створюють для України передумови для подальших переговорів і ведення їх на власних умовах.

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"Ми показали силу в Чорному морі, тому мені цікаво зараз, яка буде реакція, наприклад, компаній, які дають судна для вивозу російських товарів? Що буде зі страховими компаніями, які страхують ці судна для вивозу російських товарів? Напевне, ми будемо чекати в найближчий тиждень-два відмову від страхування", - додав експерт.

Також, сказав Водовіз, головне завдання на наступних переговорах – дійти якогось оптимального рішення. Бажано, щоб воно стосувалося не тільки зерна, але й іншої продукції.

"Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори й знову домовилися про якусь частину. Про те, що от давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки якийсь один вид продукту", - пояснив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Олександр Водовіз має рацію !
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08.08.2023 14:59
+8
"З москалями нема спільної мови. Тільки сила!" (С) - Степан Андрійович БАНДЕРА (12..10.1952 р., стаття у виданні "Український Самостійник")
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08.08.2023 15:19
+7
Увесь кацапський флот у Чорному морі підлягає повному знищенню як флот імперіалистичної терористичної країни.
"******* визвольна боротьба українського народу з большевицькою Москвою є одночасно боротьбою з імперіялізмом московської нації взагалі, так, як большевизм є формою і витвором цього імперіялізму." - Степан БАНДЕРА, 1952 рік.
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08.08.2023 15:22
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Олександр Водовіз має рацію !
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08.08.2023 14:59 Відповісти
неужели поумнели ??? , хотя это временно , если ермак или беня с этим не согласится то будет все по по паРашному .
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08.08.2023 15:05 Відповісти
Путлер не дасть добро !
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08.08.2023 15:12 Відповісти
И ермак- пророк его!
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08.08.2023 15:19 Відповісти
А Боневтік проводить рашистську спецоперацію.
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08.08.2023 15:39 Відповісти
Бл ..... , все стали экспертами !!!
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Мальчики вернулись без трусиков Российская экранизация фильм "Голый пистолет". Пермский край, "герой" спецобосрации разгуливает в чем появился на свет, но с пистолетом в руке. Наверное, чтобы не отобрали самое святое. Некоторые комментаторы предположили, что это депутат Гурулев отправился помогать на фронт спецобосрантам.
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08.08.2023 15:00 Відповісти
Зернобарыги с вами не согласны.
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08.08.2023 15:05 Відповісти
Метінвест - Ахметов
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08.08.2023 15:16 Відповісти
"З москалями нема спільної мови. Тільки сила!" (С) - Степан Андрійович БАНДЕРА (12..10.1952 р., стаття у виданні "Український Самостійник")
показати весь коментар
08.08.2023 15:19 Відповісти
Увесь кацапський флот у Чорному морі підлягає повному знищенню як флот імперіалистичної терористичної країни.
"******* визвольна боротьба українського народу з большевицькою Москвою є одночасно боротьбою з імперіялізмом московської нації взагалі, так, як большевизм є формою і витвором цього імперіялізму." - Степан БАНДЕРА, 1952 рік.
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08.08.2023 15:22 Відповісти
Интерес Метинвеста в разблокировании портов в Черном море понятен как никогда)) Но с каких пор руководитель проектного оффиса является военным экспертом?
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08.08.2023 15:29 Відповісти
Такі да.Терор мона і треба зупиняти терором. Ердоган зі шкури лізе теж не просто так і заробіток Туреччини схоже не головна мета, само собою на голод в Африці йому пох, а от його вимогу до України створити в Криму кримсько-татрську автономію чомусь не оприлюднюють. Може ІПСО, але дуже схоже на правду, бо ще в 90-х було викрите заохочення Турцією татар до сепаратизму. Ердоган теж не проти закласти турецьку міну уповільненої дії в Криму.
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08.08.2023 19:41 Відповісти
 
 