УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16383 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
818 10
війна (56544) енергетика (1653) Денис Шмигаль (2707)

Енергетики продовжують підготовку до зими, формується багаторівневий захист об’єктів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Зима буде складною, тому енергетики продовжують підготовку, зокрема посилюють захист енергетичних об’єктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.

- За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки.
- ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості.
- ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.
- Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Шмигаль, з боку "Укренерго" вже майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж.

"Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - додав глава уряду.

Також читайте: Уряд виділяє 271 мільйон на компенсації людям, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
багаторазове підвищення тарифу.. щоб ти *дох
показати весь коментар
08.08.2023 15:19 Відповісти
До НГ повышения не будет. Пока есть время, можешь накопить, чтобы потом не жаловаться, что не предупредили и как всегда не успел.
показати весь коментар
08.08.2023 15:24 Відповісти
нострадамус ти ненаглядний!!!! вже разок не підвищили?? чі підвищили? чи ти холуй зеленожопий?
показати весь коментар
08.08.2023 15:31 Відповісти
Это не повышение. Рыночная цена 5 грн с коп. Так что радуйся, что не рынок, а так пол рынка. Но советом воспользуйся, потом спасибо будешь говорить.
показати весь коментар
08.08.2023 15:37 Відповісти
для таких крутеликів не повишение... канеччно-сходи в опу -печенька і 10 шекелей-чесно заробив
показати весь коментар
08.08.2023 16:04 Відповісти
Перший шар - яйця, другий - барабани. І цілодобова трансляція 53 серіялів одночасно - в якості об'єктової системи РЕБ.
показати весь коментар
08.08.2023 15:20 Відповісти
Враховуючи те, що орки восени планують розпочати випуск Шахедів, типу, власного виробництва...
показати весь коментар
08.08.2023 15:36 Відповісти
ооооо це ви ***** вчасно роздуплилися, підери
показати весь коментар
08.08.2023 15:37 Відповісти
04.08.23 - "Обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становлять лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень, в "Укренерго" цей показник - 7%, - Костянтин Ущаповський.

08.08.23 - "ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості, - ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.

Хтось киздить як дихає, і я здогадуюсь хто саме!
показати весь коментар
08.08.2023 15:41 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже майже рік знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а указу досі ще не немає про зняття санкцій з заводу. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
показати весь коментар
09.08.2023 11:25 Відповісти
 
 