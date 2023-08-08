Енергетики продовжують підготовку до зими, формується багаторівневий захист об’єктів, - Шмигаль

Зима буде складною, тому енергетики продовжують підготовку, зокрема посилюють захист енергетичних об’єктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.



- За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки.

- ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості.

- ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.

- Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Шмигаль, з боку "Укренерго" вже майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж.

"Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - додав глава уряду.

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