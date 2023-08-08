Міноборони Польщі погодилось відправити додаткові війська до кордону з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак погодився направити додаткові сили на кордон з Білоруссю після запиту Прикордонної служби країни.
Про це Wprost повідомили у пресслужбі польського Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Блащак, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається "динамічною", тому він розпорядився відправити додаткові сили для його охорони.
"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача Прикордонної служби про посилення участі в охороні кордону, міністр національної оборони розпорядився виконати прохання і відправити додаткових військових для патрулювання польсько-білоруського прикордоння та участі в операції "Безпечне Підляшшя", - уточнили в польському оборонному відомстві.
Наразі охорону польсько-білоруського кордону забезпечують близько двох тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі.
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А то чтото делать придется.
С глаз долой с серца вон.
типу, йдіть нахер, не хочу не відправлю?
складається враження, що все частіше, тексти пишуть, як для гепи. по дебільному.