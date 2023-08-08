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Новини Політика України
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Арахамія (1001) Слуга народу (2544) Торохтій Богдан (10)

"Слугу народу" Торохтія виключать із фракції після придбання елітної нерухомості та відпочинку у Болгарії під час війни: він також має скласти депутатський мандат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

торохтій

Після появи журналістського розслідування щодо придбання родиною "Слуги народу" Богдана Торохтія квартири у курортному місті Несебр (Болгарія) та квартири і паркомісця в Києві, на Печерську, нардепа буде виключено з фракції "Слуга народу". Також він має скласти депутатський мандат.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

"Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було", - констатує Арахамія.

"Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина "слуги народу" Торохтія під час війни придбала нерухомість у Болгарії, - ЗМІ. ФОТО

Тому, за словами Арахамії, Торохтій має:

1. Повернути отримані гроші в бюджет.

2. Скласти депутатський мандат.

"Я негайно ініціюю його виключення з фракції", - резюмує Арахамія.

Зазначимо також, що Торохтій, окрім скандалу з придбанням елітної нерухомості, також відпочивав у Болгарії, однак до нього не застосували жодних заходів. На думку головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої, це тому що Торохтій входить до так званої групи Іллі Павлюка, яка наділена додатковим імунітетом та захистом.

Раніше Арахамія зазначав, що каральних заходів щодо народного депутата Богдана Торохтія не було застосовано, оскільки його відпочинок у Болгарії під час повномасштабної війни не можна порівнювати зі справою Юрія Арістова на Мальдівських островах.

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Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Як повідомлялося, заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
А шо такоє? Ще тиждень назад було "не трогайте нашу няшу, Болгарія не Мальдіви"...
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08.08.2023 15:59
+11
Не для того Торохтій наарахамив купу грошей щоб їх витрачати на якусь там Війну.
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08.08.2023 16:00
+10
🤣
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08.08.2023 15:59
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А шо такоє? Ще тиждень назад було "не трогайте нашу няшу, Болгарія не Мальдіви"...
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08.08.2023 15:59 Відповісти
Там кожного зеленого підарка можна взяти за яйця і потрусити, то звідти висиплеться багато чого, а хламідію, того взагалі за яйця підвісити треба і довго ******* до тих пір поки не всереться, а потім ******* за те що всрався
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08.08.2023 16:51 Відповісти
а цьому торохтію насрати на арахамію--він вже стільки накрав,що депутатство йому пох !
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08.08.2023 18:10 Відповісти
🤣
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08.08.2023 15:59 Відповісти
Навіть не цікаво хто і як одним словом, пардон двома "слуги урода"
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08.08.2023 15:59 Відповісти
Не для того Торохтій наарахамив купу грошей щоб їх витрачати на якусь там Війну.
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08.08.2023 16:00 Відповісти
з купою бабла ложив він з прибором на тебе дурахамія абезьянівна
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08.08.2023 16:05 Відповісти
Який жах.
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони Джерело: https://censor.net/ua/n3436141
а хтось зі слуг це вже зробив? агрохімія чи зепрезидент ...
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Чистка рядов, правильное дело. Тезку одесского перед выборами в патрию не включили, но он потом к ней примкнул.
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Болгарія це ж несерйозно, вона ж майже поруч, це ж не якісь там Мальдіви...
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08.08.2023 16:04 Відповісти
зате там послиця з губами
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08.08.2023 17:06 Відповісти
..тобто злодіям від "слуг народу" достатньо тупо повернути частинку вкраденого і можна вже не сидіти у в'язниці, як усим "порохоботам" чи Червінському - цей вообще сидить ні за що, а міг би боронити Україну й надалі (ну вже точно ефективніше чим арахніди-безумні)
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08.08.2023 16:07 Відповісти
І шоб багато не торохтіти и Арахамію за компанію -- як і набирали в Слуги
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08.08.2023 16:07 Відповісти
Та усіх слуг урода треба вішати на каштанах не задумуючись, а ще їхніх ботів.
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08.08.2023 16:09 Відповісти
Возити ботокс з собою до Болгарії дешевше, ніж на Мальдіви
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08.08.2023 16:12 Відповісти
ось що пендель від байдена, животворящій робить!
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08.08.2023 16:18 Відповісти
Слуги народа сборище проходимцев під час війни та випробувань вони у усій красі показали своє обличчя крадіїв зрадників гопників та інших негативних персонажів сміття пора викидувати на смітник
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08.08.2023 16:19 Відповісти
Получается что яблоко от яблони не далеко падает...
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08.08.2023 21:04 Відповісти
Відторохтів.
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08.08.2023 16:19 Відповісти
Не виноватый он! Болгария сама к нему пришла!
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08.08.2023 16:40 Відповісти
что не депутат СЛУГИ НАРОДА то зашквар. Кого вы х.О.х. л.ы ***** понавыбирали ?
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08.08.2023 17:02 Відповісти
привели во власть чтобы обокрасть бюджет, домиком обзавестись и отправить туда свою семью, а потом за бабло и сам уедет.
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08.08.2023 17:20 Відповісти
не встигли цього виперти як вже іншого на хабарі взяли...
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08.08.2023 17:28 Відповісти
Знову "слуга наріду"? То його чесному Володі підсунув "барига" Порошенко. Не вірите? Запитайте у 73%.
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08.08.2023 17:57 Відповісти
Болгария сталась вже Малдиви? За тижден? Ну ну, мени як болгарин подобаеться.
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08.08.2023 18:30 Відповісти
Вертів він Клоуна разом з Єрмаком на одному місці. Його контробандист Павлюк кришує....
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08.08.2023 18:40 Відповісти
враги трудового народа
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08.08.2023 20:16 Відповісти
Хорошая схема.
Купил место в партии, заработал для себя и внуков, сложил мандат.
А когда же в тюрьму?
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08.08.2023 21:02 Відповісти
 
 