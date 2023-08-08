Нуланд застерегла хунту, яка захопила владу у Нігері, від співпраці з ПВК "Вагнер"

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час поїздки до Ніамеї (столиця Нігеру) зустрілася з лідерами нещодавнього перевороту та наголосила на тому, що співпрацювати з ПВК "Вагнер" небезпечно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

У повідомленні сказано, що на зустрічі з лідерами хунти Нуланд "порушила тему ПВК "Вагнер" і загрозу від неї для тих країн, де компанія перебуває". "Я нагадала, що з приходом ПВК "Вагнер" погіршується безпека, права людини порушуються. Але я не можу сказати, що ми дізналися більше про їхні (лідерів хунти. - Ред.) думки щодо цього", – заявила вона.

Нуланд нагадала, що генерал Барму (один з лідерів хунти. - Ред.) "дуже тісно співпрацював зі спецпідрозділами США протягом багатьох років", тому Нуланд висловила сподівання, що військові, які захопили владу в країні, продовжать діалог зі Сполученими Штатами.

Також читайте: Нігер після перевороту може підпасти під вплив РФ, - скинутий президент Базум

Загалом бесіду вона охаректеризувала, як досить важку.

"Ми наполягали на вирішенні проблеми за допомогою переговорів. Домогтися цього було нелегко. Вони (хунта. - Ред.) твердо дотримуються своєї думки й плану, який не відповідає конституції Нігеру. У відповідь ми дуже відверто дали зрозуміти, що поставлено на карту. Двері для продовження розмови залишаються відчиненими, але все досить важко", - розповіла Нуланд.

Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що хунта у Нігері наприкінці липня звернулися до ПВК "Вагнера" з проханням надати військову допомогу.

Читайте: Путін підживлює держперевороти в Африці, - Боррель