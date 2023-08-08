Нуланд застерегла хунту, яка захопила владу у Нігері, від співпраці з ПВК "Вагнер"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час поїздки до Ніамеї (столиця Нігеру) зустрілася з лідерами нещодавнього перевороту та наголосила на тому, що співпрацювати з ПВК "Вагнер" небезпечно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.
У повідомленні сказано, що на зустрічі з лідерами хунти Нуланд "порушила тему ПВК "Вагнер" і загрозу від неї для тих країн, де компанія перебуває". "Я нагадала, що з приходом ПВК "Вагнер" погіршується безпека, права людини порушуються. Але я не можу сказати, що ми дізналися більше про їхні (лідерів хунти. - Ред.) думки щодо цього", – заявила вона.
Нуланд нагадала, що генерал Барму (один з лідерів хунти. - Ред.) "дуже тісно співпрацював зі спецпідрозділами США протягом багатьох років", тому Нуланд висловила сподівання, що військові, які захопили владу в країні, продовжать діалог зі Сполученими Штатами.
Загалом бесіду вона охаректеризувала, як досить важку.
"Ми наполягали на вирішенні проблеми за допомогою переговорів. Домогтися цього було нелегко. Вони (хунта. - Ред.) твердо дотримуються своєї думки й плану, який не відповідає конституції Нігеру. У відповідь ми дуже відверто дали зрозуміти, що поставлено на карту. Двері для продовження розмови залишаються відчиненими, але все досить важко", - розповіла Нуланд.
Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що хунта у Нігері наприкінці липня звернулися до ПВК "Вагнера" з проханням надати військову допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Я вибачаюсь шановна Пані - то це результат вашої співпраці з людожерами?! Ще один Самоса мать вашу?!!
пілотіввояків.
Треба володіти матеріалом.
Ось динаміка кацапської експансії на заході Африки в країнах ECOWAS тільки за останні два роки, поки весь західний світ бавиться в оонівські пасочки з країною-терористом:
Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Лібєрія? чи Кот-д'Івуар?? Вагнерівці з Малі та Буркіна-Фасо легко перетнуть їх прозорі кордони, а прибаані оонівські гуттереші і далі будуть патякати, як нагодувати ці країни вкраденим росіянами українським збіжжям.
І там не говорять, не розуміють і не хотять розуміти російськоє нарєчиє.
І на росіян африканці точно не схожі
(не сморкаються в рукав і не справляють нужду під першим-ліпшим баобабом).