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Новини За кордоном
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переворот (199) Нуланд (157) ПВК "Вагнер" (1476) Нігер (3)

Нуланд застерегла хунту, яка захопила владу у Нігері, від співпраці з ПВК "Вагнер"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час поїздки до Ніамеї (столиця Нігеру) зустрілася з лідерами нещодавнього перевороту та наголосила на тому, що співпрацювати з ПВК "Вагнер" небезпечно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США. 

У повідомленні сказано, що на зустрічі з лідерами хунти Нуланд "порушила тему ПВК "Вагнер" і загрозу від неї для тих країн, де компанія перебуває". "Я нагадала, що з приходом ПВК "Вагнер" погіршується безпека, права людини порушуються. Але я не можу сказати, що ми дізналися більше про їхні (лідерів хунти. - Ред.) думки щодо цього", – заявила вона.

Нуланд нагадала, що генерал Барму (один з лідерів хунти. - Ред.) "дуже тісно співпрацював зі спецпідрозділами США протягом багатьох років", тому Нуланд висловила сподівання, що військові, які захопили владу в країні, продовжать діалог зі Сполученими Штатами.

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Загалом бесіду вона охаректеризувала, як досить важку. 

"Ми наполягали на вирішенні проблеми за допомогою переговорів. Домогтися цього було нелегко. Вони (хунта. - Ред.) твердо дотримуються своєї думки й плану, який не відповідає конституції Нігеру. У відповідь ми дуже відверто дали зрозуміти, що поставлено на карту. Двері для продовження розмови залишаються відчиненими, але все досить важко", - розповіла Нуланд. 

Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що хунта у Нігері наприкінці липня звернулися до ПВК "Вагнера" з проханням надати військову допомогу.

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Топ коментарі
+3
Всім роздали по печиву і розбіглися
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08.08.2023 16:09
+3
до відома пані Нуланд - це не останній переворот у Західній Африі у найближчі роки. Треба зауважити - яко ваші та французські спецслужби не можуть протистояти деструктивній діяльності росії в Африці і в інших регіонах, то єдиним виходом є поховати російсьу федерацію на українському фронті. Адже після того, як росія остаточно ****** за допомогою свого вагнера економічний союз країн Західної Африки ECOWAS (що вже майже відбулося), то візьметься за країни Східноафрика́нського співтовари́ства (САС).
Ось динаміка кацапської експансії на заході Африки в країнах ECOWAS тільки за останні два роки, поки весь західний світ бавиться в оонівські пасочки з країною-терористом:
Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Лібєрія? чи Кот-д'Івуар?? Вагнерівці з Малі та Буркіна-Фасо легко перетнуть їх прозорі кордони, а прибаані оонівські гуттереші і далі будуть патякати, як нагодувати ці країни вкраденим росіянами українським збіжжям.
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08.08.2023 17:16
+2
А якщо ***** пішлють, що буде?
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08.08.2023 16:09
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Нуланд скаже, як зав'яже.
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08.08.2023 16:04 Відповісти
Нуланд нагадала, що генерал Барму (один з лідерів хунти. - Ред.) "дуже тісно співпрацював зі спецпідрозділами США протягом багатьох років", тому Нуланд висловила сподівання, що військові, які захопили владу в країні, продовжать діалог зі Сполученими Штатами. Джерело: https://censor.net/ua/n3436145
Я вибачаюсь шановна Пані - то це результат вашої співпраці з людожерами?! Ще один Самоса мать вашу?!!
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08.08.2023 16:08 Відповісти
А якщо ***** пішлють, що буде?
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08.08.2023 16:09 Відповісти
висловлять глибоку стурбованість небезпечними та непрофесійними діями африканських пілотів вояків.
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08.08.2023 16:16 Відповісти
Всім роздали по печиву і розбіглися
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08.08.2023 16:09 Відповісти
Нуланд роздавала не печиво, а булки з маком.
Треба володіти матеріалом.
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08.08.2023 17:24 Відповісти
Та там генерал у них добряк, не будет он с вагиновцами сотрудничать, ага
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08.08.2023 16:15 Відповісти
Так пані Вікторія мабуть же попередила, що якщо буде, то печеньок не отримає.
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08.08.2023 16:24 Відповісти
Як по американськи -- Барма -- падлюка -- але це наше падло
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08.08.2023 16:22 Відповісти
Вже 10 років ваші застереження людоїдам глибоко в ду..і!!!Замість того щоб нормально шарахнути томагавками і приструнити тих ганібалів вони застерігають.Пророство Дудаєва справджується якщо світ не зупинить ту чуму вона розростеться до гігінських розмірів,так воно і відбувається..((
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08.08.2023 16:25 Відповісти
на *** соли штати можуть тильки насипати вагнер перекинули в билорусь нато обосралося
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08.08.2023 16:31 Відповісти
Там вуши Китаю виглядають... бо нахіра русні тантал?(модний в електронінці елемент)
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08.08.2023 16:48 Відповісти
до відома пані Нуланд - це не останній переворот у Західній Африі у найближчі роки. Треба зауважити - яко ваші та французські спецслужби не можуть протистояти деструктивній діяльності росії в Африці і в інших регіонах, то єдиним виходом є поховати російсьу федерацію на українському фронті. Адже після того, як росія остаточно ****** за допомогою свого вагнера економічний союз країн Західної Африки ECOWAS (що вже майже відбулося), то візьметься за країни Східноафрика́нського співтовари́ства (САС).
Ось динаміка кацапської експансії на заході Африки в країнах ECOWAS тільки за останні два роки, поки весь західний світ бавиться в оонівські пасочки з країною-терористом:
Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Лібєрія? чи Кот-д'Івуар?? Вагнерівці з Малі та Буркіна-Фасо легко перетнуть їх прозорі кордони, а прибаані оонівські гуттереші і далі будуть патякати, як нагодувати ці країни вкраденим росіянами українським збіжжям.
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08.08.2023 17:16 Відповісти
С"єра - Леоне ? Так там же , начебто , наші котики щось охороняють дуже важливе . Чи я помиляюсь ?
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08.08.2023 19:40 Відповісти
там вже давно нікого нема, тому зараз там може статись будь-що. Там навіть танки не потрібні. З гвінейської Фарани до Фритауна вагнерам на пикапах три години їхати, ліниво на ходу пострілюючи з покємона.
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08.08.2023 23:18 Відповісти
Дякую , відстав від життя .
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09.08.2023 19:57 Відповісти
це не дивно, бо у нас зараз своя Сьєрра-Леоне.
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09.08.2023 21:05 Відповісти
Слава Богу, Африка - це багато годин польоту.
І там не говорять, не розуміють і не хотять розуміти російськоє нарєчиє.
І на росіян африканці точно не схожі
(не сморкаються в рукав і не справляють нужду під першим-ліпшим баобабом).
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08.08.2023 17:32 Відповісти
ООН відкрило "СКРИНЬКУ ПАНДОРИ" ! Всім стало ясно - роби що хочеш. ООН - це криша для амбітних нахабних диктаторів. Плювали вони на всі міжнародні домовленності. Доки не буде працювати МІЖНАРОДНЕ ПРАВО з системою ПОКАРАННЯ ( війська швидкого реагування ООН) буде повна ВАХКАНАЛІЯ. ХАчу рИспубліку, тато ! Та дайте рИбьйонку країну, нарешті !
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08.08.2023 17:45 Відповісти
Байден, ты захотел нигерского урана?
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09.08.2023 03:41 Відповісти
 
 