Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони України перерахувало на рахунки компаній 27 млрд гривень за зброю, однак не отримало її вчасно.
Про це пише у фейсбуці журналіст ZN.ua Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
"Виявилось, що Міноборони заплатило за зброю 27 мільярдів, але замість зброї отримало н#хуя. Резніков розповідає, що "це ж ви понімаєте, ми ж до війни не готувалися, на складах ні снарядів, ні броніків, а 24 лютого кинулися все куплять, ну і всякі жулікі нам наобіцяли, ми їм 100% передоплати шмальнули, а вони нас взяли і обманули, гниди", - пише журналіст.
"При цьому, яка частка у цих 27 мільярдах була насправді по лютнево-березневим контрактам 2022 року - не зізнається, хоч стріляй", - наголошує він.
Більш детально про ситуацію, що склалася, пише Центр протидії корупції.
Відповідь на запит Центру протидії корупції (ЦПК) та інформація від джерел свідчать: прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України по закупівлі зброї складає близько 27 млрд грн.
Водночас інформація про конкретні прострочені контракти прихована. Хоча, наприклад, Міноборони США щодня публікує звіти про укладені контракти на закупівлю зброї для своїх військ. Ці звіти можна побачити тут.
Наявність простроченої дебіторської заборгованості означає, що Міноборони перерахувало компаніям гроші, проте товар (тут - зброю) так і не отримало в строк, передбачений контрактами.
"Цифра у 27 млрд грн - це загальний обсяг простроченої дебіторської заборгованості розміром у 33 млрд грн, з якої вирахуновано 5,86 млрд грн (заборгованість за речовим забезпеченням) та 1 млрд грн - приблизний розмір заборгованості за іншими програмами Міноборони. Такі розрахунки підтверджують джерела ЦПК", - йдеться у повідомленні.
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Он обязан был учесть все риски,
выбрать лучших производителей оружия и обеспечить получение.
Это его прямая обязанность.
Не сделал? Отвечай по закону.
Следствие- дело- суд- приговор.
ПЫСЫ: на самом деле больше. Цифра уходит за 40 млрд. Но опять же, разницы никакой. Почти.
Почему я должна делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!
https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
-Куда дел деньги, сп*здил?!
-А не скажу, не имею права, военная тайна.
-гдє дєньгі берьйошь ?
-в тумбочькє
-а кто іх туда ложіт?
-жєна ложіт
-а она гдє іх берьйот?
-я ей даю
-а ты гдє берьош?
-в тумбочьке!!
Військова/державна таємниця у даному випадку захищає не державу та ЗСУ, а імовірних злочинців. Отже має бути скасована.
про такі новини хрипата жаба у своїх гундосиках не згадує
це вже потужна перемога чи дати ще 100 днів?
А ДІЙСНО ЧОМУ ТАКИЙ НЕКВАПЛИВИЙ КОНТРНАСТУП ?
Ще доплюсувати крадіжки палива і блокування його постачання до ЗСУ і недоукомплектування ************ ЗСУ і буде реальна картина.
Завгар залишив після себе достойну зміну.
Так само як з яйцями: ну так, то було але вже все виправлено, а то що було то було.
.... і хто сказав - що з корупціонерами розберемося після війни?.. більшої дурниці я не чув. Такими темпами ми до перемоги і не доживемо. Ніхто - з нормальних українців. Тому цю мразь треба вішати прямо зараз. Краще вичайно- по тіхому. Ну а там як вийде.
Дайте зброю! Негайно!
Дайте, дайте, дайте...
Диваны чиновников Минобороны заполнены пятисотенными купюрами.
Виллы в Испании и Монако.
Украинские военкомы скоро возглявят списки Форбс!
Не война, а праздник жизни!