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Новини Війна в Україні
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Міноборони (5289) зброя (5763) закупівлі (591) Ніколов (8) Юрій Ніколов (72)

Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міноборони

Міністерство оборони України перерахувало на рахунки компаній 27 млрд гривень за зброю, однак не отримало її вчасно.

Про це пише у фейсбуці журналіст ZN.ua Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилось, що Міноборони заплатило за зброю 27 мільярдів, але замість зброї отримало н#хуя. Резніков розповідає, що "це ж ви понімаєте, ми ж до війни не готувалися, на складах ні снарядів, ні броніків, а 24 лютого кинулися все куплять, ну і всякі жулікі нам наобіцяли, ми їм 100% передоплати шмальнули, а вони нас взяли і обманули, гниди", - пише журналіст.

"При цьому, яка частка у цих 27 мільярдах була насправді по лютнево-березневим контрактам 2022 року - не зізнається, хоч стріляй", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник управління ДПСУ Косік є співвласником компанії, яка отримує мільйони від Міноборони. У його доньки підозрілі прибутки, а в дружини, ймовірно, паспорт РФ, - ЦПК

Більш детально про ситуацію, що склалася, пише Центр протидії корупції

Відповідь на запит Центру протидії корупції (ЦПК) та інформація від джерел свідчать: прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України по закупівлі зброї складає близько 27 млрд грн.

Водночас інформація про конкретні прострочені контракти прихована. Хоча, наприклад, Міноборони США щодня публікує звіти про укладені контракти на закупівлю зброї для своїх військ. Ці звіти можна побачити тут.

Наявність простроченої дебіторської заборгованості означає, що Міноборони перерахувало компаніям гроші, проте товар (тут - зброю) так і не отримало в строк, передбачений контрактами.

Читайте: Міноборони судитиметься із Держаудитслужбою через рішення стосовно постачальників, - Ярова

"Цифра у 27 млрд грн - це загальний обсяг простроченої дебіторської заборгованості розміром у 33 млрд грн, з якої вирахуновано 5,86 млрд грн (заборгованість за речовим забезпеченням) та 1 млрд грн - приблизний розмір заборгованості за іншими програмами Міноборони. Такі розрахунки підтверджують джерела ЦПК", - йдеться у повідомленні.

Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
по хорошому рєзніков мав би вже на березі гойдатися і дякувати, що так м'яко з ним обійшлися. ...ну й інші "невірники у війну"
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08.08.2023 16:11
+42
А як би підари взяли Київ то пани з Міністрества оборони вжеб перевели в готівку ті мільярди і жили б десь у Панамі, а так приходиться виправдовуватися і пожимати плечима, вдаючи із себе наївних обманутих простачків.
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08.08.2023 16:12
+39
справа в тому, що оплати майже мільярда доларів за зброю це, навіть не компетенція Рєзнікова. Рєзніков такі суми сам не узгоджує, команду сплачувати таку суму 100% Рєзніков отримав від керівника ОП єрмака за згодою зеленського. Тож на "гойдалці" мають бути як мінімум ше дві тушки.
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08.08.2023 16:52
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по хорошому рєзніков мав би вже на березі гойдатися і дякувати, що так м'яко з ним обійшлися. ...ну й інші "невірники у війну"
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08.08.2023 16:11 Відповісти
справа в тому, що оплати майже мільярда доларів за зброю це, навіть не компетенція Рєзнікова. Рєзніков такі суми сам не узгоджує, команду сплачувати таку суму 100% Рєзніков отримав від керівника ОП єрмака за згодою зеленського. Тож на "гойдалці" мають бути як мінімум ше дві тушки.
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08.08.2023 16:52 Відповісти
три
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08.08.2023 21:13 Відповісти
І як він зможе дякувати, якщо буде гойдатися на березі?
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08.08.2023 17:23 Відповісти
Якщо за яйця підвісити то зможе і подякувати.
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08.08.2023 18:26 Відповісти
А якщо в нього немає яєць?
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08.08.2023 18:50 Відповісти
Є, по 17 гривень кожнею
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08.08.2023 23:48 Відповісти
на двох березах
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08.08.2023 18:24 Відповісти
Он шо, не понимает что он расписался себе под приговором?!!!

Он обязан был учесть все риски,
выбрать лучших производителей оружия и обеспечить получение.

Это его прямая обязанность.

Не сделал? Отвечай по закону.
Следствие- дело- суд- приговор.
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08.08.2023 21:47 Відповісти
Военные корпорации шо в США шо в РФ, а щас наверно и в Украине имеют неплохое бабло. И в правительстве у них есть свои люди. Они просто так не уйдут.
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09.08.2023 07:56 Відповісти
Т.е нам нужно раскрыть все тайные контракты во время войны какому-то ООО "ЦПК"?
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08.08.2023 16:12 Відповісти
Для депутатів та обличь які ПОВИННІ мати доступ - ТАК!!! БЕЗПЕРЕЧНО, бо інакше все в трубу та кишені посадовців!!!
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08.08.2023 16:33 Відповісти
Хм, идея хорошая, расскажем эту инфу шуфричу или киве?
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08.08.2023 16:46 Відповісти
Ну, кива неудачный пример.
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08.08.2023 17:29 Відповісти
А шуфрич нормась получатель инфы во время войны?)
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08.08.2023 18:02 Відповісти
Шуфрядь - керівник Парламентського комітету з питань свободи слов.
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08.08.2023 18:20 Відповісти
Ну так претензии в том, что ему в том числе ничего не рассказали
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08.08.2023 18:31 Відповісти
Ни в коем случае! Если раскроете, то обществу и партнерам станут известны бенефициары "просроченной дебиторской задолженности", а также суммы полученных чиновниками откатов за непоставленное оружие и военное имущество, за которое уже уплачено 27 млрд. грн. Прийдется расследовать крупнейшее в истории МО Украины хищение и присвоение бюджетных средств!
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08.08.2023 17:02 Відповісти
не тайни,а корупцію(т.е)бельмес???
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08.08.2023 17:18 Відповісти
директор там такий собі мутний тіпок з хамілією Шабунін, чисто українське прізвище, а інформацію про своїх предків приховує. думаю папаша засланий при сисисирі якийсь кигибешник чи військовий, і взагалі не довіряю я людям з таким прізвищем.
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08.08.2023 18:27 Відповісти
Я ничего о о нем не знаю и его не выбирал, и кроме трёпа ещё ничего от него не слышал. Поэтому воспринимаю его, как инфовброс псевдоактивности.
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08.08.2023 18:34 Відповісти
а його й не треба обирати. воно само собі створило громадську організацію, обізвались центром протидії корупції і бриють бабло на грантах і на відкатах, щоб не протидіяти корупції, плюс його . інших варіантів, як якийсь простий нікому невідомий мудило з кацапським прізвищем, що народився і вчився в Рівному, став "боротись" з корупцією
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10.08.2023 08:16 Відповісти
А як би підари взяли Київ то пани з Міністрества оборони вжеб перевели в готівку ті мільярди і жили б десь у Панамі, а так приходиться виправдовуватися і пожимати плечима, вдаючи із себе наївних обманутих простачків.
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08.08.2023 16:12 Відповісти
Вони не винні. Вони ж з нарІТу, неПолітики. Вони тільки вчаться.
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09.08.2023 09:27 Відповісти
Одні "переоцінили" свою допомогу на 6.2 млрд ДОЛАРІВ ..інші 27 ярдів (але вже гривень) спустили як в Очко...Ну що сказати?! - красавчики!!
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08.08.2023 16:12 Відповісти
Ета проста такоє ачєрєдноє савпадєніє-ну проста так апять случайна савпала...
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08.08.2023 16:13 Відповісти
А в тих жуліків шо шмальнули Міноборони на гроші координати є ?
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08.08.2023 16:13 Відповісти
Є не тільки координати, а й імена та прізвища, але всі чомусь родичі, куми, свати, "однокашнікі" і "очєнь харошіє, добриє і нужниє люді"...
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08.08.2023 16:33 Відповісти
Нічого дивного шо всі своі коло корита -- НАБУ на них нема
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08.08.2023 16:37 Відповісти
НАБУ нема. І за зє не буде.
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08.08.2023 16:46 Відповісти
Не для того дерьмак сеню в НАБУ призначав, щоб він з його підлеглими боровся.
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09.08.2023 09:33 Відповісти
какая разница? Хуже ведь не будет?
ПЫСЫ: на самом деле больше. Цифра уходит за 40 млрд. Но опять же, разницы никакой. Почти.
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08.08.2023 16:18 Відповісти
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08.08.2023 16:19 Відповісти
два підара
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08.08.2023 16:23 Відповісти
Та ні. Це просто два корумпованих жида.
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08.08.2023 16:34 Відповісти
Одне іншому не заважає))))
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08.08.2023 16:51 Відповісти
Любиш клубничку?
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08.08.2023 17:16 Відповісти
Классно лыбятся! Утилизация гоев идет с опережением плана!
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08.08.2023 19:06 Відповісти
Ці 27 млрд. з тих, що 36,3 млрд., чи на додаток до них?
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08.08.2023 16:21 Відповісти
З тих.
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08.08.2023 16:45 Відповісти
Та бачив в тексті, але щось "мєня тєрзают смутниє самнєнія".
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08.08.2023 17:02 Відповісти
Американка, яка воює в лавах ЗСУ пише такі твіти з запитаннями....

Почему я должна делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!

https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
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08.08.2023 16:21 Відповісти
Приватні клініки, компанії з перевезень хворих..чи вона щось інше мала на увазі?
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08.08.2023 16:55 Відповісти
А контракти про закупівлю зброї під час війни то публічна інформація? Може ще й контракти на транспортування з графіком та маршрутами десь викладені?
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08.08.2023 16:23 Відповісти
Що, вигороджуеш хабарників та крадіїв "доцільністю" та тупими висловлюваннями?! Ну тоді САМ відповідай за них та не зажимай кошти а викладай волонтерам щоб вони компенсували крадівництво тих кого ТИ ОБРАВ за ТВІЙ РАХУНОК!!!
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08.08.2023 16:36 Відповісти
Аха.
-Куда дел деньги, сп*здил?!
-А не скажу, не имею права, военная тайна.
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08.08.2023 16:47 Відповісти
злапали жидьониша на хабарі
-гдє дєньгі берьйошь ?
-в тумбочькє
-а кто іх туда ложіт?
-жєна ложіт
-а она гдє іх берьйот?
-я ей даю
-а ты гдє берьош?
-в тумбочьке!!
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08.08.2023 18:16 Відповісти
Де там "закупівля зброї"??? Якби на мільярд доларів (а це якраз 27 мільярдів грн. за курсом на лютий-березень 2022) була насправді закуплена зброя, то ція стаття Ніколова просто би не з"явилась, бо не було б підстав. А так це вкрадені у громадян та у ЗСУ гроші, вкрадені владою зеленського, бо без його згоди та згоди єрмака такі шалені кошти ніхто б не перерахував. Схоже владімірссанич та андрєйьарісавіч пульнули мільярд доларів на закордонні фірми-прокладки у лютому-березні 2022, бо готувалися до капітуляції України на договорнячкє з москалямі у Стамбулі наприкінці березня 2022. Але ЗСУ зламали всі плани оманських покидьків та в березні вибили москалоту з-під Києва, а потім з під Харкова та Херсону.
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08.08.2023 17:00 Відповісти
В даному випадку, скоріш за все, контракти нікчемні, їх укладання/підписання носить ознаки злочину, постачання за контрактами досі не відбулося, гроші зникли разом з постачальниками...
Військова/державна таємниця у даному випадку захищає не державу та ЗСУ, а імовірних злочинців. Отже має бути скасована.
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08.08.2023 17:35 Відповісти
Усе не так. Банда мародерів "весільного" міністерства побрила мільярд баксів. Міністру POHUY. Скільки пішло кишенями взагалі, - ніхто навіть не рахував...
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08.08.2023 16:28 Відповісти
Це ОЗУ в МО роззброїло ЗСУ на суму майже 1 млрд.доларів США.
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08.08.2023 17:48 Відповісти
На часі Закон України про розстріл на місці! Невиконаний контракт, хабар, спроба відкупитися від мобілізації, зливання інфи ворогу, відкритий саботаж, антиукраїнські висловлювання - ось невеликий перелік, за який вже пора починати розстрілювати або вішати на гіляці!!!
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08.08.2023 16:30 Відповісти
Опоздали,поезд ушёл!
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08.08.2023 16:32 Відповісти
Закон буде з правкою - "СЛУГ НАРОДУ НЕ СТОСУЄТЬСЯ"!!! Отже НІКОГО не буде покарано, бо інші не крадуть!
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08.08.2023 16:37 Відповісти
Як заказнули , так і провернули. Фокусники.
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08.08.2023 16:31 Відповісти
знову слуги і ніякої відповідальності

про такі новини хрипата жаба у своїх гундосиках не згадує

це вже потужна перемога чи дати ще 100 днів?
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08.08.2023 16:42 Відповісти
Де зараз Бєня? Це ж він стоїть за лаштунками всього цього "Гігантського Крадійництва".... А його треба прикувати до крісла і годувати через інєкції і щоб ходив під себе доти поки не будуть знайдені і знищені фізично всі його можливі спадкоємці. А далі цього поца треба гуманно приспати як невиліковно хвору тваринку і тоді держава без усіляких судів з продажними суддями успадкує все вкрадене і набодяжене цим гівнюком... І це стало б чудовим прикладом для всіляких "рєзнікових" які виправдовують злодійство піклуванням та забезпеченням своїх рідних.
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08.08.2023 16:43 Відповісти
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08.08.2023 17:05 Відповісти
свинарчуки нервно курят в сторонке рядом с коломошей
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08.08.2023 16:44 Відповісти
Зато ****** Мазурашу хочет,чтобы приняли закон,согласно которому все 18-60 должны явиться в обязательном порядке в ТЦК в течении 7 суток.Уймите же кто- нибудь этого долбойоба Мазурашу......
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08.08.2023 16:57 Відповісти
....а Верховне Зєля вааааще нє в курсе - в телесуфльорє для диктора-дєбіла - ні слова про невдОбне для зебанди дермаків
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08.08.2023 17:00 Відповісти
Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК Джерело: https://censor.net/ua/n3436147

А ДІЙСНО ЧОМУ ТАКИЙ НЕКВАПЛИВИЙ КОНТРНАСТУП ?
Ще доплюсувати крадіжки палива і блокування його постачання до ЗСУ і недоукомплектування ************ ЗСУ і буде реальна картина.
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08.08.2023 17:03 Відповісти
ці кошти осіли там де потрібно і чекають на своїх власників по закінченні війни з любим результатом а прості люди повинні донатити на все тому, що яйця вимірюються не по-штучно а кілограмами і т.п.
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08.08.2023 17:07 Відповісти
Опять развели нарiд як лохiв.
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08.08.2023 17:13 Відповісти
І садять когось?
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08.08.2023 17:17 Відповісти
Работает Компания ОООО (общество с очень ограниченной ответственностью) " Триста еврейцев"
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08.08.2023 17:20 Відповісти
Рафік ні в чому не вінуватий…
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08.08.2023 17:25 Відповісти
Нічого так ЗЕки хом'ячать під час війни на армії. Ялинкович міг би пишатися своїм маленьким смішним наступником.

Завгар залишив після себе достойну зміну.
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08.08.2023 17:27 Відповісти
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08.08.2023 17:31 Відповісти
******* нарід в його тупий собачий рот
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08.08.2023 17:33 Відповісти
Якого народу вони "слуги", блд?
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08.08.2023 17:44 Відповісти
Щира подяка наріду 73%. Виходить, що нарід 73% мародери? Це вони обікрали нашу армію і втратили свої мізки, бо стали слугами антимайданівців і ворогів України.
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08.08.2023 17:52 Відповісти
Аплодую Резнікову і всім "зеленим НЕслугам":Браво!Ви нас "зробили разом" і так нашому бидлу і треба!
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08.08.2023 18:00 Відповісти
Виктор , это не быдло , что вы , это великий , мудрый народ , с величайшей историей , великой культурой , европейцы - украинцы !!!
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08.08.2023 19:34 Відповісти
Жуй репу и не умничай...
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08.08.2023 20:14 Відповісти
Мадам, с лопаты уже не харчуетесь, обтесалась чуток? А культуру угро-башкиро-татаро-бурято-удмуртскую не забываете?
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08.08.2023 20:45 Відповісти
Народ об этом давно Юрий Щвец говорил ..1.8 милиардов доларов от Минобороны уплыли в офшоры даж на Каймановы острова.Они замарожены американцами до поры .Получить ни солнцеликий ни Ермак и ни Резников их не могут .В этой сумме и продажа американской гуманитарки которую провернул Ермак
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08.08.2023 18:38 Відповісти
Гроші вже давно на рахунках в офшорах. Тому Резнікова Єрмак і поставив...
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08.08.2023 18:38 Відповісти
Интересно ,сколько миллиардов долларов с#издизи и сожрали Зе термиты????? Пять??Семь??? Сколько кому досталось???? Столбы на Хрещатике жду своих клиентов Зе команды. Может подавятся.
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08.08.2023 18:56 Відповісти
********
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08.08.2023 19:23 Відповісти
И єто єщьо мяхко сказано!
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08.08.2023 22:20 Відповісти
Якщо коротко - МінОборони подарувало 27млрд грн псевдопідрядчикам. Чи нанесло МінОборони державі збитки в особливо великих розмірах, не кажучи про питання нац.безпеки? Ні, мабуть... а років за 10 спишуть 27млрд "за давністю подій" . Поки лохи із США щодня звітність публікують...
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08.08.2023 20:16 Відповісти
Из которых 26 млрд. грн. в твердой валюте вернулись чиновникам Минобороны на счета в зарубежных банках.
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08.08.2023 22:22 Відповісти
Судячи з того як подається інфо, посил: ну так сталося, ну не а й нема, отже то шахраї погані, а ми хотіли як ліпше, ну не шукайте ці гроші, не треба, було і нема. Пшик.
Так само як з яйцями: ну так, то було але вже все виправлено, а то що було то було.
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08.08.2023 20:17 Відповісти
Журналісту - респект! Ну а Резніков - звичайно в цій грі зіц- председатель. Головні бенефіціари - Дєрьмак і зе-чмо.
.... і хто сказав - що з корупціонерами розберемося після війни?.. більшої дурниці я не чув. Такими темпами ми до перемоги і не доживемо. Ніхто - з нормальних українців. Тому цю мразь треба вішати прямо зараз. Краще вичайно- по тіхому. Ну а там як вийде.
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08.08.2023 20:42 Відповісти
Американці, падлюки! Шольц, гнида!
Дайте зброю! Негайно!
Дайте, дайте, дайте...
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08.08.2023 22:19 Відповісти
27 млрд. гривен украли. Яйца в армию по 17 гривен. И это только яйца!
Диваны чиновников Минобороны заполнены пятисотенными купюрами.
Виллы в Испании и Монако.
Украинские военкомы скоро возглявят списки Форбс!
Не война, а праздник жизни!
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08.08.2023 22:31 Відповісти
ЧИ ЦЕ БУВ НАТЯК НА РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ І КАЛАНЧАКУ
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09.08.2023 00:48 Відповісти
😆
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09.08.2023 01:01 Відповісти
Все это ******* для лохов , деньги эти тупо спизжены, конвертированы и выведены за бугор...
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09.08.2023 07:06 Відповісти
ЗЕлёные гниды воруют, а Байден просто ничего не знает.💯
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09.08.2023 07:53 Відповісти
27 млрд! А народ збирає по копійках. Он Притула ніяк один мільйон зібрати не може. Мені ще подобається в мережі: президентський полк просить зібрати їм на дрон. Згадується брежнєвський полк десь у Набережних Човнах, де солдати голодували.
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09.08.2023 08:28 Відповісти
Вимагаю смерті корупціонерам-злодіям у владі України наверху ! ! !
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09.08.2023 09:11 Відповісти
Це те зо було 30 з гаком чи це вже нове?😪😪😪
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12.08.2023 00:25 Відповісти
 
 