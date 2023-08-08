УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
7 743 38
війна (56544) експерт (95) мобілізація (1461)

Держава перекладає відповідальність за мобілізацію на військових, натомість приховує від них реєстри, в яких веде облік громадян, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мобілізація

Держава не хоче брати на себе відповідальність за хід мобілізації, перекладаючи її на ТЦК.

Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, держава ще з 2014 усунулася від проведення мобілізації, переклавши задачу на військових. Зокрема, приховує від військових реєстри, в яких веде облік громадян.

"Військової присутності не було ледь не в третині адміністративних одиниць держави. Штати РВК, як і все в ЗСУ, були типовими і далеко не всюди дозволяли виконувати задачі, наприклад, у штаті машину РВК має, а в житті - ні. Основа РВК – державні службовці (головний, провідний, 1-ї та 2-ї категорії спеціалісти. Зарплата всіх, крім головного, у 2014-му була меншою за мінімальну, держава доплачувала компенсацію", - пояснив Кевлюк.

Також читайте: Співробітнику військкомату Вінницької області, який обіцяв відстрочку від мобілізації за 2000 доларів США, повідомлено про підозру. ФОТО

Пізніше військкомати перейменували у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

"У 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росії, стара система з новою вивіскою намагалася вирішити стару проблему – мобілізувати ресурси для оборони. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює, що мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

Тобто знову в усьому винні ТЦК, а держава десь збоку. А Закон – ну і що з того? А хіба ТЦК мають перевести національну економіку, діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду?" - наголосив Кевлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків, засудили на Тернопільщині: 3 роки тюрми з іспитовим строком

Так, зазначив експерт, замість того, щоб діяти за закону, держава продовжує полірувати ТЦК.

"Шляхами трансформації старих та неефективних ТЦК (зразка 2015–2016 років) у нове сяйливе високоефективне дещо МО вважає:

- моніторинг способу життя начальників ТЦК (а всіх інших у ТЦК?);
-  цифровізація (шикарний термін, котрий нічого не пояснює);
-  мінімізація корупційних ризиків (у ТЦК зарплати вже як у суддів?);
-  максимально залучити ВЦА та ОТГ до мобілізації (їх Закон залучив, а ті, хто має дотримання законності в державі контролювати та забезпечувати, в цій схемі де?);
-  відстрочки та зняття з обліку – комісійно, голова ВЦА – голова комісії (ви точно хочете перемогти корупцію? Знайти крайнього в комісії ще жодному слідству не вдалося. Як і побачити голову ВЦА на засіданні будь-якої комісії. Хоча, сподіваюся, винятки мають бути);
-  замінити 30% керівництва ТЦК на осіб з бойовим досвідом та обмеженнями по здоров’ю (тих, хто здобув бойовий досвід та обмеження по здоров’ю у 2014–2015-му, замінити на таких самих, але без досвіду роботи в системі мобілізації? Я ніде не зустрічав згадок, що цих людей мають навчити принаймні азів моброботи);
-  люди мають бути гідні посад (і не посперечатися! Зазирніть в атестаційні картки офіцерів ТЦК – і виявиться, що всі, як один, гідні своїх посад. Чи МО десь від союзників новий прилад отримало, гіднометр абощо?).

А всі проблеми мобілізації – російська ІПСО!" - підсумував він.

Читайте: Перемагають не кількістю війська, а його якістю. Росіяни почали це усвідомлювати, тому нам потрібно випереджати ворога у цьому, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Борісова показово на зону і проблеми з ТЦК впадуть до мінімуму.
показати весь коментар
08.08.2023 16:25
+7
А ТЦК -- це шо не держава
показати весь коментар
08.08.2023 16:28
+6
А ця "держава", яка "перекладає" та "приховує реєстри", ПІБ має?
показати весь коментар
08.08.2023 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борісова показово на зону і проблеми з ТЦК впадуть до мінімуму.
показати весь коментар
08.08.2023 16:25 Відповісти
*****, можливо, десь, в Чілі таке рішення від Офісу простих рішень і проканало б, але не в складних українських реаліях.
показати весь коментар
08.08.2023 17:56 Відповісти
Маячня чергового іксперда.
показати весь коментар
08.08.2023 16:26 Відповісти
Я так розумію, що твоя ЕКСПЕРДНА думка спроможна згенерувати пропозиції для вирішення проблеми (враження з зверхності твоїх слів). Можеш покласти їх (пропозиції) на стіл "величайшему" - тебе чекає найсвітліше особисте майбутнє, правда, не впевнений щодо ТЦК.
показати весь коментар
08.08.2023 18:02 Відповісти
Маячня, що мобілізацією повинні займатись військово-цивілтні адміністрації і поліція? Ну, ну, може ця війна тільки ЗСУ потрібна?
показати весь коментар
08.08.2023 18:32 Відповісти
А ТЦК -- це шо не держава
показати весь коментар
08.08.2023 16:28 Відповісти
Це як ЦНАП.
показати весь коментар
08.08.2023 16:38 Відповісти
Ні, поліція, мери, вца це держава, які повинні збирати людей на мобілізацію, лапати їх, перевіряти на здоров'я і передавати ЗСУ.
показати весь коментар
08.08.2023 18:34 Відповісти
А ця "держава", яка "перекладає" та "приховує реєстри", ПІБ має?
показати весь коментар
08.08.2023 16:29 Відповісти
А.Б.Є ?
показати весь коментар
08.08.2023 16:32 Відповісти
А.Б.В.Г.Д 😄
показати весь коментар
08.08.2023 16:36 Відповісти
«Ґ» пропустили...
показати весь коментар
08.08.2023 23:00 Відповісти
має
показати весь коментар
08.08.2023 16:37 Відповісти
скільки ж цих "експертів" розвелося? мабуть у дружини цього "експерта" папка воєнком, якому трохи перекрили кисень.
показати весь коментар
08.08.2023 16:32 Відповісти
Кевлюк - отставной военный, боевой офицер, которого Таран уволил в запас. Прежде чем писать очередной высер, поинтересуйтесь о человеке
показати весь коментар
08.08.2023 16:40 Відповісти
де воював цей "боєвой охвіцер"? на калчакавскіх франтах? я вже читав декілька "експретних" статей цього "експерта", таких "експертів" потрібно на паРашу відправляти, хай там "експертні" оцінки видає. якраз рівня конашенкова буде результат.
показати весь коментар
08.08.2023 16:53 Відповісти
Не знаю де ти воював, але то, що державні органи самоусунулися від найважливішої теми під час війни- медичний факт.
Ніхто не хоче знижувати собі електоральний рейтинг. Ніхто, ні Зеленьський, ні голова обладмінстрації, ні головміліціонер, усі поховалися від проблеми під віники-- " само собой рассосется" А не "россосется", по закону у ТЦК немає взагалі ніяких повноважень, якщо людина при врученні повістки викидує її у смітник і не з'являється до воєнкомату.
А війна тільки почалася, а всі фітнес- клуби і Гудвайни забиті молодиками, а всі тротуари в містах забиті автівками " діловарів" , що вийшли "рєшать вопросы"...
показати весь коментар
08.08.2023 23:42 Відповісти
Якесь *******, а ТЦК - це марсіани, чи може все ж таки частина МО, яке є частиною держави?
показати весь коментар
08.08.2023 16:40 Відповісти
Я так розумію, що ти вже вважаєш себе бойовою одиницею якоїсь укрБригади(?).
показати весь коментар
08.08.2023 18:05 Відповісти
А викрадення людей на вулицях співробітниками тцк це теж трансформація старих та неефективних ТЦК (зразка 2015-2016 років) у нове сяйливе високоефективне дещо ?
показати весь коментар
08.08.2023 16:50 Відповісти
Зробили б як в Ізраїлі. Але без жінок.
Усіх без винятку у ВСУ. Окрім нездатних по здоров'ю.
Діти депутатів , чиновників першого ступеня , суддів, прокурорів . У перших рядах. Як приклад для інших.
Та перепідготовка кожен рік.

Зовсім інша була ситуація. І з реестрами , і з яйцями по 17 грн , зі зброєю та амуніцією.
Та з відповідальністю , для тих кто щось вкрав.
Років 15-ть мінімум. Або пожиттєво.
А не як на сейчас. Відсторонення , та безкоштовна путьовка на Мальдіви.
показати весь коментар
08.08.2023 16:52 Відповісти
А хто їх буде всіх збирати до ЗСУ?
показати весь коментар
08.08.2023 18:41 Відповісти
Збирати, годувати, вдягати, платити, озброювати, навчати. А працювати в цей час буде хто?
"Експерт" жаліється, що у воєнкомів зарплата не така як у суддів, тому процвітає корупція.
А чи не ох...в він часом? 😡
показати весь коментар
08.08.2023 19:26 Відповісти
А ти вже написав заяву на роботу у окупаційній адміністрації?
показати весь коментар
08.08.2023 23:46 Відповісти
Мариш? Сходи до ветеринара, нехай поставить тобі укол
показати весь коментар
09.08.2023 09:27 Відповісти
Будеш ухилятися від армії, "укол" твоїй дружині поставить бурят, ти навіть зможеш це побачити, якщо бурят схоче.
показати весь коментар
09.08.2023 11:19 Відповісти
Власний досвід? Співчуваю твоїй дружині (що вийшла за таке непорозуміння).
Скажи, а тобі сподобалося? Хочєшьпавтаріть?
показати весь коментар
09.08.2023 12:23 Відповісти
По стилю мови- ти ще сопливий. Або ведмедчуківський.
показати весь коментар
09.08.2023 12:41 Відповісти
Судячи з твоїх сексуальних фантазій, тобі вже мабуть рочків тринадцять. Що ти тут робиш? Тобі на "порнхаб" потрібно
Можеш пояснити, як у твоїй хворобливій уяві народився твій перший коментар?
показати весь коментар
09.08.2023 13:33 Відповісти
Щоби знати, сопля, що трапляється із людьми в окупації, потрібно вилізти із іграшок в телефоні і інколи дивитися новини. А для таких невігласів, як ти- розкажу, що вбивали сім'ями і чоловіків і жінок і дітей. А коли чоловіки чинили опір, їх вбивали, а жінок і дітей гвалтували.
Щоб цього не сталося із тобою, ти, у першу чергу повинен перейматся щоби росіяни не зайшли до тебе в хату, а " бабки варить", після війни будеш.
показати весь коментар
09.08.2023 13:45 Відповісти
Ти так і не пояснив, з якого пальця ти висмоктав свій перший коментар.
/А ти вже написав заяву на роботу у окупаційній адміністрації?/
Після всього того лайна, що ти тут наклав, хочеться запитати одне - даси адресу?
Я так зрозумів, саме ти такі заяви там приймаєш. Ще й прикриваєшся дітьми, мразота.
показати весь коментар
09.08.2023 14:05 Відповісти
Так только речь с 2014, так сразу и эксперты фуфловые. И военные не военные. А все кто про этот период пишет плохо, на каштан.
показати весь коментар
08.08.2023 16:53 Відповісти
Допоки всі не стануть до зброї, і силовики які в 14 році поробили убд і сидять на пільгах в броні, жоден підар меня не заставить йти воювати.
Придумали рівніших за інших і ще розказують про мій обов'язок перед державою. А що таке держава? Жидівська злодійська банда?
показати весь коментар
08.08.2023 16:57 Відповісти
Вийди в день на вулицю міста, скільки підарів не воює і пиво п'є?
показати весь коментар
08.08.2023 18:42 Відповісти
Держава чи влада? Бо це дещо різні речі. Теперішня влада все ''кудись'' перекинула. Для себе залишила дерибан грошей!
показати весь коментар
08.08.2023 17:00 Відповісти
дайте доступ до бази власників автівок...
показати весь коментар
08.08.2023 20:26 Відповісти
ТЦК це не військові, а гопники-іновірці.
показати весь коментар
08.08.2023 20:28 Відповісти
Курва. Досвід роботи? Який досвід, бабло грести лопатами?
показати весь коментар
08.08.2023 22:22 Відповісти
 
 