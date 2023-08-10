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На Донеччині та у Запорізькій області масштабні відключення світла через російські обстріли, - МІненерго

електроенергія

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 110 населених пунктів. У Запорізькій області знеструмлено 69 населених пунктів.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумський, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також внаслідок негоди без світла перебувають 14 населених пунктів у Сумський та Чернігівській областях. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 4 областях України є відключення електроенергії внаслідок негоди, 425 населених пунктів залишаються знеструмленими через бойові дії, - "Укренерго"

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Донецька область (8414) електроенергія (6189) Міненерго (1403)


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А говорят что в московском аэропорту Домодедово ночью 10 августа прогремели мощные взрывы, после чего там вспыхнул сильный пожар, сообщают украинские СМИ.
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10.08.2023 15:28 Відповісти
 
 