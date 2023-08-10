На Донеччині та у Запорізькій області масштабні відключення світла через російські обстріли, - МІненерго
У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 110 населених пунктів. У Запорізькій області знеструмлено 69 населених пунктів.
Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумський, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Також внаслідок негоди без світла перебувають 14 населених пунктів у Сумський та Чернігівській областях.
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Anders Hepburn #566142
показати весь коментар10.08.2023 15:28 Відповісти Мені подобається 0
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