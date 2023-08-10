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Новини
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Фермерка під час окупації Харківщини вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн, - СБУ

сбу

Фермерка на Харківщині вивезла до Росії українське зерно на майже 13 млн грн, частину "прибутку" перерахувала до бюджету РФ як "податки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисницею виявилась власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур. На період окупації регіону вона почала співпрацювати з російськими загарбниками і добровільно "зареєструвала" власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації рф", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн.

Потім жінка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам. При цьому частину одержаного "прибутку" вона перерахувала до бюджету країни-агресора як "податки".

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"Після звільнення району зловмисниця намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами", - зазначили у Службі безпеки.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Автор: 

зерно (3119) СБУ (12801) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+8
Уже какой то маразм начинается. Зерно не может быть украинским или рашистким, оно принадлежит конкретным фермерам. А в данном случае походу ей и принадлежало. То что продала в рашу это уже конечно залет, а с другой стороны что с ним делать было то, выкинуть? НЕ каждый миллионер, чтобы такие жесты делать...
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10.08.2023 14:28
+6
подход конечно пи...цовый, так за жопу можно брать практически всех кто остался на окуп.тер. Одни варащивают и от безьисходности гонят парашникам, другие работают на оставшихся предприятиях и платят налоги, у третьих магазы что так илил иначе тоже финансирование, да б...ть получается работников ЗАЭС ВСЕХ можно будет задерживать, работали то под кацапами,зп получали налоги получается платили. Иб...я ситуация как не крути как и двуликая война.Бросить все и сидеть на жопе ровно когда все сдали и людей бросили? А жить то тогда как и когда?
За прогонку газа бабло брать можно, а урожаи продавать нельзя.
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10.08.2023 15:01
+4
Колоборант залишається колоборантом, і повинен бути покараний. Але хочу звернути увагу на час окупації харківщини - літо та осінь 2022 року Відкрию маленьку таємницю, фермери під майбутній врожай кожен рік беруть у позику кошти в українських банках під заставу техніки, приватних ділянок землі та нерухомості. Зараз би цю леді залишили б босу і голу, забралиб хату та майно. Може, саме тому вона продала зерно у мордор, бо наша влада не втручається у процес грабунку селян. Може, якби держава гарантувала б повернення коштів, то багато б фермерів власноруч би спалили свій врожай. А тепер серед тих, хто переніс окупацію, шукають злочинців та колоборантів. Так можна дійти (як було колись, бо ще у 70 роках минулого століття, коли я заповнював у анкеті пункт "чи були ваші близькі родичі у полоні чи окупації під час вітчізняної війни 1941-1945 років) до повного абсурду і схожості з совком. Треба спочатку визначити умови людям, а вже потім карати за невиконання їх.
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10.08.2023 15:03
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Ну якщо своє зерно то що хоче те і робе з ним. А ось за підтримку кацапів потрібно дати по сраці.
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10.08.2023 14:21 Відповісти
не по сраці , а вирвати в свиноматки всю її свиноматчину
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10.08.2023 14:52 Відповісти
"Фермерка"
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10.08.2023 14:25 Відповісти
Фермериха
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10.08.2023 14:27 Відповісти
Уже какой то маразм начинается. Зерно не может быть украинским или рашистким, оно принадлежит конкретным фермерам. А в данном случае походу ей и принадлежало. То что продала в рашу это уже конечно залет, а с другой стороны что с ним делать было то, выкинуть? НЕ каждый миллионер, чтобы такие жесты делать...
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10.08.2023 14:28 Відповісти
Истинно так!
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10.08.2023 15:06 Відповісти
Розпьяти суку! За Українське зерно!
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10.08.2023 14:32 Відповісти
накуй, яке Українське?????????? Она его выращивала, люди на нее работали, она по факту минимум с пяток-десяток семей содержала ,зп платила, в то время как страна ее сдала.
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10.08.2023 15:03 Відповісти
подход конечно пи...цовый, так за жопу можно брать практически всех кто остался на окуп.тер. Одни варащивают и от безьисходности гонят парашникам, другие работают на оставшихся предприятиях и платят налоги, у третьих магазы что так илил иначе тоже финансирование, да б...ть получается работников ЗАЭС ВСЕХ можно будет задерживать, работали то под кацапами,зп получали налоги получается платили. Иб...я ситуация как не крути как и двуликая война.Бросить все и сидеть на жопе ровно когда все сдали и людей бросили? А жить то тогда как и когда?
За прогонку газа бабло брать можно, а урожаи продавать нельзя.
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10.08.2023 15:01 Відповісти
Колоборант залишається колоборантом, і повинен бути покараний. Але хочу звернути увагу на час окупації харківщини - літо та осінь 2022 року Відкрию маленьку таємницю, фермери під майбутній врожай кожен рік беруть у позику кошти в українських банках під заставу техніки, приватних ділянок землі та нерухомості. Зараз би цю леді залишили б босу і голу, забралиб хату та майно. Може, саме тому вона продала зерно у мордор, бо наша влада не втручається у процес грабунку селян. Може, якби держава гарантувала б повернення коштів, то багато б фермерів власноруч би спалили свій врожай. А тепер серед тих, хто переніс окупацію, шукають злочинців та колоборантів. Так можна дійти (як було колись, бо ще у 70 роках минулого століття, коли я заповнював у анкеті пункт "чи були ваші близькі родичі у полоні чи окупації під час вітчізняної війни 1941-1945 років) до повного абсурду і схожості з совком. Треба спочатку визначити умови людям, а вже потім карати за невиконання їх.
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10.08.2023 15:03 Відповісти
Це «комерсанти» хтось щоб зберегти своє, хтось нажитися, хтось щоб вижити.
Колаборант то трохи інше, і так, колаборант може бути комерсантом. Треба розуміти чим вона ще займалася. І чи в «перший» день перереєструвала господарство, чи лишетоді коли постало питання що робити з урожаєм.
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10.08.2023 15:46 Відповісти
Згоден з Вами на усі 100 процентів. Чомусь наше СБУ не бачило злочину у діях депутатів, які повністю підпадали під ознаки колоборантсва, а фермер став ворогом держави, бо не спалив своє зерно, яке він не мав змоги реалізувати на українському ринку. Тепер трохи арифметики для СБУ - при урожайності пшениці у 2022 році у 40,5 ц/га і вартості тонни пшениці у 14000 грн за тону, 13000000 грн було б отримано за пшеницю (вдумайтесь!) з площі 7.69 га. Оце великого злочинця впіймали!
А ось і перл від СБУ - "Після звільнення району зловмисниця намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами", - зазначили у Службі безпеки. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Так можуть і до довічного засудити, вона ж не нардеп від "Слуги Народу". Нажаль, разом з СБУ дно пробиває і "Цензор".
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10.08.2023 16:12 Відповісти
Так вот откуда у Путина много зерна,это ведь наши люди.
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10.08.2023 16:17 Відповісти
Китай у 2020/2021 МР виробив 134,25 млн тонн пшениці, у 2021/2022 - 136,95 млн тонн. Індія виробила 107,86 млн тонн і 109,59 млн тонн відповідно, росія - 85,35 млн тонн і 75,16 млн тонн, Євросоюз сумарно - 126,68 млн тонн і 138,22 млн тонн. Україна у 2020/2021 маркетинговому році виробила 25,42 млн тонн пшениці, експортувала 16,85 млн тонн, імпортувала - 0,13 млн тонн. У 2021/2022 МР Україна наростила виробництво цієї зернової культури до 33,01 млн тонн. Експорт становив 18,84 млн тонн, імпорт - 0,14 млн тонн.
Такщо, українське зерно не могло сильно збільшоти експорт мордору, тим більше, якщо більшу частину україна таки продала за кодон. Нажаль, чутки про Україну, як одну з найбільших зернових держав, сильно перебільшені.
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10.08.2023 17:25 Відповісти
 
 