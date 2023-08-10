Фермерка під час окупації Харківщини вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн, - СБУ
Фермерка на Харківщині вивезла до Росії українське зерно на майже 13 млн грн, частину "прибутку" перерахувала до бюджету РФ як "податки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисницею виявилась власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур. На період окупації регіону вона почала співпрацювати з російськими загарбниками і добровільно "зареєструвала" власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації рф", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн.
Потім жінка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам. При цьому частину одержаного "прибутку" вона перерахувала до бюджету країни-агресора як "податки".
"Після звільнення району зловмисниця намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами", - зазначили у Службі безпеки.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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За прогонку газа бабло брать можно, а урожаи продавать нельзя.
Колаборант то трохи інше, і так, колаборант може бути комерсантом. Треба розуміти чим вона ще займалася. І чи в «перший» день перереєструвала господарство, чи лишетоді коли постало питання що робити з урожаєм.
А ось і перл від СБУ - "Після звільнення району зловмисниця намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами", - зазначили у Службі безпеки. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Так можуть і до довічного засудити, вона ж не нардеп від "Слуги Народу". Нажаль, разом з СБУ дно пробиває і "Цензор".
Такщо, українське зерно не могло сильно збільшоти експорт мордору, тим більше, якщо більшу частину україна таки продала за кодон. Нажаль, чутки про Україну, як одну з найбільших зернових держав, сильно перебільшені.