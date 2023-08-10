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Новини
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Україна повернула щонайменше 380 українських дітей, які були депортовані до Росії, - Верещук

діти,депортація

Від 24 лютого 2022 року до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли на територію РФ.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, до України "десь приблизно 380 чи 383 діток повернуто".

Щоп’ятниці відбувається засідання координаційного штабу, де розглядають питання індивідуального та групового повернення дітей, додала вона.

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Верещук уточнила, що повних даних про вивезених дітей немає, оскільки "є тимчасово окуповані території. Там дуже важко зібрати інформацію, міжнародні організації туди теж не допущені. Відтак, ми по гірчичному зерну збираємо інформацію щодо наших діток".

Вона зауважила, що нині Україна апелює до міжнародної спільноти, щоб вжити невідкладних заходів щодо повернення, зокрема, дітей сиріт, за яких відповідальність несе держава. Бо якщо у дитини є батьки, вони можуть забрати дитину самостійно.

"Ми вимагаємо від Росії передати, по-перше, списки таких дітей. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей. Ми всім надамо опікунів, ми маємо повний формальний супровід", - сказала Верещук.

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Також міністерка прокоментувала слова уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової–Бєлової, яка повідомила, що з 24 лютого 2022 року до РФ було вивезено 700 тисяч українських дітей.  

"Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж та інформація, якою ми диспонуємо. Майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли", - сказала вона.

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депортація (723) діти (5063) повернення (232) Верещук Ірина (683)


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Краще розкажи , що у нас корупції немає .
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10.08.2023 14:43 Відповісти
або про шатли на Чонгарі
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10.08.2023 16:55 Відповісти
700000 вивезли,а так мало повернули! Працюйте над цим і не верещіть!
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10.08.2023 14:46 Відповісти
ну вони своїх діток вивезли перед вторгненням маючи точні дані розвідок, а українцям не повідомили - українцям про шашлики - "Що б паніки не було серед гоїв - що б не втекли всі з країни" - пояснив Зеленський
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10.08.2023 14:52 Відповісти
Ще один пазл:
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10.08.2023 14:48 Відповісти
Може вона думає що забули як вона їздила і вітала на розмінований Чонгар і як піклувалась що б діти сепарів з лднр без знань вступали в наші ВУЗ?
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10.08.2023 14:49 Відповісти
А СКІЛЬКИ ВИ СУКИ ЗЕЛЕНІ ПОКИНУЛИ ДІТЕЙ СИРІТ, ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ, ЗАТЕ СВОЇХ ПОВИВОЗИЛИ, РОЗПЛАТА НАСТАНЕ ЦЕ ПИТАННЯ ЧАСУ.
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10.08.2023 15:41 Відповісти
Приблизно 0,5%
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10.08.2023 16:49 Відповісти
 
 