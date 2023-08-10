На в’їзд до України з Росії та Білорусі працює два гуманітарні коридори - на Сумщині і на Волині
Українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі через два гуманітарні коридори, що розташовані в Сумській області та на Волині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповіла віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Один гуманітарний коридор працює на сумському напрямку на кордоні з Росією - Колотилівка-Покровка, через який щоденно проходить 150 людей.
"Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом", - розповіла Верещук.
Ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю - Доманове-Мокрани.
"Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну", - розповіда вона.
Як розповіла міністерка, коридор на Сумщині деякий час не працював, росіяни перекрили можливість, а нині знову відновив роботу. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.
"В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить", – розповіла Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
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Чи аби щось ляпнути?
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Та невже?
Это уже можно отнести к биологической войне. Мало того - этот мусор при первой возможности сдается в плен в результате чего Украине приходится кормить и лечить эту заразу так как обменивать эту нечисть на наших бойцов кацапы не хотят.
В то же время на рашке по тюрьмам сидят политзаключенные - за поджоги военкоматов, за антивоенные лозунги, за нанесение телесных повреждений свошникам. Может имеется смысл обменивать политзаключенных кремля на мусор который чалится у нас в плену?
В той самий час убиваючи українців бомбами, ракетами прямо зараз, насильно роздаючи свої паспорти на окупованих територіях України, насильно вивозячи дітей з окупованих територій в рашку, насильно мобілізуючи в свою армію тих чоловіків, які опинились на окупованій території. ітд
Так, що хай Верещук не розповідає казки...
Хто хотів той давно евакуювався, коли ще тільки наступали рашисти.
А хто був ждун, той лишився, чекаючи своїх рашистів.
Впевнений, що рашисти пропускають по цьому коридору, лише завербованих агентів.
Інакше не може бути.
Ну хоч найдіть відповідь на питання - ***** кацапам тримати «нелояльних» громадян у себе?
І попри те ті хто виїжджає проходять фільтрацію кацапську спочатку, повірте, ще те задоволення і наслідки бувають жахливі
І ще вам відкриття - всю війну виїжджають з окупованих в ЄС через кацапію на Литву, а потім при бажанні через західний кордон в Україну.
А то что запускаете тех самых громадян рф в страну, которые уже присягли на второе гражданство это нормально.
Недавно у меня на работе был обратный случай - у коллеги в Севастополе умер отец. ей пришлось ехать в Рашу и самый быстрый путь был именно по такому коридору через Беларусь - через Польшу и Нарву не успела бы.