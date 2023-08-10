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Новини
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На в’їзд до України з Росії та Білорусі працює два гуманітарні коридори - на Сумщині і на Волині

коридор,евакуація

Українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі через два гуманітарні коридори, що розташовані в Сумській області та на Волині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповіла віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Один гуманітарний коридор працює на сумському напрямку на кордоні з Росією - Колотилівка-Покровка, через який щоденно проходить 150 людей.

"Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом", - розповіла Верещук.

Ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю - Доманове-Мокрани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородщини про гуманітарний коридор, вона належним чином їх розглядатиме, - ГУР МО

"Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну", - розповіда вона.

Як розповіла міністерка, коридор на Сумщині деякий час не працював, росіяни перекрили можливість, а нині знову відновив роботу. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.

"В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить", – розповіла Верещук.

Також читайте: Відновлено роботу гуманітарного коридору "Колотилівка-Покровка", - Мінреінтеграції

Автор: 

евакуація (2311) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+8
І жоден з них не обстрілюють. Совпадєніє?
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10.08.2023 14:53
+8
Вже якось "наверещала" про облаштування в`їзду для громадян на Чонгарі , розмінували, потім русня , як на параді колонами заходила на Мелітополь і Бердянськ. Може харе ротом ляпати ?
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10.08.2023 14:56
+4
"Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом"
---------------
Та невже?
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10.08.2023 14:58
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І жоден з них не обстрілюють. Совпадєніє?
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10.08.2023 14:53 Відповісти
Вже якось "наверещала" про облаштування в`їзду для громадян на Чонгарі , розмінували, потім русня , як на параді колонами заходила на Мелітополь і Бердянськ. Може харе ротом ляпати ?
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10.08.2023 14:56 Відповісти
Чекаємо на «нада проста пєрєстать стоілять»?
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10.08.2023 14:57 Відповісти
при трампі багато би настріляли ?
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10.08.2023 15:02 Відповісти
А до чого тут трамп?
Чи аби щось ляпнути?
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10.08.2023 15:05 Відповісти
я точно ні до чого в тому що ВИ не розумієте "до чого трамп"
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10.08.2023 15:09 Відповісти
Такі коридори працюють всю війну.
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10.08.2023 15:18 Відповісти
"Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом"
---------------
Та невже?
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10.08.2023 14:58 Відповісти
Блин, ну я ""канечна" вне политики", но сколько можно нести эту дичь? Сумщина постоянно обстреливается. Фильтрацию устроят Украинцам, которые попытаются через тот пункт пропуска перейти. Я не пойму, где она черпает эти бредовые идеи...
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10.08.2023 15:02 Відповісти
На войну против Украины на рашке собирают всякий отброс мужского и женского пола - выгребают из тюрем вич инфицированных баб и мужиков.

Это уже можно отнести к биологической войне. Мало того - этот мусор при первой возможности сдается в плен в результате чего Украине приходится кормить и лечить эту заразу так как обменивать эту нечисть на наших бойцов кацапы не хотят.

В то же время на рашке по тюрьмам сидят политзаключенные - за поджоги военкоматов, за антивоенные лозунги, за нанесение телесных повреждений свошникам. Может имеется смысл обменивать политзаключенных кремля на мусор который чалится у нас в плену?
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10.08.2023 15:03 Відповісти
Ага, от можна взяти і повірити, що у рашистів з'явилось почуття людяності до українців і вони почали саме зараз просто так відпускати українців додому.
В той самий час убиваючи українців бомбами, ракетами прямо зараз, насильно роздаючи свої паспорти на окупованих територіях України, насильно вивозячи дітей з окупованих територій в рашку, насильно мобілізуючи в свою армію тих чоловіків, які опинились на окупованій території. ітд
Так, що хай Верещук не розповідає казки...
Хто хотів той давно евакуювався, коли ще тільки наступали рашисти.
А хто був ждун, той лишився, чекаючи своїх рашистів.
Впевнений, що рашисти пропускають по цьому коридору, лише завербованих агентів.
Інакше не може бути.
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10.08.2023 15:10 Відповісти
І правда, кожен бачить лише те що хоче бачити. А потім всі здивовані звідки 73% взялися? )
Ну хоч найдіть відповідь на питання - ***** кацапам тримати «нелояльних» громадян у себе?
І попри те ті хто виїжджає проходять фільтрацію кацапську спочатку, повірте, ще те задоволення і наслідки бувають жахливі
І ще вам відкриття - всю війну виїжджають з окупованих в ЄС через кацапію на Литву, а потім при бажанні через західний кордон в Україну.
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10.08.2023 15:25 Відповісти
Метод кнута и пряника - сначала кнутом, потом пряником. Суть вот в чем - цикл кнута и пряника бесконечен для раба
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10.08.2023 15:33 Відповісти
У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом".
А то что запускаете тех самых громадян рф в страну, которые уже присягли на второе гражданство это нормально.
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10.08.2023 16:14 Відповісти
вполне. в оккупированных Крыму или на Донбассе невозможно жить без раша-аусвайса, а причин оставаться может быть множество, основная из которых - старые больные родители.
Недавно у меня на работе был обратный случай - у коллеги в Севастополе умер отец. ей пришлось ехать в Рашу и самый быстрый путь был именно по такому коридору через Беларусь - через Польшу и Нарву не успела бы.
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10.08.2023 17:04 Відповісти
 
 