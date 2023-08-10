На в’їзд до України з Росії та Білорусі працює два гуманітарні коридори - на Сумщині і на Волині

Українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі через два гуманітарні коридори, що розташовані в Сумській області та на Волині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповіла віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Один гуманітарний коридор працює на сумському напрямку на кордоні з Росією - Колотилівка-Покровка, через який щоденно проходить 150 людей.

"Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом", - розповіла Верещук.

Ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю - Доманове-Мокрани.

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"Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну", - розповіда вона.

Як розповіла міністерка, коридор на Сумщині деякий час не працював, росіяни перекрили можливість, а нині знову відновив роботу. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.

"В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить", – розповіла Верещук.

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