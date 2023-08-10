Україна збере більше зерна, ніж торік: Врожайність майже рекордна, - Мінагрополітики

Завдяки хорошій погоді в Україні буде значно кращий урожай зернових та олійних культур, ніж очікувалось раніше.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики, передає Цензор.НЕТ.

На початку весни міністерство очікувало валовий збір на рівні 63,5 млн тонн (на 13% менше, ніж торік). Тепер же його прогнозують на рівні 76,7 млн тонн (на 5% більше, ніж торік).

І це при тому, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 000 га, ніж торік.

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"Погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю", - повідомило міністерство.

За попередніми оцінками, у 2023 році в Україні зберуть 20,9 млн тонн пшениці, 5,8 млн тонн ячменю, 28,1 млн тонн кукурудзи.

Валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн (на 550 000 тонн менше, ніж торік), зокрема соняшнику - 12,0 млн тонн, сої - 4,2 млн тонн, ріпаку - 4,0 млн тонн. Соняшник і соя - єдині з-поміж основних культур, де прогнозується зменшення урожаю.

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Урожай цукрового буряку збільшиться з 9,9 млн тонн до 13,7 млн тонн.