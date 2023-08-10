УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10066 відвідувачів онлайн
Новини
2 598 26

Україна збере більше зерна, ніж торік: Врожайність майже рекордна, - Мінагрополітики

врожай

Завдяки хорошій погоді в Україні буде значно кращий урожай зернових та олійних культур, ніж очікувалось раніше.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики, передає Цензор.НЕТ.

На початку весни міністерство очікувало валовий збір на рівні 63,5 млн тонн (на 13% менше, ніж торік). Тепер же його прогнозують на рівні 76,7 млн тонн (на 5% більше, ніж торік).

І це при тому, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 000 га, ніж торік.

Дивіться: Жнива-2023: в Україні зібрали перший мільйон тонн зерна. ІНФОГРАФІКА

"Погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю", - повідомило міністерство.

За попередніми оцінками, у 2023 році в Україні зберуть 20,9 млн тонн пшениці, 5,8 млн тонн ячменю, 28,1 млн тонн кукурудзи.

Валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн (на 550 000 тонн менше, ніж торік), зокрема соняшнику - 12,0 млн тонн, сої - 4,2 млн тонн, ріпаку - 4,0 млн тонн. Соняшник і соя - єдині з-поміж основних культур, де прогнозується зменшення урожаю.

Також читайте: За два роки існування ринку продали лише 1% сільськогосподарських земель

Урожай цукрового буряку збільшиться з 9,9 млн тонн до 13,7 млн тонн.

Автор: 

зерно (3119) Мінагрополітики (1548) урожай (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Україна збере більше зерна, ніж торік: Врожайність майже рекордна

Наріду від того аж ніяк.
показати весь коментар
10.08.2023 15:05
+8
При цьому хліб та олія звичайно ж стануть ще на 30-40% дорожче ніж тогоріч.
показати весь коментар
10.08.2023 15:10
+6
Ви спочатку все це зберіть та збережіть.
КаZапи спалюють врожай на полях, ******** зерносховища.
показати весь коментар
10.08.2023 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна збере більше зерна, ніж торік: Врожайність майже рекордна

Наріду від того аж ніяк.
показати весь коментар
10.08.2023 15:05 Відповісти
При цьому хліб та олія звичайно ж стануть ще на 30-40% дорожче ніж тогоріч.
показати весь коментар
10.08.2023 15:10 Відповісти
Газ почому і бензин? Чи його на конях возять?
показати весь коментар
10.08.2023 15:12 Відповісти
Ну так-так, звичайно))) ще про курс долара забули сказати. І про невпинне зростання середньодобової температури.

Наведіть спочатку трохи цифр, щоб ми мали про що предметно говорити, наприклад: скільки бензину чи газу, в літрах, треба затратити, щоб виробити одну буханку хліба. Маючи цю цифру, з задоволенням з вами подискутую, тільки ж причини дискутувати не буде.

показати весь коментар
10.08.2023 15:17 Відповісти
почніть виробляти і продавать хліб ,тоді побачимо
показати весь коментар
10.08.2023 15:20 Відповісти
Спечемо хліб і будем відправляти його за кордон?
показати весь коментар
10.08.2023 17:11 Відповісти
мы-то не забыли. Я хорошо помню, что перед войной гривна стоила 26 грн, а в разгар войны год назад - 40 грн
знаешь, ботяра, почем у нас зхлеб и как подорожал?
жил бы ты в Украине, а не на бомбасе, то знал бы что хлеб как стоил килограмовая буханка 15-20 грн так и стоит.
показати весь коментар
10.08.2023 17:07 Відповісти
Не брешіть: які 15-20 грн? Хліб український, 950 грам, коштував тим літом 20 грн, зараз 29-31 грн
показати весь коментар
10.08.2023 17:11 Відповісти
Я навіть не буду цей висер мозку коментувать. Бо по-перше, стараюсь не спілкуватися з насітєлямі узкопльоночной чєлюсті, а по-друге, в магазин зайди і фото зроби хліба з цінниками і франшизою супермаркету, і одразу стане зрозуміло, хто тут з даунбасу.
показати весь коментар
10.08.2023 17:17 Відповісти
"что перед войной гривна стоила 26 грн" - не може бути, срібло не настільки дешеве.
показати весь коментар
10.08.2023 19:16 Відповісти
счего бы, ботяра? в прошлом году украинский хлеб стоил 18 грн, в этом... - опа, 18 грн.
с чего он если подорожает в этом году если даже в прошлом не подорожал?
твои хозяева так в методичке написали?
бывает.
показати весь коментар
10.08.2023 17:06 Відповісти
А тирозмір інфляції в Україні не хочеш подивитися?
показати весь коментар
10.08.2023 17:47 Відповісти
доходы от продажи зерна дают Украине ТРЕТЬ бюджета.
кремлеботы и полезные кремлю идиоты задолбали.
показати весь коментар
10.08.2023 17:05 Відповісти
добрива? а врожай соняшнику як?
показати весь коментар
10.08.2023 15:23 Відповісти
Ви спочатку все це зберіть та збережіть.
КаZапи спалюють врожай на полях, ******** зерносховища.
показати весь коментар
10.08.2023 15:25 Відповісти
мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
показати весь коментар
10.08.2023 15:34 Відповісти
Якщо раніше "мурахи" і "бобри" несли в Євросоюз контрабас цігарок, то зараз будуть нести контрабасом зерно.
показати весь коментар
10.08.2023 16:22 Відповісти
вот именно из-за контрабаса зерна в Европу наш хлеб теперь туда даже транзитом не пускают.
показати весь коментар
10.08.2023 17:09 Відповісти
Урожайність 51,8 ц/га це щось. У радянські часи 30 центнерів з гектара було дивом. Мене бісить, коли хтось плаче, що на Україну дивляться, як на аграрну країну. Не усі мають айфони та компьютери, але усі хочуть їсти. То чому ми маємо стидатися, що можемо виробляти стільки продуктів. Адже в Україні і ракети будують.
показати весь коментар
10.08.2023 17:08 Відповісти
Бо продавати сировину це найнижча ланка, треба розвивати свою промисловість, перероблювати цю сировину в товари і експортувати ці товари. А так, у нас забирають це зерно за копійки, а додану вартість в бюджет собі кладуть вже ті країни, які за копійки забирають у нас зерно. Зато зернотрейдери жирують...
показати весь коментар
10.08.2023 17:19 Відповісти
Як Ви уявляєте експорт мільйонів тон борошна або пампушок? Зерно тому і купують, що його легше перевозити та можна зберігати кілька років, а борошно ні. Якщо ж експортувати зерно для годівлі тварин, то для кожної породи використовують суміші оригінального складу - певна кількість пшениці, певна частка ячменю, сої та ін. Доцільніше імпортувати ці складові і потім робити концкорми місцево.
показати весь коментар
10.08.2023 17:36 Відповісти
Макарони, готове тісто для всяких там пирогів, піц, вареників, пельменів тощо. Це тільки вершина айсбергу...
показати весь коментар
10.08.2023 17:38 Відповісти
Для макаронів потрібна пшениця твердих сортів, у нас її у самих небагато, імпортуємо з Європи. Щодо тіста - хто його буде купувати? Європа не стане, у них свого достатньо. Африка? В такому разі для перевозки потрібні кораблі-рефрежератори і ціна тоді стане для африканців непосильною. То для зерна самою придатною формою для експорту є цілі зерна. А ось що треба змінювати, так це форму експорту металу - не прокатом, а легованими сталями та виробами з них.
показати весь коментар
10.08.2023 18:18 Відповісти
І все це з'їсть зелений довгоносик та зелені пацюки
показати весь коментар
10.08.2023 17:32 Відповісти
Підскажить будь ласка зараз совкові 70ті чи 20ті роки 21го сторіччя забули ще добавить-догоним и перегоним америкую.Вражайність рекордна-а який колхоз поставив рекорд чого не кажуть.
показати весь коментар
10.08.2023 17:46 Відповісти
 
 