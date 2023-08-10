Існує міжнародний консенсус щодо необхідності повернення до Чорноморської ініціативи, - речник ЄС Стано

Тривають зусилля з відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, і щодо повернення до цієї ініціативи існує міжнародний консенсус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу в четвер у Брюсселі речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

"Зусилля, які докладає міжнародне співтовариство, ООН, за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, що дійсно існує міжнародний консенсус в тому сенсі, що нам потрібно повернутися до Чорноморської ініціативи, тому що вона дуже важлива не лише для України, але й для продовольчих ринків загалом, а також для світових цін на продовольство. Тож це зусилля, які тривають безперервно", - сказав він.

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Стано висловив сподівання, що "рано чи пізно вдасться відродити цю ініціативу, тому що вона дуже важлива для всіх, особливо для населення, яке страждає від зростання цін" через дії Росії.

Речник Єврокомісії нагадав, що високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше міністрам закордонних справ держав-членів надіслав лист із аргументами щодо відновлення зернової угоди та посилення тиску на Росії з цією метою.

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