Естонія передасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, - Міноборони Естонії

Україна отримає від Естонії 150 одиниць ручної стрілецької зброї та боєприпаси до неї.

Про це інформує Міністерство оборони Естонії, текст повідомлення наводить Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, "необхідно підтримати Україну проти агресії з боку РФ", яка, переконаний він, "не повинна отримувати вигоду від агресії".

"Ми знову знайшли можливість для Естонії простягнути руку допомоги. З цією метою прихильники України повинні прискорити як надання військової допомоги, так і покращення можливостей власної оборонної промисловості", – вважаю посадовець.

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Зазначається, що Естонія вже надала Україні понад 400 млн євро військової допомоги, що становить понад 1% ВВП. Раніше Таллінн передав Києву протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.