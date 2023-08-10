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Новини Допомога Україні
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Естонія передасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, - Міноборони Естонії

зброя,стрілецька

Україна отримає від Естонії 150 одиниць ручної стрілецької зброї та боєприпаси до неї.

Про це інформує Міністерство оборони Естонії, текст повідомлення наводить Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ. 

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, "необхідно підтримати Україну проти агресії з боку РФ", яка, переконаний він, "не повинна отримувати вигоду від агресії".

"Ми знову знайшли можливість для Естонії простягнути руку допомоги. З цією метою прихильники України повинні прискорити як надання військової допомоги, так і покращення можливостей власної оборонної промисловості", – вважаю посадовець.

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Зазначається, що Естонія вже надала Україні понад 400 млн євро військової допомоги, що становить понад 1% ВВП. Раніше Таллінн передав Києву протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.

зброя (7454) Естонія (1609) допомога і підтримка (1160)


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Країни Балтії, як ніхто знають, чого чекати від підлого та крожерливого сусіда - кацапстану.
За це велика подяка їм, зокрема Естонії.
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10.08.2023 15:23 Відповісти
Це не потрібно робити наша влада не дає цю зброю народу а викорисовую ії не за призначенням.
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10.08.2023 15:26 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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10.08.2023 15:28 Відповісти
**********? Набої було б краще.
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10.08.2023 15:41 Відповісти
Короткоствол ніхто нікому не дасть.
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10.08.2023 17:27 Відповісти
 
 