"Гвардія наступу" на Мелітопольському напрямку мала успіх та взяла в полон окупанта, - Уршалович

На Мелітопольському напрямку бійці "Гвардії наступу" проводять наступальні дії, відбиваючи атаки російських військ. На цьому ж напрямку нацгвардійці захопила в полон військовослужбовця морської піхоти РФ.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ворог намагався повернути втрачене положення та збити темп наступу наших підрозділів. 4 серпня росіяни намагались контратакувати силами резервів з напрямку Роботине. Однак зазнав втрат - 7 безповоротних та 15 поранених.

"8 серпня нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" на цьому ж напрямку взяли в полон військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він розповів про низький морально-психологічний стан обводового складу свого підрозділу", - зазначив Уршалович.

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