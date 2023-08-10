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Новини Війна
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"Гвардія наступу" на Мелітопольському напрямку мала успіх та взяла в полон окупанта, - Уршалович

нацгвардія

На Мелітопольському напрямку бійці "Гвардії наступу" проводять наступальні дії, відбиваючи атаки російських військ. На цьому ж напрямку нацгвардійці захопила в полон військовослужбовця морської піхоти РФ.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ворог намагався повернути втрачене положення та збити темп наступу наших підрозділів. 4 серпня росіяни намагались контратакувати силами резервів з напрямку Роботине. Однак зазнав втрат - 7 безповоротних та 15 поранених.

"8 серпня нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" на цьому ж напрямку взяли в полон військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він розповів про низький морально-психологічний стан обводового складу свого підрозділу", - зазначив Уршалович.

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Національна гвардія (1525) контрнаступ на Півдні (345) Уршалович Микола (26)


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Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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10.08.2023 15:32 Відповісти
Годі розповідати про низький морально-психологічний стан орків. Вони нас ненавидять і не тікають. Ворог стійкий і підступний Це реалії. І тим більша дяка нашим воїнам.
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10.08.2023 15:45 Відповісти
с чего ты решил рты нашим военным затыкать? говорят что считают нужным.
не твоего ума дело - что им говорить. Хочешь поумничать - илди в окопы, там поумничаешь, что надо и что не надо рассказывать, балабол диванный.
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10.08.2023 17:11 Відповісти
Так это говорят сами военные , а зыками чешут тыловые крысы примазывавшиеся - маляр,Резников ……… Буданов, Подоляк аферистович ,
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10.08.2023 17:34 Відповісти
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10.08.2023 15:38 Відповісти
В ЕС геи все активы,на Русосвинарнике одни пасивы.
Правду говорят,отдерут во все щели
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10.08.2023 16:11 Відповісти
у вас ник - москальский а флажок европейский. так вы актив или пассив, я не понял.
интересуюсь чисто с целью соцопроса, не подумайте плохого.
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10.08.2023 17:12 Відповісти
🤖🤢Б, на вахту от подоляка г
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10.08.2023 17:37 Відповісти
 
 