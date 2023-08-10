Росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ, - Центр нацспротиву

Росіяни вивозять українських підлітків на територію РФ на "військово-патріотичні" збори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так. з 1 по 18 серпня у Пензі (рф) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зокрема дітей звезли з населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

"В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста олега газманова. Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини", - наголошує ЦНС.

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