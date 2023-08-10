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Росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ, - Центр нацспротиву

окупанти

Росіяни вивозять українських підлітків на територію РФ на "військово-патріотичні" збори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Так. з 1 по 18 серпня у Пензі (рф) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні. 

Зазначається, що зокрема дітей звезли з населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

"В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста олега газманова. Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини", - наголошує ЦНС. 

Також читайте: Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

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Окрім констатації факту наша влада ні нащо не здатна? Проводьте і в нас за держкошти військово- патріотичні змагання, табори для дітей, на кшталт ,,Джура,,. Інакше підростаюче покоління буде 100 відсотково ухилянтами й пофігістами.
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10.08.2023 17:33 Відповісти
это опять кринж или еще нет?
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10.08.2023 17:34 Відповісти
Якщо ті, що на фото, підлітки, які ж тоді у них дорослі?
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10.08.2023 18:29 Відповісти
 
 