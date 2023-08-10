Норвезький футболіст Норманн поїхав з РФ з міркувань безпеки після атак на "Москва-Сіті"
Норвезький футболіст Матіас Норманн, який виступав за московське "Динамо", залишив Росію через побоювання щодо безпеки після влучання безпілотників у комплекс "Москва-Сіті".
Про це повідомив генеральний директор "Динамо" Павло Пивоваров. За його словами, Норманн надіслав до клубу заяву про розірвання контракту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Таку ж заяву він надіслав до футбольного клубу "Ростов", гравцем якого також був.
Норманн поки не прокоментував журналістам своє рішення. Раніше ЗМІ повідомляли, що він жив неподалік "Москва-Сіті". І після атаки дронів на будівлі звернувся до юридичної компанії щодо розриву контрактів з росіянами. Сторона Норманна вважає, що поточна ситуація є форс-мажорною обставиною, яка виправдовує одностороннє розірвання договорів.
"Почуття страху посилилося, оскільки, коли гравцеві довелося повернутися до Москви, він зустрів місто, яке повністю змінилося порівняно з тим, яке він залишив перед літніми канікулами", - йшлося листі юристів, надісланому російським командам.
Москва впродовж останніх тижнів регулярно піддається атакам безпілотників, імовірно, українських, хоча офіційно Київ не заявляв про причетність до цих атак. З інтервалом у кілька днів безпілотники влучили в одну й ту ж вежу "Москви-Сіті", завдаючи матеріальних збитків. Кілька людей постраждали, загиблих не було.
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Щоби усе палало-сяяло, горіло-смерділо, а кацапи бігали, обсирали та раділи як горить мацква!
Та так, щоби по кацапа-тв питали у @уйла "Чето случилось?", а він такий відповідає: "Что? Что? Случилось севео!"
Слава ЗСУ!
А оркам, ще БУДЕ ДАЛІ, ПРОДОВЖЕННЯ з бавовни і задимлєнія…
Свято наближається!! Кока-Кола!!
але всрався та с@бався