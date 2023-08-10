СБУ в середньому фіксує 1000 російських дезінформаційних кампаній на місяць, - начальник Департаменту кібербезпеки Вітюк

В середньому Служба безпеки України фіксує 1000 російських кампаній з дезінформації на місяць, які спрямовані на дискредитацію України в очах громадян або партнерів.

Про це розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Вітюк зазначив, що свою дезінформацію країна-агресор поширює через Telegram-канали, YouTube, через підконтрольних Кремлю блогерів та журналістів, зокрема і закордонних.

Завдання СБУ – виявляти та вчасно блокувати всі фейки, адже це може призвести до тяжких для нас наслідків.

Вітюк навів у приклад фейк про те, що Україна продає зброю, отриману від союзників, третім країнам.

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"Тобто, якщо вчасно не зреагувати на такі фейки, то це може призвести принаймні до паузи у постачанні. А кожна пауза – це життя наших людей, наших хлопців на передовій та в тилу", – наголосив Вітюк.