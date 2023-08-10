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Новини Агресія Росії проти України Війна
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СБУ в середньому фіксує 1000 російських дезінформаційних кампаній на місяць, - начальник Департаменту кібербезпеки Вітюк

сбу,вітюк

В середньому Служба безпеки України фіксує 1000 російських кампаній з дезінформації на місяць, які спрямовані на дискредитацію України в очах громадян або партнерів.

Про це розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

Вітюк зазначив, що свою дезінформацію країна-агресор поширює через Telegram-канали, YouTube, через підконтрольних Кремлю блогерів та журналістів, зокрема і закордонних.

Завдання СБУ – виявляти та вчасно блокувати всі фейки, адже це може призвести до тяжких для нас наслідків.

Вітюк навів у приклад фейк про те, що Україна продає зброю, отриману від союзників, третім країнам.

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"Тобто, якщо вчасно не зреагувати на такі фейки, то це може призвести принаймні до паузи у постачанні. А кожна пауза – це життя наших людей, наших хлопців на передовій та в тилу", – наголосив Вітюк.

інформаційна війна (360) СБУ (12801) фейк (743) Вітюк Ілля (30)


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А СБУ не хочет рассказать кто и зачем дал ФСБ не правдивые списки для блокировки аккаунтов? Или что там с прорашенской ботофермой слуг, накрытой недавно? Депутату СН уже избрали меру пресечения или как?
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10.08.2023 15:47 Відповісти
Тобто 33 на день, або 3 на годину?
Штату вистачає моніторити та фіксувати одну дезинформаціну компанію кожні 20 хвилин 24/7 ? (більше схоже на "мільйон дерев" )
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10.08.2023 15:48 Відповісти
Ніщо так не дискредитує Україну в очах громадян або партнерів, як сбу-шники в шкарпетках при постановочному обшуку у коломойського.
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10.08.2023 15:51 Відповісти
"В середньому служба безпеки України фіксує 1000 "..... І ЩО ????
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10.08.2023 17:44 Відповісти
 
 