У Литві за пів року більшу частину посвідок на проживання отримали українські біженці

Серед виданих посвідок на проживання найбільше отримали українські громадяни – 51 126. З них принаймні 42 тисячі – це біженці війни РФ проти України, які користуються тимчасовим механізмом захисту, запровадженим Євросоюзом.

Про це повідомляє Департамент міграції Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За даними департаменту, більшість посвідок на проживання отримали особи, які вперше зверталися по документ – 71 901, тоді як продовжили 14 471 посвідку. За вказаний період таких документів видали на 25% більше, ніж у другому півріччі 2022 року.

У період із січня по липень 2023 року 19 477 посвідок отримали громадяни Білорусі, ще 2384 посвідки отримали російські громадяни.

Без урахування механізму захисту від ЄС найбільше посвідок на тимчасове проживання за перше півріччя 2023 року видали за роботою – 34 417, з яких 1145 отримали висококваліфіковані фахівці.

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