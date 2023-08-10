Польські військові загубили детонатор від ракети під час польоту на кордоні з Білоруссю

Польські гелікоптери патрулювали кордон із Білоруссю. Після патрулювання в одному з них не знайшли детонатора-запобіжника однієї з ракет.

Про це заявило Головне командування Збройних сил Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Інформуємо, що на кордоні з Білоруссю Військо Польське (Збройні сили Польщі - ред.) проводить інтенсивні операції із застосуванням спеціалізованої техніки для забезпечення безпеки. У вівторок, після завершення бойових польотів, в одному з вертольотів, що здійснював патрулювання в прикордонній зоні, було виявлено відсутність запалу в одній з ракет", - йдеться в комюніке Головне командування ЗС Польщі.

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Політ проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, додали у командуванні.

Зазначається, що запал не становить загрози для навколишніх територій, оскільки детонатор має вбудовані засоби безпеки.

Військові додали, що такі випадки періодично трапляються і вже бували в Афганістані.

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