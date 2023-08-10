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Новини
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Польські військові загубили детонатор від ракети під час польоту на кордоні з Білоруссю

польща,гелікоптер,вертоліт

Польські гелікоптери патрулювали кордон із Білоруссю. Після патрулювання в одному з них не знайшли детонатора-запобіжника однієї з ракет.

Про це заявило Головне командування Збройних сил Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Інформуємо, що на кордоні з Білоруссю Військо Польське (Збройні сили Польщі - ред.) проводить інтенсивні операції із застосуванням спеціалізованої техніки для забезпечення безпеки. У вівторок, після завершення бойових польотів, в одному з вертольотів, що здійснював патрулювання в прикордонній зоні, було виявлено відсутність запалу в одній з ракет", - йдеться в комюніке Головне командування ЗС Польщі.

Читайте: Кордон Польщі з Білоруссю охоронятимуть 10 тис. солдатів, - міністр оборони Блащак

Політ проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, додали у командуванні.

Зазначається, що запал не становить загрози для навколишніх територій, оскільки детонатор має вбудовані засоби безпеки.

Військові додали, що такі випадки періодично трапляються і вже бували в Афганістані.

Також читайте: З нового року Польща замінить Patriot власними системами ППО

Автор: 

Білорусь (7927) Польща (8492) ракети (4021) вертоліт (877)


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Топ коментарі
+19
Капець подія. Евакуюйте всі прилеглі населені пункти.
Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
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10.08.2023 15:59
+12
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10.08.2023 16:06
+9
Надо отправить нашего "Патрона" - он им быстро вынюхает детонатор....
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10.08.2023 16:09
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Це москальські шпійони спи₴дили...
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10.08.2023 15:57 Відповісти
Його на Мозирі знайшли... як він туди попав - ХЗ...
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Ворона стащила и унесла к НПЗ.
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10.08.2023 16:26 Відповісти
Капець подія. Евакуюйте всі прилеглі населені пункти.
Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
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10.08.2023 15:59 Відповісти
Детонатор-запобіжник, що це?
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10.08.2023 15:59 Відповісти
Це текст дебільний. На ракетах при приведенні в бойовий стан знімається запобіжник і ставиться детонатор. А не знайшли, ні детонатора, ні запобіжника.
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10.08.2023 16:06 Відповісти
Да, текст действительно дебильный. Детонатор это даже не взрыватель. Детонатор это конечная часть взрывателя, который срабатывает после столкновения с преградой и служит для передачи импульса детонации основному заряду боеприпаса. Ну а если какой-то олух недокрутил взрыватель в очко бомбы или ракеты и он выпал при выполнении носителя меневров, то он не приведется в боевое состояние.
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10.08.2023 16:26 Відповісти
Да, новина рівня шестикласниці з гуртка юних журналістів. Марка вертольота і марка ракет, тоді все стане ясно. Напевне мі 8 мі 2 або мі 24 з нурсами ( поляки самі виробляють якийсь аналог чи прототип мі2)
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10.08.2023 22:25 Відповісти
это сюр, такой же, как и "...было обнаружено отсутствие энтузиазма в одной из ракет..."
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10.08.2023 18:10 Відповісти
вагнера скомуніздили, більше нема кому...
Побільше дозволяйте цим уродам безпечно вимахуватися над вашею територією, то вони у вас гелікоптери та ппо почнуть комуніздити
Побачив вагнера - вбив, побачив кацапський говнольот - збив та добив. Інакше ніяк, бо то НАТО
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10.08.2023 16:04 Відповісти
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10.08.2023 16:06 Відповісти
Надо отправить нашего "Патрона" - он им быстро вынюхает детонатор....
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10.08.2023 16:09 Відповісти
Цирк на дроті.
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10.08.2023 16:13 Відповісти
это потому на Мозырьском НПЗ в Беларуси произошел пожар?
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10.08.2023 16:16 Відповісти
Ахаха, ну і цирк. А вагневські підри ще й нічого не починали, а у польських вояків уже повні штани і повітікали ракети. Пропагандони таки були праві, що кацапи за три дні дійшли б до Берліна якби йшли коротким шляхом через Білорусь
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10.08.2023 16:19 Відповісти
Люди, які не живуть у рожевих окулярах побачили це ще восени 2021-го, коли польська армія не могла приборкати беззбройних джамшутів на кордоні з Білорусією.
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10.08.2023 16:45 Відповісти
Люди які мають голову з мізками розуміють що за розстріл мігрантів міг би бути такий скандал і полетіли би голови разом з політичними карьерами. І лише дебіли будуть робити висновки про боездатність польської армії на основі того що вона не відкрила кулеметний вогонь по мігрантам..
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10.08.2023 18:17 Відповісти
так провели опитування в Німетчині ще в зимку,більшість німців ,як що до них прийде війна,виїдуть з країни.і це вказує на погоду у всій Європі,люди знаючи вкус життя не готові з ним прощатися
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10.08.2023 16:44 Відповісти
Німецькі змі минулого літа так і писали, що в Німеччині немає армії. Є якась техніка, є якісь чуваки в камуфляжах, а тих хто воюватиме просто немає. Тому і підтримка України іде наповну саме із Німеччини.
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10.08.2023 16:47 Відповісти
не груби Касаб
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10.08.2023 16:29 Відповісти
я буде по полску "проїбали"?
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10.08.2023 16:19 Відповісти
"пропєрдолілі"
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10.08.2023 16:22 Відповісти
Как мИла пердоленья боль(с). Из раннего. Неопубликованого.
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10.08.2023 16:53 Відповісти
Шукайте рускій слєд....
А якщо серйозно,то людський фактор завжди існує.
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10.08.2023 16:21 Відповісти
типа, если вашим вагнерам на границе случайно оторвет яйца - то мы вас предупреждали.....
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10.08.2023 16:22 Відповісти
ну і про що оце? ...аби хоч щось вкинути . Час іде, а стрічку новин нІчим напхати
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10.08.2023 16:22 Відповісти
Якщо раптово десь "гепне" то, якщо що, то "загубили"
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10.08.2023 16:24 Відповісти
В небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик
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10.08.2023 16:33 Відповісти
активно літають?

а можна ще й пасивно літати?
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10.08.2023 17:06 Відповісти
Селяни знайдуть і принесуть.
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10.08.2023 17:22 Відповісти
продадуть
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10.08.2023 17:57 Відповісти
а был ли мальчик?
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10.08.2023 17:50 Відповісти
От тобі і "стандарти НАТО"!

Людській фактор ніхто не відміняв.
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10.08.2023 18:13 Відповісти
ой ой, мелочи, тряхануло м отвалился тож мне сенсация
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10.08.2023 18:56 Відповісти
Скоріш за все "воспламенитель" він нурс. Подивіться на наших відео як ті нурси пакують в пускові труби, потім з торця закривають пластиковою кришкою з тим воспламенителем і провідниками пуску. Характерно що ці кришки якось кулаком добивають. Поляки культурні недобивали, вставили скільки мож було.
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10.08.2023 22:19 Відповісти
 
 