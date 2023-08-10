Польські військові загубили детонатор від ракети під час польоту на кордоні з Білоруссю
Польські гелікоптери патрулювали кордон із Білоруссю. Після патрулювання в одному з них не знайшли детонатора-запобіжника однієї з ракет.
Про це заявило Головне командування Збройних сил Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Інформуємо, що на кордоні з Білоруссю Військо Польське (Збройні сили Польщі - ред.) проводить інтенсивні операції із застосуванням спеціалізованої техніки для забезпечення безпеки. У вівторок, після завершення бойових польотів, в одному з вертольотів, що здійснював патрулювання в прикордонній зоні, було виявлено відсутність запалу в одній з ракет", - йдеться в комюніке Головне командування ЗС Польщі.
Політ проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, додали у командуванні.
Зазначається, що запал не становить загрози для навколишніх територій, оскільки детонатор має вбудовані засоби безпеки.
Військові додали, що такі випадки періодично трапляються і вже бували в Афганістані.
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Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
Побільше дозволяйте цим уродам безпечно вимахуватися над вашею територією, то вони у вас гелікоптери та ппо почнуть комуніздити
Побачив вагнера - вбив, побачив кацапський говнольот - збив та добив. Інакше ніяк, бо то НАТО
А якщо серйозно,то людський фактор завжди існує.
а можна ще й пасивно літати?
Людській фактор ніхто не відміняв.