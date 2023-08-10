Рахункова палата організувала два аудити з США щодо фінансової підтримки України

Рахункова палата разом з американськими партнерами організувала два аудити прямої бюджетної підтримки США для України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на відповідний документ Рахункової палати, передає Цензор.НЕТ.

Для проведення аудиту в липні за сприяння USAID, Рахункової палати США (GAO) у Кракові було підготовлено 25 аудиторів, йдеться у документі.

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Перший аудит стосується виплат заробітної плати вчителям, працівникам вищих навчальних закладів, допомоги ВПО, підтримки підприємців, які втратили дохід, та житлових субсидій домогосподарствам.

У документі наголошується, що результати аудитів матимуть важливе значення для подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Результати аудиту будуть представлені у Конгресі США.

За словами заступника голови Рахункової палати, який тимчасово виконує повноваження голови, Андрія Майснера в інтерв'ю "Главкому", вся міжнародна фінансова допомога, яка потрапляє в Україну, не може бути використана на підтримку нашого оборонного сектора.

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"І цієї умови Україна чітко дотримується. Тому перший аудит – стосується прямої бюджетної підтримки уряду США для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни. Приблизна сума підтримки американської допомоги становить $1 млрд. Перевірками буде охоплено період з 24 лютого 2022 року. Зокрема, перевірятимуться кошти американських платників податків, що надійшли до нас безповоротно та витрачені на оплату житлових субсидій в Україні, зарплати освітян, реалізацію програми "Єпідтримка" (одноразові виплати по 6,5 тис. грн під час війни). За допомогою цього аудиту Рахункова палата України дослідить та зможе надати ґрунтовні висновки та рекомендації, на які очікує зокрема і Конгрес США", - уточнив він.

Майснер зауважив, що другий аудит – фінансова підтримка США системи охорони здоров’я України під час війни. Тобто, це донорські кошти, які зайшли на реалізацію програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Сума видатків – понад $1,7 млрд.

За його словами, міжнародних донорів цікавить не стільки фіксація порушень і нецільове використання допомоги (хоча це також важливо), скільки швидке врегулювання виявлених проблем і нівелювання ідентифікованих аудитами ризиків. Тобто, іноземні партнери слідкуватимуть, наскільки оперативно уряд та підпорядковані йому міністерства та відомства, які є розпорядниками коштів, реагуватимуть на усунення проблем, виявлених Рахунковою палатою. В цьому питанні має бути повна державницька синергія, додав Майснер.

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