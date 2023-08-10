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Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо приведення авіації до стандартів НАТО

авіа

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт щодо удосконалення діяльності в галузі державної авіації України.

За ухвалення документа №9379 проголосували 226 депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Проєкт закону розроблено з метою вдосконалення системи регулювання діяльності державної авіації України та приведення її до стандартів НАТО (військові стандарти), Європейського Союзу.

Документом пропонується внести зміни до Повітряного кодексу України.

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Документом передбачається ведення нових термінів стосовно державної авіації.

Законопроєктом уточнюються повноваження Міністерства оборони України у сфері державної авіації України, визначаються умови сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності державної авіації, сертифікації державних повітряних суден, їх виробів, компонентів та обладнання, а також визнання сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності, які видані уповноваженим органом з питань цивільної авіації України або закордонними уповноваженими органами з питань авіації (цивільними та військовими).

Окрім того, документом визначаються умови реєстрації державних повітряних суден та їх виключення з реєстру, встановлюються вимоги до авіаційного персоналу державної авіації.

Законопроєктом також пропонується запровадити систему добровільних і обов'язкових сповіщень про інциденти з метою сприяння збору інформації про фактичні чи потенційні недоліки в забезпеченні безпеки державної авіації, а також створення відповідної бази даних.

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Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме ефективності при формуванні та реалізації державної політики в галузі державної авіації, приведення державної авіації України до стандартів НАТО, Європейського оборонного агентства (військові стандарти) і Європейського Союзу, а також сприятиме підвищенню рівня безпеки державної авіації України (безпеки польотів).

Автор: 

авіація (4118) ВР (14967) стандарт (90)


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Сертификаты летной придатности уже давно в авиации. Там как раз и применяются стандарты НАТО и гражданской авиации Евросоюза. Приняли пару поправок и теперь опять кричите "Впервые!!!"? Очередная зепобеда?
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10.08.2023 16:37 Відповісти
Загальні фрази,популізм і більше нічого.Сказали б просто - нахрєн москальські літаки,всі інші і так при всіх стандартах...
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10.08.2023 16:50 Відповісти
За ухвалення документа №9379 проголосували 226 депутатів, Джерело:
.
Вся ВР в отпуске или в мечтах о нем? Вот выбрали бездельников от мало до велика. Так же как и в попередней ВР.
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10.08.2023 16:51 Відповісти
Нарешті, авіацію НАТО, яку нам передало НАТО, буде приведено до стандартів НАТО. Сміх і "масло масляне". Виявляється, цивільних стандартів ми дотримувались, а ось військових - ні.
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10.08.2023 18:04 Відповісти
 
 