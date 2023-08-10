До 12 років за ґратами засуджено "спецпризначенця ДНР", який штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром, - СБУ
На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, тюремний строк отримав ще один бойовик терористичної організації "ДНР", який воював проти України.
Про цеп повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник потрапив у полон українських захисників у червні цього року під час контрнаступальних дій Сил оборони на Донеччині.
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовику 12 років позбавлення волі.
За даними слідства, засудженим є мешканець Донецька, який ще у 2017 році приєднався до лав "інтернаціональної бригади ДНР "Пятнашка". Згодом на базі цього терористичного угруповання російські окупанти створили "2-й загін полку спеціального призначення" з дислокацією на тимчасово окупованій частині регіону. У лавах ворожого підрозділу зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.
У лютому 2022 року він "перевівся" до оперативно-бойового тактичного формування РФ під назвою "Каскад". Перебуваючи там на посаді гранатометника, штурмував позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
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Твой сын не такой как был вчера.
Теперь он на кичу заехал надолго,
И станет петушарой говнюк навсегда.
Razve vo vremja voini net takoj statji v Ukraine?