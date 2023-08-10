УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10065 відвідувачів онлайн
Новини
2 020 14

До 12 років за ґратами засуджено "спецпризначенця ДНР", який штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром, - СБУ

суд

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, тюремний строк отримав ще один бойовик терористичної організації "ДНР", який воював проти України.

Про цеп повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник потрапив у полон українських захисників у червні цього року під час контрнаступальних дій Сил оборони на Донеччині.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовику 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецька, який ще у 2017 році приєднався до лав "інтернаціональної бригади ДНР "Пятнашка". Згодом на базі цього терористичного угруповання російські окупанти створили "2-й загін полку спеціального призначення" з дислокацією на тимчасово окупованій частині регіону. У лавах ворожого підрозділу зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Читайте: Голову окупаційної влади Голої Пристані Недялкова засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У лютому 2022 року він "перевівся" до оперативно-бойового тактичного формування РФ під назвою "Каскад". Перебуваючи там на посаді гранатометника, штурмував позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Також читайте: Ще 8 бойовикам, які штурмували позиції ЗСУ під Бахмутом та Лисичанськом, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

СБУ (12801) державна зрада (1684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Життя несправедливе - одному сепару 12 років тюрячки, а іншому 5 років президентства.
показати весь коментар
10.08.2023 16:31
+6
Цікаво чи був він на концерті ЗЄ у Горлівці
показати весь коментар
10.08.2023 16:28
+6
Не жди больше мама, дебильного сына,
Твой сын не такой как был вчера.
Теперь он на кичу заехал надолго,
И станет петушарой говнюк навсегда.
показати весь коментар
10.08.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво чи був він на концерті ЗЄ у Горлівці
показати весь коментар
10.08.2023 16:28 Відповісти
Життя несправедливе - одному сепару 12 років тюрячки, а іншому 5 років президентства.
показати весь коментар
10.08.2023 16:31 Відповісти
А їх тримають на зонах разом з нашими зеками, чи окрему вже зробили? Бо то ж обмінний фонд окрема тримають...
показати весь коментар
10.08.2023 16:32 Відповісти
який це обмінний фонд? це наші красавці. жаль тіко шо нема смертної кари
показати весь коментар
10.08.2023 16:49 Відповісти
росіян тримають окремо, а от наших по 111-ій - дійсно цікаво. Хоча у Золкіна на інтерв'ю поряд з росіянами попадали і сєпари. Але де їх утимують після вироку - це мені не відомо.
показати весь коментар
10.08.2023 17:02 Відповісти
Та я про те, що було б непогано на одну зону з нашими ув'язненими, що відбувають строк. І на тий самий раціон посадити..але Гавнесті спливуть..
показати весь коментар
10.08.2023 17:24 Відповісти
ну хочь не заочний вирок... а скільки років дають за те, що 5 разів від повістки ухилився ??
показати весь коментар
10.08.2023 16:34 Відповісти
Не жди больше мама, дебильного сына,
Твой сын не такой как был вчера.
Теперь он на кичу заехал надолго,
И станет петушарой говнюк навсегда.
показати весь коментар
10.08.2023 16:40 Відповісти
такой вирок может получить донецколуганскокрымские сепары коллаборанты, каждый второй
показати весь коментар
10.08.2023 16:49 Відповісти
Терорист і вбивця. Довічне заслуговував
показати весь коментар
10.08.2023 16:55 Відповісти
Тількі довічно, гранатометчик скільки ж він наших загубив а йому 12 років мабуть судді теж донецьки тварі
показати весь коментар
10.08.2023 19:14 Відповісти
A pochemu takim mrazjam ne dajut vishku?
Razve vo vremja voini net takoj statji v Ukraine?
показати весь коментар
10.08.2023 17:13 Відповісти
От і накуй нам тварюку 12 років годувати? Придушили б мерзоту по тихому..помер від душевного переживання чи при спробі втечі було б більш справедливим і дешевшим для бюджету покаранням.
показати весь коментар
10.08.2023 21:41 Відповісти
Дивує на скільки наш суд гуманний що до тих тварюк. За вбивство кількох людей "цивільному" злочинцю пожиттєва тюрма світить, а якщо злочинець людей вбивав в лавах незаконно озброєних бандформувань лугандону то менше максималки дають. Та тих суддів варто саджати за таку "справедливість".
показати весь коментар
10.08.2023 21:48 Відповісти
 
 