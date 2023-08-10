"Дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодного боку", - голова МЗС Фінляндії Валтонен
З жодного боку на Україну не має чинитися тиск щодо того, на яких умовах буде укладено мир.
Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
На думку Валтонен, те, який зрештою матиме вигляд довгоочікуваний мир, має бути визначено самою Україною.
"Особливо наразі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодного боку", – наголосила вона.
Валтонен нагадує, що Україна є визнаною в усьому світі суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність і самозахист.
"За тією ж логікою Україна зможе визначити, коли вона буде готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", – резюмувала Валтонен.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що переговори з РФ можливі лише після виведення окупаційних військ з території України. Проте ці переговори вестимуть не з Путіним.
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла.
Як розповів Єрмак в The New York Tims, третього варіанту в Москві не розглядають.
"Це московський спосіб війни. Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.
За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення.
https://glavred.net/ukraine/est-dva-varianta-ermak-o-vtorzhenii-putina-v-ukrainu-10349921.html
Ой, сенс раптово змінився протилежний.
" ...
Стороны также согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему:
- Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;
- вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;
- Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.
- Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.
- Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы.
- Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.
Украина передала России свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности для нее, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.
Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из них уже дали предварительное согласие.
В договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").
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Если против Украины начинается война или иная форма вооруженной агрессии, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.
Как заявил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия, это предложение пока лишь только было передано российской стороне, и сейчас Киев ожидает на него ответа.
Значить тиск є, вона знає те, про що говорить - відбувається кулуарний тиск щодо територіальних поступок за фінлянським зразком. У Німеччині тема війни в Україні повністю зникла з інформаційного простору - це дуже погана ознака. Німеччина і США можуть одночасно давати допомогу з піпетки і кулуарно давити тему переговорів з хуьлом. Знову таки - ознака такої політики - відсутність поставок літаків і далекобійних ракет, тобто того, що може призвести до поразки рашки.
Ситуацію рятує незгода з політикою США і Німеччини з боку Британії, Фінляндії та країн Східної Європи.