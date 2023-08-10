"Дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодного боку", - голова МЗС Фінляндії Валтонен

З жодного боку на Україну не має чинитися тиск щодо того, на яких умовах буде укладено мир.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

На думку Валтонен, те, який зрештою матиме вигляд довгоочікуваний мир, має бути визначено самою Україною.

"Особливо наразі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодного боку", – наголосила вона.

Валтонен нагадує, що Україна є визнаною в усьому світі суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність і самозахист.

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"За тією ж логікою Україна зможе визначити, коли вона буде готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", – резюмувала Валтонен.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що переговори з РФ можливі лише після виведення окупаційних військ з території України. Проте ці переговори вестимуть не з Путіним.