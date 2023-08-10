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Рада розірвала угоди з Росією про інвестиції та про співробітництво в галузі карантину рослин

вр,рада,верховна

Верховна Рада України припинила дію угоди між Україною і Російською Федерацією про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ініціатива №0201 була підтримана 274 голосами народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Метою закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, вчиненої 27 листопада 1998 року в Москві.

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Також Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин. За ухвалення документу №0210 проголосували 268 народних депутатів.

Проєкт закону підготовлено з метою припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин, вчиненої 7 червня 2011 року в м. Москві та ратифікованою Законом України від 18 вересня 2012 року № 5258-VI "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин".

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Як повідомлялось, угода про співробітництво у галузі карантину рослин визначає важливість співпраці у запобіганні ввезенню і розповсюдженню карантинних шкідливих організмів, а також забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.

Україна ратифікувала угоду про співробітництво у галузі карантину рослин із: Азербайджаном, Грузією, Лівією, Йорданією, Канадою, КНР, Чехією, Угорщиною, Туреччиною, Полщею, Індонезією, Болгарією, Нідерландами, Литвою та низкою інших країн.

Автор: 

ВР (14967) денонсація (47) росія (65073)


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Топ коментарі
+6
Ахрєнеть! Оце оперативно народні обранці працюють. Певно ще чекали на інвестиції від кацапів...
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10.08.2023 16:44
+4
потужно
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10.08.2023 16:47
+4
Нарешті! Тепер вже не можно буде з рф імпортувати рєпу.
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10.08.2023 16:50
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Правила форума Рада форумчан
На прийняття цього рішення пішло зовсім небагато часу.
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10.08.2023 16:44 Відповісти
Ахрєнеть! Оце оперативно народні обранці працюють. Певно ще чекали на інвестиції від кацапів...
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10.08.2023 16:44 Відповісти
потужно
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10.08.2023 16:47 Відповісти
Головне шо начасі, і оперативно та конче потрібно
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10.08.2023 17:47 Відповісти
Нарешті! Тепер вже не можно буде з рф імпортувати рєпу.
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10.08.2023 16:50 Відповісти
оце так "швидкість" реагування у монобидла слуг!!! тягнули курви до останнього, все сподівалися що ось-ось з кацапстану інвестиції підуть, а воно звідти все ракети та ракети ... бляха, хто б вже закарантинів оту гнусаву неголену ватну рослину з ОПи, скоріш би і москальських агентів у владі і москалоту подолали і корупцію, бо ніхто б тоді країні палиці в колеса не вставляв.
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10.08.2023 16:57 Відповісти
а дармоїди Верховної зради, продовжують наїдати морди і імітувати "бурну" діяльність. Ні одного закону про посилення відповідальності, під час війни, в відношенні зрадників, колаборантів, шахраїв, хабарників, корупціонерів, злодюг, ОЗУ, а за грабіжників, вбивць і рекетирів, взагалі мова не йде. О навибирали в ВР бидлоти.
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10.08.2023 17:00 Відповісти
Тобто до цього часу інвестиції мордору у Україну /будівництво на кістках в Маріуполі, завіз жителів Середньої Азії/ були законними як і карантин рослин - спалювання напалмом полів з урожаєм і бомбами елеваторів. Не верховна рада, а кубло п'ятої колони агресора.
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10.08.2023 17:01 Відповісти
У нас з кацапами ще досі якісь угоди?
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10.08.2023 17:02 Відповісти
А в ''свати'' на мордорі ще можна інвестувати? Там ще бізнес боневтіка працює?
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10.08.2023 17:08 Відповісти
Закидаємо московію клопами-черепашками!
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10.08.2023 17:24 Відповісти
дозування розривів договорів з кацапами, як дозування гомеопатичних ліків... краплями. Може краще взяти сокиру й розрубати всі колоніальні ланцюги?
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10.08.2023 17:45 Відповісти
Ну тэк эжэлэ в ВР сидить кучша храбачины москальской!!!
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10.08.2023 18:25 Відповісти
 
 