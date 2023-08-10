Рада розірвала угоди з Росією про інвестиції та про співробітництво в галузі карантину рослин

Верховна Рада України припинила дію угоди між Україною і Російською Федерацією про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ініціатива №0201 була підтримана 274 голосами народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Метою закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, вчиненої 27 листопада 1998 року в Москві.

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Також Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин. За ухвалення документу №0210 проголосували 268 народних депутатів.

Проєкт закону підготовлено з метою припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин, вчиненої 7 червня 2011 року в м. Москві та ратифікованою Законом України від 18 вересня 2012 року № 5258-VI "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин".

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Як повідомлялось, угода про співробітництво у галузі карантину рослин визначає важливість співпраці у запобіганні ввезенню і розповсюдженню карантинних шкідливих організмів, а також забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.

Україна ратифікувала угоду про співробітництво у галузі карантину рослин із: Азербайджаном, Грузією, Лівією, Йорданією, Канадою, КНР, Чехією, Угорщиною, Туреччиною, Полщею, Індонезією, Болгарією, Нідерландами, Литвою та низкою інших країн.