Актора-путініста Гогунського (Кузю), який зрадив Україну, не пустили до Грузії "з політничних причин"
Російського актора Віталія Гогунського, який родом з України, не пустили до Грузії "з політничних причин".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Актора, відомого за роллю Кузі у серіалі "Універ", змусили повернутися до Москви з грузинського аеропорту "з політичних причин". Сам Гогунський сказав, що влада Грузії нібито "злякалася опозиції".
За даними ЗМІ, Гогунський мав брати участь у зйомках проєкту в Грузії, але навіть не встиг вийти в місто, як його відправили назад. Актора завели до літака під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі.
Віталій Гогунський народився у 1975 році в Кременчуці (Полтавська область), де і провів частину дитинства.
Незважаючи на це актор є прихильником політики російського диктатора Володимира Путіна. В одному з ефірів росТБ заявив, що під час Революції Гідності у 2013 році мітингувальникам в чай нібито підмішували наркотики.
Під час повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії Кремля та їздив на окупований Донбас з концертами.
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на бєлом катере
"мацква"
Чи може полку реестрового? І якого саме: Прлтавського, Лубенського, Прилуцького чи Гадяцького?
Полтавщина і є колискою Гетьманщини.
Який стосунок московитський блазень має до грузинської опозиції?