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Актора-путініста Гогунського (Кузю), який зрадив Україну, не пустили до Грузії "з політничних причин"

гогунський

Російського актора Віталія Гогунського, який родом з України, не пустили до Грузії "з політничних причин".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Актора, відомого за роллю Кузі у серіалі "Універ", змусили повернутися до Москви з грузинського аеропорту "з політичних причин". Сам Гогунський сказав, що влада Грузії нібито "злякалася опозиції".

За даними ЗМІ, Гогунський мав брати участь у зйомках проєкту в Грузії, але навіть не встиг вийти в місто, як його відправили назад. Актора завели до літака під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі.

Віталій Гогунський народився у 1975 році в Кременчуці (Полтавська область), де і провів частину дитинства.

Незважаючи на це актор є прихильником політики російського диктатора Володимира Путіна. В одному з ефірів росТБ заявив, що  під час Революції Гідності у 2013 році мітингувальникам в чай нібито підмішували наркотики.

Під час повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії Кремля та їздив на окупований Донбас з концертами.

Також дивіться: Росіянин, що втік у Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВIДЕО

Автор: 

актор (142) Грузія (1844)


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Топ коментарі
+27
добре що я вже років вісімнадцять не маю тєлєвізора, тому і не знаю всїх гагунських та інших гандонів.
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10.08.2023 16:55
+14
пусть едет на болота
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10.08.2023 17:00
+12
поки що єдина країна, де можно цивільному українцю безпечно ********** кацапа - це Туреччина. У Грузії все ж таки поліціянти затримають.
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10.08.2023 17:07
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так это коммивояжёр
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10.08.2023 16:51 Відповісти
Краще б пустили і натовкли пику
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10.08.2023 16:53 Відповісти
натовкли
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10.08.2023 17:18 Відповісти
добре що я вже років вісімнадцять не маю тєлєвізора, тому і не знаю всїх гагунських та інших гандонів.
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10.08.2023 16:55 Відповісти
я трохи застав, дебілкувата пика як усі рашисти
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10.08.2023 17:21 Відповісти
Кидай карточку, сбросимся тебе на телек, гривасей 250 должно хватить.
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10.08.2023 18:48 Відповісти
мені протез замість мізків не треба. Краще заощадь собі на ще більшу плазму.
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10.08.2023 23:04 Відповісти
Прошибся он малость.Коли міняв призвіще треба було з Гогунштейна стати Гогушвілі,а не Гогунським.На крайняк хоч Гогія...А то внєшность трохи кавказская,а характер хитрожопий...
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10.08.2023 16:58 Відповісти
Гогілашвілі, краще вже...косив би під корєша Буданова
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10.08.2023 17:41 Відповісти
?
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10.08.2023 16:58 Відповісти
Перевірив, чи досі заблокований адміном. А це хитрий хід грузинів - витурили путініста українського походження, дуже хитрий хід, Карл
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10.08.2023 17:00 Відповісти
три доби присудили?
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10.08.2023 17:04 Відповісти
За шо? Найвеличнішого образили?
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10.08.2023 17:20 Відповісти
От і грає козлів за поребріком.
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10.08.2023 16:59 Відповісти
пусть едет на болота
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10.08.2023 17:00 Відповісти
поки що єдина країна, де можно цивільному українцю безпечно ********** кацапа - це Туреччина. У Грузії все ж таки поліціянти затримають.
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10.08.2023 17:07 Відповісти
Турки ще й додадуть п.ю.з.д.ю.лі.в московитам.
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10.08.2023 17:13 Відповісти
так, таке було вже.
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10.08.2023 17:17 Відповісти
Так он и по жизни *******....
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10.08.2023 17:11 Відповісти
Широко відомий в дуже вузьких кругах.
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10.08.2023 17:12 Відповісти
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10.08.2023 17:31 Відповісти
Зате Лабуду пропутінську Зельониє пустили в Україну. Продовжує активно відбілюватись. По Європам імітує раптовий нечуваний патріотизм. Скоро всі тут будуть. Щоб в ЄС зняли санкції.
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10.08.2023 17:17 Відповісти
лабуда в рашке ігнор, в почьоті їнша х..соска седокова
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10.08.2023 17:26 Відповісти
Покидьок! Такі є в кожного народу, як і є такі цілі народи!
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10.08.2023 17:26 Відповісти
к іпєнєй матері
на бєлом катере
"мацква"
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10.08.2023 17:28 Відповісти
Полтавська область? По історії козаки Полтавської області перейшли на бік петра Кривавого, якого на московії звуть "перший" і воювали проти козаків війська Гетьмана Мазепи. Ще тоді прислужували московитам і вбивали наших, проливади кров наших захисників України. Так що ця особа нічим не відрізняється від своїх пра-пра. Хай живе на московії, в Європу, Україні, США дорога має бути закрита назавжди.
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10.08.2023 17:30 Відповісти
Полтавської області козаки? Це ще що за тварини у твоїй уяві?
Чи може полку реестрового? І якого саме: Прлтавського, Лубенського, Прилуцького чи Гадяцького?
Полтавщина і є колискою Гетьманщини.
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10.08.2023 18:58 Відповісти
Єрмак, Татаров, Баканов, Гогілашвілі, Гетьманцев ... несть їм числа. А тут якийсь Кузя в Грузії ...
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10.08.2023 17:30 Відповісти
гогунский, бужанский, дубиннский, драгунский, куницкий, тульчинский, бершадский, .......
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10.08.2023 17:33 Відповісти
заждіть.... а зеленський....?
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10.08.2023 19:43 Відповісти
що це за чмошник, я про такого вперше чую. й сміття, з його участю, ніколи не дивився.
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10.08.2023 17:39 Відповісти
Вроде была инфа что у этого дятла психические отклонения
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10.08.2023 17:44 Відповісти
Грав придурка і виявився придурком. Що з нього візьмеш.
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10.08.2023 17:47 Відповісти
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10.08.2023 17:54 Відповісти
не стреляйте путиниста , он играет как умеет
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10.08.2023 17:56 Відповісти
Навіть не трахнули
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10.08.2023 18:16 Відповісти
Ціуава в нього відмазка.
Який стосунок московитський блазень має до грузинської опозиції?
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10.08.2023 19:01 Відповісти
Якось пох...
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10.08.2023 20:05 Відповісти
 
 