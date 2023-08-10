Актора-путініста Гогунського (Кузю), який зрадив Україну, не пустили до Грузії "з політничних причин"

Російського актора Віталія Гогунського, який родом з України, не пустили до Грузії "з політничних причин".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Актора, відомого за роллю Кузі у серіалі "Універ", змусили повернутися до Москви з грузинського аеропорту "з політичних причин". Сам Гогунський сказав, що влада Грузії нібито "злякалася опозиції".

За даними ЗМІ, Гогунський мав брати участь у зйомках проєкту в Грузії, але навіть не встиг вийти в місто, як його відправили назад. Актора завели до літака під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі.

Віталій Гогунський народився у 1975 році в Кременчуці (Полтавська область), де і провів частину дитинства.

Незважаючи на це актор є прихильником політики російського диктатора Володимира Путіна. В одному з ефірів росТБ заявив, що під час Революції Гідності у 2013 році мітингувальникам в чай нібито підмішували наркотики.

Під час повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії Кремля та їздив на окупований Донбас з концертами.

Також дивіться: Росіянин, що втік у Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВIДЕО