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Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж
Для підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці сестра військовослужбовця 80-ї ОДШБр Юлія Дишко, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, це мій брат Богдан Дишко, досвідчений воїн АТО, безпосередній учасник бойових дій з початку повномасштабного вторгнення.
Для підрозділу 80-ї ОДШБр, в якому він і зараз перебуває, потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.
Сума збору немаленька, тому прошу вас про максимальний Репост і донат по можливості. Адже немає нічого неможливого! Гривні збираються в сотні, тисячі, мільйони та рятують життя! Разом ми сила! Слава Україні!
Посилання на банку в шапці профілю Номер карти монобанки:
5375411207604211" - звернулася вона про допомогу.
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