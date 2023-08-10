Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж

Для підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці сестра військовослужбовця 80-ї ОДШБр Юлія Дишко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, це мій брат Богдан Дишко, досвідчений воїн АТО, безпосередній учасник бойових дій з початку повномасштабного вторгнення.

Для підрозділу 80-ї ОДШБр, в якому він і зараз перебуває, потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.

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