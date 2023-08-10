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Новини Волонтери для армії
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Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж

дишко

Для підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці сестра військовослужбовця 80-ї ОДШБр Юлія Дишко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, це мій брат Богдан Дишко, досвідчений воїн АТО, безпосередній учасник бойових дій з початку повномасштабного вторгнення.

Для підрозділу 80-ї ОДШБр, в якому він і зараз перебуває, потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3.

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Сума збору немаленька, тому прошу вас про максимальний Репост і донат по можливості. Адже немає нічого неможливого! Гривні збираються в сотні, тисячі, мільйони та рятують життя! Разом ми сила! Слава Україні! 

Посилання на банку в шапці профілю Номер карти монобанки:

5375411207604211" - звернулася вона про допомогу.

Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 01
Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 02
Підрозділу 80-ї ОДШБр потрібні 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 03

Автор: 

благодійність (568) допомога (8334) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) дрони (4668)


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10.08.2023 20:58 Відповісти
К РЕЗНИКОВУ-- СХОДИТЬ НАДО! но Он не даст.НАВАРУ НЕТУ!
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11.08.2023 01:19 Відповісти
Збір закрито!🔥 Усім, хто долучився, величезне дякую❤️ звіт уже в моєму профілі Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017347151942
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12.09.2023 14:59 Відповісти
 
 