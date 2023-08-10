Міноборони створило соціальний проєкт "Родинам захисників" для запобігання стресовим ситуаціям

У Міністерстві оборони України презентували соціальну ініціативу "Родинам захисників", щоб запобігти стресовим ситуаціям у сім’ях військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як зазначається, соціальний проєкт "Родинам захисників" покликаний розʼяснити, як запобігти стресовим ситуаціям у родинах захисників і захисниць та поінформувати членів сімей військових про канали комунікації із ЗСУ.

Проєкт презентували громадськості заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, представник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ полковник Ярослав Калініченко, директорка ГО "Громадський рух "Жіноча сила України" Наталія Умеренкова на базі Military Media Center. У розробці "Родинам захисників" також взяли участь Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців та Світовий Конгрес Українців.

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"Ідея виникнення з’явилася під час нашого активного спілкування з родинами військовослужбовців, які наразі перебувають у зоні активних бойових дій. Найчастіше у сімей мобілізованих виникають питання, наприклад, через відсутність звʼязку із захисником протягом кількох днів, брак комунікації з командуванням частини, недостатність поінформованості про те, куди звертатися за підтримкою. Тому ми обʼєднали зусилля Міноборони, Генштабу, інститутів громадянського суспільства та розробили прості рекомендації з відповідями на найчастіші запитання", - розповіла Маляр.

Як зазначається, Міноборони розробило інформативний буклет і зняло три відеоролики соціальної реклами, які покликані допомогти сімʼям військових.

"Ми сподіваємося, що в такий спосіб покращимо й спростимо, зробимо комфортнішим і спокійнішим очікування на близьких та рідних вдома", - наголосила Маляр.

Також у Збройних Силах України ведеться активна робота з сім’ями військовослужбовців з метою підготовки до відряджень захисників і захисниць, моральне супроводження воїнів під час участі у бойових діях та процесу повернення додому. Враховується досвід і практика у цій площині держав-членів НАТО.

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