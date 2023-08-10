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96 особам у Криму повідомили про підозру у колабораціонізмі, - Прокуратура Криму

прокуратура,арк

Українські правоохоронні органи повідомили про підозру у колабораціонізмі 96 особам із тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційній сторінці прокуратури Автономної Республіки Крим у фейсбуці.

"На розгляд суду скеровано 48 обвинувальних актів. Загалом від березня 2022 року, коли стаття 111-1 КК України (колабораційна діяльність) набрала чинності, органи правопорядку автономії відкрили 184 кримінальних проваджень за вказаною статтею", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед підозрюваних й обвинувачених – чиновники з Криму, правоохоронці, судді, а також підприємці, які пішли на співпрацю з РФ і надають свої послуги в межах російського оборонного замовлення.

При цьому під час розслідування прокуратура враховує обставини скоєння злочину, наявність наміру, суспільну небезпеку та масштаби заподіяної шкоди. До кожного факту прокурори підходять індивідуально, йдеться у повідомленні.

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"У пріоритеті ті, хто добровільно співпрацює з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, силовими структурами тощо", – наголошується в повідомленні.

Крим (14138) прокуратура (3673) колабораціонізм (1158)


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10.08.2023 17:14 Відповісти
Шо? Всього 96 колаборантів з усього Криму?
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10.08.2023 17:14 Відповісти
Здається мені, що там не 96 особ, а 96 відсотків.
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10.08.2023 20:59 Відповісти
Про шарікова не забудьте.
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10.08.2023 17:46 Відповісти
Як сьогодні на НВ пояснював один про Балицького...пох..все-головне бізнес...чим побільше накрасти--адже завтра смерть..
те саме роблять і "Слуги народу"--красти поки є можливіть--а завтра політична смерть
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10.08.2023 18:27 Відповісти
 
 