Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ

Німеччина найближчим часом може оголосити про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання t-online.

"Як стало відомо з кіл Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), федеральний уряд хотів би незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США - найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прибічником України", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ВПС ФРН уже дали добро на передання ракет. Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина бажає направляти Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв'язку з цим журналісти нагадують, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет Atacms.

На сьогодні бундесвер має в своєму розпорядженні 600 од. Taurus, 150 перебувають у робочому стані, решту може повернути до ладу німецька промисловість. Скільки ракет ФРН готова відправити Україні, не повідомляється.

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

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