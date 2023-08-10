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Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ

taurus

Німеччина найближчим часом може оголосити про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання t-online.

"Як стало відомо з кіл Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), федеральний уряд хотів би незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США - найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прибічником України", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ВПС ФРН уже дали добро на передання ракет. Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина бажає направляти Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв'язку з цим журналісти нагадують, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет Atacms.

На сьогодні бундесвер має в своєму розпорядженні 600 од. Taurus, 150 перебувають у робочому стані, решту може повернути до ладу німецька промисловість. Скільки ракет ФРН готова відправити Україні, не повідомляється.

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Читайте: Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

Автор: 

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) ракети (4021)


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Топ коментарі
+18
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Може оголосити.
А може не оголосити.
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10.08.2023 17:20
+10
Хочу сказати, що в Німеччині є свій канцлер, своя армія і свій бюджет. В нас також згідно Конституції є Президент, який являється Верховним головнокомандувачем ЗСУ і мав дбати про ракети, танки, літаки, САУ, снаряди і це не якась просьба, а це записано в Конституції. Але чомусь він дбав про асфальтоукладчики, про дорожний бітум, про мільярдний ліс та інше. Німеччина сама розбереться куди їй застосовувати свої ракети, тим більше, зщо якби в нас були свої, такі як в Німеччині, то пуйло і не полізло би. Ракети є і в Польщі, і Франції,, і Англії, і Італії, і Турції ...і на параші. То невже Президент не знав, що потрібно будувати свої ракети?
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10.08.2023 17:35
+9
Ага, але ви українці не маєте права запускати ці ракети по паРаші.
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10.08.2023 17:25
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Найближчим часом.
Може оголосити.
А може не оголосити.
І не найближчим часом

Оголосить - ви напишете, ми прочитаємо.
А папіздєть?
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10.08.2023 17:20 Відповісти
Походу не може не оголосити, питання тільки коли.
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10.08.2023 17:27 Відповісти
Можливо оголосять, що можливо поставлять, можливо і ракети, і можливо це буде Таурус, і вирогідно це буде Україні, і вирогідно 1, а може й 2, вирогідно нею можна буде атакувати об'єкти в Запорізькій області, вирогідно і в Донецькій, вирогідно, з часом, можна буде атакувати вирогідні цілі в Криму.
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10.08.2023 19:09 Відповісти
"Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина бажає направляти Україні нові системи озброєння лише за координації зі США."

Таким чином - ніколи
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10.08.2023 17:21 Відповісти
Так то справа Німеччини, яка будучи в НАТО побудувала собі такі класні ракети. Зато в нас є "95 квартал", Зеленський, аристович, кім і єрмак, а в Німеччині немає.
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10.08.2023 17:23 Відповісти
Хочете сказати, що Німеччина будувала ці ракети, щоб особисто їх використовувати? Проти кого? Чи не простіше цього ворога знищити руками ЗСУ?
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10.08.2023 17:26 Відповісти
Німеччина будувала не тільки ракети і будувала більшість озброєнь, коли ще ЗСУ не існувало.
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10.08.2023 17:30 Відповісти
Хочете сказати, що коли Німеччина будувала ці ракети, то думала про те, що вона під «парасолькою» ЗСУ? )
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10.08.2023 17:30 Відповісти
Тролить чувак...
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10.08.2023 17:32 Відповісти
Я хочу сказати, що НАТО жодного разу не воювало зі своїм єдиним ворогом і, судячи з усього, ніколи воювати не буде. А ЗСУ воює. І, якщо Україна програє, щось здасть, то і країнам НАТО доведеться щось здавати - "щоб не було ескалації". Ну не воювати ж с ядерной країною? Так що - хто вибрав ганьбу замість війни - отримає ганьбу, втрати і ганьбу в десятикратному розмірі.
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10.08.2023 17:37 Відповісти
Ну от бачите - «НАТО жодного разу не воювало». Може ви знайдете відповідь чому
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10.08.2023 18:14 Відповісти
Хочу сказати, що в Німеччині є свій канцлер, своя армія і свій бюджет. В нас також згідно Конституції є Президент, який являється Верховним головнокомандувачем ЗСУ і мав дбати про ракети, танки, літаки, САУ, снаряди і це не якась просьба, а це записано в Конституції. Але чомусь він дбав про асфальтоукладчики, про дорожний бітум, про мільярдний ліс та інше. Німеччина сама розбереться куди їй застосовувати свої ракети, тим більше, зщо якби в нас були свої, такі як в Німеччині, то пуйло і не полізло би. Ракети є і в Польщі, і Франції,, і Англії, і Італії, і Турції ...і на параші. То невже Президент не знав, що потрібно будувати свої ракети?
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10.08.2023 17:35 Відповісти
Яким би сраним не був український президент, є конкретна ситуація війни, в якій або переможе Україна, або війна піде далі на Захід. У Німеччини і канцлера немає вибору - якщо він не тупий і переживає за свою країну, НАТО і ЄС....
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10.08.2023 17:40 Відповісти
Не лякайте Німеччину нападом пуйла. Цього ніколи не буде. Без Німеччини параша здохне через рік і Німеччина в НАТО і в Німеччини є купа різноманітної зброї і пуйло про це знає. Якби він міг, то вже б давно напав.
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10.08.2023 17:47 Відповісти
Якщо Захід здасть Україну через нестачу зброї, то хуьло нападе / вимагатиме від країн НАТО поступок через загрозу застосування ядерної зброї. Наприклад, зажадає коридор у калінградську область. (до речі, того ж самого вимагав гітлер - коридор у Східну Пруссію, інакше нападе на Польщу). І що тоді? НАТО здасть коридор = "щоб уникнути ескалації" або почне воювати? Якщо здасть, що хуьло вимагатиме щось ще - і так до нескінченності...
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10.08.2023 18:01 Відповісти
Ви пишите правду, я з цим поголжуюся на 100%, але я пишу не про це, я пишу про те, чому ми не готувалися до війни, до захисту своїх громадян і територій? Чому якимось чином діяли на користь ворога, то якість "крадівництва", то відвід військ, по розмінування територій, то розформування танкових підрозділів в Жмтомирській області, то призначення бакановим і Президентом російської агентури в СБУ, то розкрадаємо 23 мільярдві гривень за рік під час повномасшабного нападу, які виділені на озброєння, то закуповуємо яйця по 17, картоплю по 24 та інше. Чому ми не готувалися?
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10.08.2023 18:17 Відповісти
Ваші запитання риторичні й не відповідають темі. До війни Україна, як і Німеччина, мала дуже сильний вплив кремля. Тепер ситуація змінилася. Треба вирішувати поточні питання війни, а не займатися політичною боротьбою, згадуючи минулі гріхи. Наприклад як Порошенко, який заявив, що на час війни стане повним союзником Зеленського. При цьому, звичайно, питання Баканова треба гостро ставити перед Зеленським.
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10.08.2023 18:28 Відповісти
Не тільки до війни Україна мала вплив російської агентури, але з 2019 року цей вплив збільшився в рази, замість того, що їх тут знищити. Чого тільки варте оточення Президента в ОП татаров, єрмак, демченко..., чи гетьманців, дубінський, бужанський, ткаченко, баканов,третьякова, бегугла, верещук, тищенко, арахамія..., я не назвав тих, проти кого порушені кримінальні справи і хто перейшов на бік ворога. А ще десь в Буковелі сидить собі під захистом ЗСУ Беня і доїить Україну. Біля Президента немає жодного проукраїнського політика, якщо він є то назвіть його.
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10.08.2023 18:43 Відповісти
А Вас не бентежить факт того, що Байдена / Саллівана влаштовує Єрмак як особистість для переговорів? Вони не наполягають на його звільненні...
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10.08.2023 18:48 Відповісти
Мене це зовсім не бентежить, бо США завжди розмовляють з тими кого призначив і вибрав народ. А нарід вибрав їх і американція немає куди діватися, або відмовитися від співпраці з ними, а це означало би дати можливість кацапам нас добити, або сціпивши зуби захищати українців, попередивши цих прендставників про наслідки.
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10.08.2023 18:58 Відповісти
Це не так, кого вкаже Білий дім, того Зеленський і посадить на місце Єрмака.
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10.08.2023 19:02 Відповісти
Ні, ні і ще раз ні. США це Вам не Цапія, там демократія і там кожним діям дадуть оцінку і США нікому нічого не нав'язують, вони можуть тільки пропонувати і просити. А Вам точно відомо, що вони довіряють єрмаку? Я чув іншу інформацію. США ж дуже просили владу не займатися корупцією, не ображати партнерів, порушити справи на підсанкційного Беню...? Що наші виконали? Навпаки, ще більше фінансують телеканал "1+1", який належить не олігарху Бені і медведчуку. Не пишіть неправду, бо смішно це все читати.
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10.08.2023 19:19 Відповісти
США, якщо комусь не довіряють, поруч навіть не сядуть. А президенту України просто скажуть, - Замініть!
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10.08.2023 19:46 Відповісти
США довіряють українському народу і ЗСУ, крапка. А тимчасові антимайданівці їм не сміють заважати, бо знають що буде з ними, як було з деркачем і дубінським.
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10.08.2023 20:04 Відповісти
Та все вірно і всі згодні. Але ж уже проїхали. То що, зараз набундючитись та не брати зброю, бо ми мали самі її виробити?
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10.08.2023 17:40 Відповісти
Просто убивают подобные заявления.
А давайте проанализируем ситуацию в Украине 10 лет назад. Вы собирались с кем-то воевать? Нет?! Я тоже нет. Странно О_о. Аааааа!!!! Так вот почему тогда порезали все оборонные програмы! Войны то уже не будет! История остановилась! Нафиг нам ракеты, будем дружно строить дороги. Так? Но тут случился нежданчик - пришла война. А оружия нету.
============================================
Возвращаемся к Германии. Они может и не собираются воевать (как и мы 10 лет назад). Но если вдруг случится война, они хотят быть вооружены, поэтому делают ракеты (в отличии от нас). А дороги у них тоже хорошие.
============================================
Так вот. Глупость - это не сопобность анализировать причинно-следственные всязи. Поэтому если вы делаете такие заявления вам нужно учиться, учиться и учиться. И в течении этого периода молчать, молчать и молчать. А не писать глупости на форуме.
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10.08.2023 17:47 Відповісти
Просто убивают подобные заявления.

Вы даже не знаете, что меркель уничтожила Бундесвер, который существует теперь только на бумаге. Нет призыва, меркель порезала все танки, поэтому леопарды выкупают в Бельгии.
Германия уничтожала свои арсеналы точно также , как Украина - под влиянием агентов кремля.
Германия проснулась только после нападения рашки на Украину. Но к сожалению проснулась не до конца. Если Германия в будущем сама не хочет отправлять своих солдат умирать на войну с кацапами где-нибудь в Литве, то Германия должна сейчас отдавать всё оружие, что осталось и включать свою промышленность на 500% на производство оружия.
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10.08.2023 17:55 Відповісти
Логично. Но это не повод говорить зачем вам ракеты, отдайте их нам!
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10.08.2023 18:06 Відповісти
Та я і бачу, що із 600 наявних у Бундесвері ракет у робочому стані лише 150, тобто 25%!

Про кількість і стан танків я взагалі мовчу!

Звісно, не мені оцінювати обороноздатність Німеччини, але якщо б таке сталось в Україні, я б сказав що це "Грьобаний звіздець"!

Хоча в нас і так "Грьобаний звіздець" під час війни, і не тільки з ракетним озброєнням!
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10.08.2023 18:29 Відповісти
Ще 20 років тому в кожному невеликому місті Німеччини була капітально побудована військова частина, казарми, техніка, гуділи танки... Все було добротно, на століття побудовано, але тепер все знесено, на місці військових частин стоять цивільні квартали.
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10.08.2023 18:39 Відповісти
Точно так само, як і в Україні... ніби під кальку! Відчувається одна і та сама рука!

В Одесі дійшло до того, що місцеві забудовники через суд намагались відібрати у військових частину аеродромат (та і не тільки!), і таки відібрали б, якщо б війна почалась трохи пізніше!

Єдина відмінність - ми так-сяк, хоч якось намагаємось переслідувати винних, а в Німеччині до Меркель і їй подібних, наскільки я бачу, жодних претензій нема. Правда в нас і ситуація серьозніша, ніж у ФРГ.
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10.08.2023 18:49 Відповісти
Відчувається одна і та сама рука!

Так! Я впевнений, що хуьло особисто послав обаму в 2005 р. роззброювати Україну = відразу після Майдану хуьло вирішив готуватися до війни.

https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)
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10.08.2023 18:55 Відповісти
Ну нарешті хтось помітив те , чим є ганьба Німеччини. Той огидний Трамп , ймовірно, саме це мав на увазі... Так...150 з шести сотень справні...добре , що хтось труби на дні "погриз", бо не отямилися б.
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10.08.2023 21:38 Відповісти
Давайте проаналізуємо ситуацію в Україні 10 років назад, то це буде 2013-й рік. Війна розпочалася у 2014 році, якщо брати той період, то через 6 місяців. Зеленський прийшов до влади у 2019 році і в нас була війна, ніхто її не зупинив і не виграв, то що мав робити Президент? Невже створювати "велике будівництво" і закопувати там всі бюджетні гроші? Погодився би, якби в нас було "велике бідівницство армії", а не доріг. Просто втирали наріду, що 30 років всі крали, а тут прийшов мальчік і все налагодить. Налагодив? Хочу нагадати, що в нас за період з 2014 і по 2019 роки розроблені проекти ракет, повнстю була випробувана і поставлена на озброєння "Нептун", то чому не створили ту кількість дивізіоів, яку записали у доктрину у 2018 році? Пам'ятаю, що розробили за гроші інвестора гарну ракету "Сапсан", потім "Грім 2", доопрацювали "Вільху М". То де ці ракети?
Почали розробляти проекти ППО ПРО СД-300 і "Кільчень", то питання, де вони? Знаю точно, що у 2020 чи 2021 рокі ДБР вилучила клістрони з наших ракетних комплексів, ті клістрони, що "свінарчуки" правдами і неправдами придбали на росії, то навіщо це зробила тоді влада? На чиєму боці вони були? Не розуміли? Звичайно розуміли.
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10.08.2023 18:07 Відповісти
Так! Украина должна бала сделать ракет больше чем Германия Taurus и США ATACMS вместье взятых, да, и еще выкопать окопы вдоль ганицы и выполнить минские соглашения, как советовал Байден. Тогда ***** бы не напал и НАТО могло бы дальше торговать рашкой, нефтью, газом, углем, ураном, алюминием, алмазами, военными технологиями на сотни миллиардов в год.
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10.08.2023 17:40 Відповісти
Охлоньнь випий "Жигулевского", без тебе розберуться кому, що ообити.
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10.08.2023 17:31 Відповісти
Або це політична операція - танки Абрамс 2.0
Американці дадуть (через півроку) ракети ATACMS, а німці відправлять свої ракети зараз. Або ж ATACMS уже їдуть (всі 3шт.), а німці синхронно відправлять ракети Taurus.
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10.08.2023 17:33 Відповісти
Ага, як і Лєопарди, теж ніколи..
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10.08.2023 17:35 Відповісти
Шановні пани-патріоти, чому ви чекаєте ракети від Німеччини, США, Англії, Франції? В нас були і є свої проекти, ми космічна крааїна, то невже хочаби за цей період, коли ворог відкрито напав ми не можесмо їх зробити? А чому ми не можемо їх зробити? А тому, що ніхто не бажає цього робити, недавно трішечки розповіли про Оборонпром, який не виготовляв нічого чотири роки. То війна в нас чи в Німеччині? І не потроібно звинувачувати США, Німеччину, що чогось не дає, подивіться скільки бюджетних грошей під час війни влада витратила на телемарафон, на російськомовний телеканал "Фрідом" і купу інших медфійних проектів. Чого тільки варте видеління бюджетних мільйонів на кінокомедію про поровознюка. Ось що турбує владу, а не ракети. Кожного дня військові просять то безпілотник, то машину. А влада так і не відкрила заводу по виготовленню дронів, на росії пуйло і він відкрив вже три, а в нас Найвєлічайший президент в світі, його прортрети вишивають бісером, всі нам заздрять, а такого заводу немає. Чи не заздрять нам, що скажуть 73%?
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10.08.2023 17:44 Відповісти
Що ви маєте проти каналу "Фрідом"?
Те, що там мовлення російською? Так і "Голос Америки" багатьма десятиліттями говорить російською, і Радіо Свобода, і ВВС. І під час Другої Світової всі країни коаліції теж вели мовлення на Німеччину німецькою мовою
"Фрідом" той самий український канал, тільки робоча мова російська. Ну і що? Я регулярно дивлюся саме його і їхній девіз "Правду говорят и на русском языке тоже" цілком виправдовує себе.
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10.08.2023 17:59 Відповісти
Я проти телеканалу "Фрідом" бо в нас війна. Нам потрібна кожна копійка, а не провладні телеканали, та ще і на російській мові. В нас здається є закон про захист української, а не продовження тут "русского мира". Я б не став порівнювати "Голос Америки" чи радіо "Свобода" та інші. В нас війна і нам сьогодні потрібні ракети. Чи можливо США, Канада, Англія виділяють бюджетні гроші на російськомовні телеканали, а ракет не мають?
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10.08.2023 18:12 Відповісти
А чого Ви вирішили, що канал "Фрідом" мовить лише на Україну?

Просто уявити собі, що це іно-, тобто іноземне мовлення, не можете?
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10.08.2023 18:32 Відповісти
Ні, навіть не уявляю. Якби талеканал мовив англійською, якою розмовляє і яку розуміє весь світ, тоді б я уявив і зрозумів. Там мають нас почути і допомогти, а не на росії чи дамбасі, де давно всі зомбовані "русским миром" і вони зреагують тільки після утилізації і пересипкою трижди дустом. Я переконаний, що "Фрідом" виключно для збереження впливу над бувшим лехторатом ОПЗЖ, бо якщо влада бажала, щоб її посув світ, то малаб віщати англійською мовою.
Більше 2 мільярдівлюдей розмовляють англійською мовою. Англійська мова є найпоширенішою у світі мовою за кількістю мовців і третя найпоширеніша мова за кількістю носіїв. Із 300 мільйонами носіїв, Сполучені Штати Америки є найбільшою англомовною країною світу. Більшість носіїв англійської мови є американцями. Нам потріюна зброя і допомога від США, їх потрібно переконувати і показувати, що тут творить московія.Російську мову розуміює не більш ніж 258 мільйонів людей у всьому світі, куди входить і 140 мільйонів Цапії, які на нас напали.
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10.08.2023 18:52 Відповісти
"Радіо Свобода", "Свободная Європа", "Голос Америки" десятки років вели мовлення російською мовою на СРСР, і хоч їх і глушили, а все ж доносили інформацію до громадян СРСР, якого у підсумку таки не стало!
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10.08.2023 18:56 Відповісти
Ще раз нагадую, що це можна робити після війни, а сьогодні нам потрібні тисячі дронів, безпілотників, ракет, а не "Фрідом" і не порівнюйте можливості тих країн і нашу.
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10.08.2023 19:00 Відповісти
Якраз під час війни це конче потрібно!

А на військо треба в іншому місці знаходити гроші, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-009544-a наприклад тут і подібних інших витратах !

Я, до речі, вже поскаржився на цей тендер, і всіх прошу скаржитись на подібні намагання розпиляти гроші на всяку фігню!
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10.08.2023 19:06 Відповісти
Я ще раз нагадую, якщо Ви забулися, що в нас війна і Україна бідна країна і їй потрібні гроші на ракети, дрони, тепловізори, САУ, снаряди ті інше. У бабульок, дітей і громадян вжде закінчилися гроші і вони не спроможні постійно підтримувати армію на тому рівні, який був спочатку. Російськомовні телеканали можуть зачекати, тим більше, що допомогу нам дають не російськомовні, а англомовні і потрібно переконувати громадян тих країн і розповідати про жахіття які творить тут росія, бо в них в наступному році вибори. Чи ми вже виграли війну?
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10.08.2023 19:24 Відповісти
Пропоную Вам ще раз перечитати мій попередній коментар, і перейти за посиланням у ньому.

І після цього Ви, можливо, зрозумієте, що таких тендерів по Україні проводяться тисячі, і десятки тисяч!

Якщо для Вас це ніщо, то мені нема про що з Вами розмовляти!
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10.08.2023 19:29 Відповісти
Так, можете вважати, що для мене це ніщо. Якщо Ви почитаєте мої попередні коментарі, то я там звертаю увагу не тільки на фінансування телеканалів. Але чомусь всі почали захищати російськомовний "Фрідом". Думаю, що для Вас не є секретом фінансування телемарафону, телеканалу "Рада"? А телеканал олігарха, точніше вже не олігарха Коломойського "1+1" обов'язково фінансувати з бюджету під час війни? А виділяти бюджетні мільйони на кінокомедію, навіть не один фільм, а целий серіал про поворознюка на часі? Я вище написав, що замість оборони, розробки і випуску ракет під чаас війни, Президент і його команда всі гроші закатала у "велике крадівництво", якісь президентські університети, ковідні фонти, якісь нікому не зрозуміли платформи, навіть намагалися закупити смартфони кожному пенміонеру. А хто тоді буде піклуватися про армію? Він же Вероховний головнокомандувач і в нас була війна.
Ви ще не забулися про розкрадання масок, костюмів, розкрадання всього зерна, що зберігалося,як запас держави? А витрату бюджетних грошей на білоруські атомну електроенергію і російське вугілля не забулися? Думаю пам'ятаєте про мародерство розмитнених вантажів, які направлялися військовим, їх було здається 653? А про мародерство владою вагонів і контейнерів, сотню таких вагонів в Запоріжжі? А машиги, нна яких їздили помічники Президента, які США дали як гуманітарку для ЗСУ? Якщо все писати, то мені прийдеться злочини влади описувати до ранку. Напишу одним реченням - не туди під час війни Президент і його команда витрачають бюджетнві гроші. Свої можуть витрачати куди їм тільки заманеться.
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10.08.2023 19:54 Відповісти
Прошу вибачення, але вашу х.йню я не буду коментувати.

Хай це залишиться з вами.
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10.08.2023 19:59 Відповісти
Аналогічно. Прошу вибачення, але Вашу супер, ото що Ви написали, я також не збираюся коментувати. Гарного Вам вечора.
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10.08.2023 20:05 Відповісти
Пан має неабияке терпіння.
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10.08.2023 21:47 Відповісти
Заводи не влади відкривають, заводи відкривають бізнесмени. Ось наприклад ви хочаб знаєте, що треба зробити, щоб відкрити завод? Скільки грошей треба ви точно не знаєте (тому що порівнюєте з мільонами, за які і не кожну квартиру в Києві купити можна), тому не питаю.
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10.08.2023 19:33 Відповісти
таким чином не ніколи, а разом з АтакМС. може, вже досить зрадойобства?
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10.08.2023 18:46 Відповісти
разом з АтакМС = ніколи
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10.08.2023 18:49 Відповісти
Чому ви мусолите взагалі це "разом з Atacms", якщо це просто дурналізти згадали? "У координації із США" взагалі не означає "разом з Atacms".
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10.08.2023 19:36 Відповісти
Шольц усе робить з оглядкою на Байдена. У координації із США" = 100% означає "без Atacms".
І Шольцу, і Байдену треба, щоб Україна сіла за переговори, а не знищувала кацапів. Скоро вибори і Байдену/Шольцу потрібен мир за будь-яку ціну. Ціною України.

Більше того:

"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно - високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", - написав генерал Ходжес.

https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
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10.08.2023 19:56 Відповісти
тобі Шольц і Байден особисто казав, щоб Україна зараз сідала з кацапами за переговори і підписувала капітуляцію? )
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10.08.2023 21:55 Відповісти
Так!

"допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції". Джерело:
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11.08.2023 02:15 Відповісти
сильна позиція - це і є відвоювання окупованих територій.
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11.08.2023 02:31 Відповісти
"надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України"
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11.08.2023 02:36 Відповісти
це сказав не Байден, а журналіст із Волстрітджорнал.. то до сраки. не парся.
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11.08.2023 02:48 Відповісти
WSJ є рупором демократичної партії та адміністрації Байдена.

https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 Ukraine's Stalled Offensive Puts Biden in Uneasy Political Position - WSJ
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11.08.2023 03:08 Відповісти
пох.
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11.08.2023 03:10 Відповісти
"Ходжес, який зараз є керівником стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики при НУО GLOBSEC, погоджується: "Так, ми багато чого надали. Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо, щоб Україна перемогла".

https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
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11.08.2023 03:10 Відповісти
так, надали багато. і нададуть ще більше. і можна нічого і не заявляти. краще робити, а не патякати.
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11.08.2023 03:14 Відповісти
буде видно. принаймні, абрамсів не хотіли американці передавати Україні, поки німці не наважаться передати свої леопарди. тому можна обережно припустити, що як тільки Німеччина наважиться передати тауруси, то США тоді передадуть атакмс.
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10.08.2023 21:52 Відповісти
Новости с болот.

"В Курской области под обстрел попала деревня Заболотовка
Губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляна деревня Заболотовка

Под обстрел со стороны Украины попала деревня Заболотовка в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей."
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10.08.2023 17:23 Відповісти
Фігня якась... не звертайте уваги!

Було б там щось накшталт Бахмута, тоді б можно було би приймати це до уваги.
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10.08.2023 18:34 Відповісти
Заболотовка
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10.08.2023 18:51 Відповісти
Ага, але ви українці не маєте права запускати ці ракети по паРаші.
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10.08.2023 17:25 Відповісти
А Залужний без ваших порад вирішить, куди що йому запускати. Так що тримайте ці поради при собі.
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10.08.2023 17:36 Відповісти
Якийсь харапудливий німець пішов.
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10.08.2023 17:25 Відповісти
Ецилопи народжують ґравіцапи для пепелацу.
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10.08.2023 17:27 Відповісти
Мутка мутна... Війна...
За наслідками яскравого знищення кацапських складів із пмм, БК, пускових ракет, систем ппо а-ля с-300, с-400, аеродромів, портів та їхньої інфраструктури, мостів, штабів будемо бачити чи надали до ЗСУ Taurus
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10.08.2023 17:28 Відповісти
може... не може... це дешева конспірологія.
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10.08.2023 17:29 Відповісти
про "не може" - конспірологія. про "може" - прогноз найвирогіднішого розвитку подій.
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10.08.2023 17:37 Відповісти
Голосити будуть русозвірі, так як по конструктору Лего, ладу і виплати не отримаеш. Хто залишиться, то розкаже про особливості ракет Taurus. Раніше кацапи були знавцями по Himars і касетним боеприпасом. Прямо клуб знатоків.
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10.08.2023 17:32 Відповісти
на 24 передадуть подарунок
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10.08.2023 17:32 Відповісти
Не кажи "ГОП" поки не прескочеш!
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10.08.2023 17:36 Відповісти
Може оголосити, а може неоголосити... То для чого зараз ''бігти по перед поїзда''?
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10.08.2023 17:38 Відповісти
Все закінчиться тим, або нарешті Захід надасть достатньо зброї по кількості та якості, або далі сам буде втрачати вже своїх людей
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10.08.2023 18:07 Відповісти
Так, інших варіантів не буде. Все до болю просто.
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10.08.2023 21:52 Відповісти
Добре, добре.
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10.08.2023 18:13 Відповісти
До 2030го оголосять?
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10.08.2023 18:16 Відповісти
Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США - найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прибічником України

Тобто, Шольц виб'є для України ATACMS таким же чином, як раніше вибив Abrams? Ми не проти
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10.08.2023 18:20 Відповісти
Дайош Таурас! Будемо всіх бомбить.
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10.08.2023 18:23 Відповісти
Слово "може" мене якраз і засмучує!
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10.08.2023 18:45 Відповісти
 
 