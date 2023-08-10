Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ
Німеччина найближчим часом може оголосити про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання t-online.
"Як стало відомо з кіл Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), федеральний уряд хотів би незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США - найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прибічником України", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, ВПС ФРН уже дали добро на передання ракет. Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина бажає направляти Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв'язку з цим журналісти нагадують, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет Atacms.
На сьогодні бундесвер має в своєму розпорядженні 600 од. Taurus, 150 перебувають у робочому стані, решту може повернути до ладу німецька промисловість. Скільки ракет ФРН готова відправити Україні, не повідомляється.
Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.
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Може оголосити.
А може не оголосити. І не найближчим часомОголосить - ви напишете, ми прочитаємо.
А папіздєть?
Таким чином - ніколи
А давайте проанализируем ситуацию в Украине 10 лет назад. Вы собирались с кем-то воевать? Нет?! Я тоже нет. Странно О_о. Аааааа!!!! Так вот почему тогда порезали все оборонные програмы! Войны то уже не будет! История остановилась! Нафиг нам ракеты, будем дружно строить дороги.
Так?Но тут случился нежданчик - пришла война. А оружия нету.
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Возвращаемся к Германии. Они может и не собираются воевать (как и мы 10 лет назад). Но если вдруг случится война, они хотят быть вооружены, поэтому делают ракеты (в отличии от нас). А дороги у них тоже хорошие.
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Так вот. Глупость - это не сопобность анализировать причинно-следственные всязи. Поэтому если вы делаете такие заявления вам нужно учиться, учиться и учиться. И в течении этого периода молчать, молчать и молчать. А не писать глупости на форуме.
Вы даже не знаете, что меркель уничтожила Бундесвер, который существует теперь только на бумаге. Нет призыва, меркель порезала все танки, поэтому леопарды выкупают в Бельгии.
Германия уничтожала свои арсеналы точно также , как Украина - под влиянием агентов кремля.
Германия проснулась только после нападения рашки на Украину. Но к сожалению проснулась не до конца. Если Германия в будущем сама не хочет отправлять своих солдат умирать на войну с кацапами где-нибудь в Литве, то Германия должна сейчас отдавать всё оружие, что осталось и включать свою промышленность на 500% на производство оружия.
Про кількість і стан танків я взагалі мовчу!
Звісно, не мені оцінювати обороноздатність Німеччини, але якщо б таке сталось в Україні, я б сказав що це "Грьобаний звіздець"!
Хоча в нас і так "Грьобаний звіздець" під час війни, і не тільки з ракетним озброєнням!
В Одесі дійшло до того, що місцеві забудовники через суд намагались відібрати у військових частину аеродромат (та і не тільки!), і таки відібрали б, якщо б війна почалась трохи пізніше!
Єдина відмінність - ми так-сяк, хоч якось намагаємось переслідувати винних, а в Німеччині до Меркель і їй подібних, наскільки я бачу, жодних претензій нема. Правда в нас і ситуація серьозніша, ніж у ФРГ.
Так! Я впевнений, що хуьло особисто послав обаму в 2005 р. роззброювати Україну = відразу після Майдану хуьло вирішив готуватися до війни.
https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)
Почали розробляти проекти ППО ПРО СД-300 і "Кільчень", то питання, де вони? Знаю точно, що у 2020 чи 2021 рокі ДБР вилучила клістрони з наших ракетних комплексів, ті клістрони, що "свінарчуки" правдами і неправдами придбали на росії, то навіщо це зробила тоді влада? На чиєму боці вони були? Не розуміли? Звичайно розуміли.
Американці дадуть (через півроку) ракети ATACMS, а німці відправлять свої ракети зараз. Або ж ATACMS уже їдуть (всі 3шт.), а німці синхронно відправлять ракети Taurus.
Те, що там мовлення російською? Так і "Голос Америки" багатьма десятиліттями говорить російською, і Радіо Свобода, і ВВС. І під час Другої Світової всі країни коаліції теж вели мовлення на Німеччину німецькою мовою
"Фрідом" той самий український канал, тільки робоча мова російська. Ну і що? Я регулярно дивлюся саме його і їхній девіз "Правду говорят и на русском языке тоже" цілком виправдовує себе.
Просто уявити собі, що це іно-, тобто іноземне мовлення, не можете?
Більше 2 мільярдівлюдей розмовляють англійською мовою. Англійська мова є найпоширенішою у світі мовою за кількістю мовців і третя найпоширеніша мова за кількістю носіїв. Із 300 мільйонами носіїв, Сполучені Штати Америки є найбільшою англомовною країною світу. Більшість носіїв англійської мови є американцями. Нам потріюна зброя і допомога від США, їх потрібно переконувати і показувати, що тут творить московія.Російську мову розуміює не більш ніж 258 мільйонів людей у всьому світі, куди входить і 140 мільйонів Цапії, які на нас напали.
А на військо треба в іншому місці знаходити гроші, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-009544-a наприклад тут і подібних інших витратах !
Я, до речі, вже поскаржився на цей тендер, і всіх прошу скаржитись на подібні намагання розпиляти гроші на всяку фігню!
І після цього Ви, можливо, зрозумієте, що таких тендерів по Україні проводяться тисячі, і десятки тисяч!
Якщо для Вас це ніщо, то мені нема про що з Вами розмовляти!
Ви ще не забулися про розкрадання масок, костюмів, розкрадання всього зерна, що зберігалося,як запас держави? А витрату бюджетних грошей на білоруські атомну електроенергію і російське вугілля не забулися? Думаю пам'ятаєте про мародерство розмитнених вантажів, які направлялися військовим, їх було здається 653? А про мародерство владою вагонів і контейнерів, сотню таких вагонів в Запоріжжі? А машиги, нна яких їздили помічники Президента, які США дали як гуманітарку для ЗСУ? Якщо все писати, то мені прийдеться злочини влади описувати до ранку. Напишу одним реченням - не туди під час війни Президент і його команда витрачають бюджетнві гроші. Свої можуть витрачати куди їм тільки заманеться.
Хай це залишиться з вами.
І Шольцу, і Байдену треба, щоб Україна сіла за переговори, а не знищувала кацапів. Скоро вибори і Байдену/Шольцу потрібен мир за будь-яку ціну. Ціною України.
Більше того:
"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно - високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", - написав генерал Ходжес.
https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
"допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції". Джерело:
https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 Ukraine's Stalled Offensive Puts Biden in Uneasy Political Position - WSJ
https://news.liga.net/ua/world/news/ssha-v-nato-ukraina-horosho-osnaschena-general-v-otstavke-eto-jelaemoe-za-deystvitelnoe Генерал США заперечив американському посольству в НАТО щодо озброєності України - новини України, Світ - LIGA.net
"В Курской области под обстрел попала деревня Заболотовка
Губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляна деревня Заболотовка
Под обстрел со стороны Украины попала деревня Заболотовка в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей."
Було б там щось накшталт Бахмута, тоді б можно було би приймати це до уваги.
За наслідками яскравого знищення кацапських складів із пмм, БК, пускових ракет, систем ппо а-ля с-300, с-400, аеродромів, портів та їхньої інфраструктури, мостів, штабів будемо бачити чи надали до ЗСУ Taurus
Тобто, Шольц виб'є для України ATACMS таким же чином, як раніше вибив Abrams? Ми не проти