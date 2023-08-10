Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Контрнаступ просувається повільно, але неухильно. Згадайте Монте-Кассіно

ЗСУ прорвуть лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, як свого часу союзники прорвали "лінію Густава" в Італії.

Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Реагуючи на запитання: "Міністре, схоже, ваш контрнаступ не працює. Причини? Наслідки?", глава МЗС заперечив: "Контрнаступ просувається повільно, але неухильно".



Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".

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"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.

Зазначимо, битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.