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Новини Війна
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Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Контрнаступ просувається повільно, але неухильно. Згадайте Монте-Кассіно

кулеба

ЗСУ прорвуть лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, як свого часу союзники прорвали "лінію Густава" в Італії.

Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Реагуючи на запитання: "Міністре, схоже, ваш контрнаступ не працює. Причини? Наслідки?", глава МЗС заперечив: "Контрнаступ просувається повільно, але неухильно".

Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".

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"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.

Зазначимо, битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+45
Шановні Західні партнери! Контрнаступ "працює" виключно тоді, коли ЗСУ є
чим "працювати"!
Менше мудрих питань, більше зброї!
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10.08.2023 17:31
+44
А Монако як ми захопили -- без шуму і пилі
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10.08.2023 17:31
+44
Менше треба було з усіх ''прасок'' трубити про отой наступ!
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10.08.2023 17:31
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Смотрю, некоторых европейских журналистов кремль продолжает держать на поводке...
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10.08.2023 18:31 Відповісти
Нєкоторих ?? Деяких , він - не тримає .
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10.08.2023 18:34 Відповісти
Якщо до жовтня лінія фронту буде +- як зараз і ні до Мелітополя чи хочв б Токмаку не просунеться, то до сраки усі ці історичні аналогії.
Ні на кого вже це не проканає як аргумент.
Як тоді виправдовуватись збираються? Бо розігрувати із себе дурнів та робити вигляд, що "все за планом" вже не вийде.
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10.08.2023 18:35 Відповісти
Скільки ж у нас притрушених громадян, які дуже радо плюють в колодязь і кусають руку, яка дарує їм зброю, коли зовсім не зобов'язана..........

Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Вміємо читати? Це не "партнери" у нас скептичні, це журналіст запитав. А наші притрушені вже обісрали всю Італію, яка - повторюю - ні дідька вам не зобов'язана, бо поки колишній соцтабір вступав в НАТО, Україна постійно обирала комуністичну партію, соціалістів, СДПУ(о), вітренко і ригів/ОПЗЖ у владу - чи нагадати результати голосувань на парламентських і президентських виборах всі роки незалежності? Може, нагадати, як притрушені голосували на всіх опитуваннях про вступ в НАТО до 2014?
Обрали собі бандюковоча у 2010, хотіли дружити з кацапами, а зараз звинувачуєте у своєму ідіотизмі тих єдиних, завдяки кому кацапи ще не окупували всю Україну! Без зброї ЗСУ воювати не може, а зброю свою Україна просрала у дев'яності-двотисячні і потім після 2019 заморозила ракетну програму - де власні ракети?!! Воює Україна, тому ракети/дрони українського виробництва вона може пускати, куди захоче, а от НАТО не воює, тому дякуйте, що натівські ракети можна використовувати хоча б у межах України!
Ну які ж невдячні кретини!!!
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10.08.2023 18:35 Відповісти
Треба було Кулебі запропонувати цьому журналюзі самому прийняти участь в контрнаступі!
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10.08.2023 18:45 Відповісти
Зловонным душком уныния повеяло с Запада((
Если не разбомбить кацапские заводики в пыль, то они смогут поддерживать линию фронта годами. Ещё и простреливать всю территорию Украины годами. Почти безнаказанно...
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10.08.2023 19:00 Відповісти
питання до Данілова який знав про напад в листопаі як він каже подавав сигнали як між. Чому ми не побудували за півроку таку лінію оборони як цапи в себе на кордрні. А робили все навпаки. Гниди зелені.
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10.08.2023 19:01 Відповісти
Ти вже кордон кацапні провело по території України?
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11.08.2023 23:34 Відповісти
закидаємо голодних орків яйцями по 17 гривень коли вони почнуть їх жерти ми візьмемо їх тепленькими...
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10.08.2023 19:06 Відповісти
кулеба, носки одень, не позорся
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10.08.2023 20:27 Відповісти
Зря он про Кассино. Макаронники там не воевали. Напомнил бы лучше про Сталинград.
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10.08.2023 20:53 Відповісти
Під Монте-Кассіно мій дід, командос польської армії генерала Андерса, потрапив в полон до німців.
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10.08.2023 22:04 Відповісти
Естественно что вшивый макаронник пи#дит по заказу кацапни.
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10.08.2023 23:57 Відповісти
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