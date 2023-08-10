Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Контрнаступ просувається повільно, але неухильно. Згадайте Монте-Кассіно
ЗСУ прорвуть лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, як свого часу союзники прорвали "лінію Густава" в Італії.
Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Реагуючи на запитання: "Міністре, схоже, ваш контрнаступ не працює. Причини? Наслідки?", глава МЗС заперечив: "Контрнаступ просувається повільно, але неухильно".
Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".
"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.
Зазначимо, битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.
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Ні на кого вже це не проканає як аргумент.
Як тоді виправдовуватись збираються? Бо розігрувати із себе дурнів та робити вигляд, що "все за планом" вже не вийде.
Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Вміємо читати? Це не "партнери" у нас скептичні, це журналіст запитав. А наші притрушені вже обісрали всю Італію, яка - повторюю - ні дідька вам не зобов'язана, бо поки колишній соцтабір вступав в НАТО, Україна постійно обирала комуністичну партію, соціалістів, СДПУ(о), вітренко і ригів/ОПЗЖ у владу - чи нагадати результати голосувань на парламентських і президентських виборах всі роки незалежності? Може, нагадати, як притрушені голосували на всіх опитуваннях про вступ в НАТО до 2014?
Обрали собі бандюковоча у 2010, хотіли дружити з кацапами, а зараз звинувачуєте у своєму ідіотизмі тих єдиних, завдяки кому кацапи ще не окупували всю Україну! Без зброї ЗСУ воювати не може, а зброю свою Україна просрала у дев'яності-двотисячні і потім після 2019 заморозила ракетну програму - де власні ракети?!! Воює Україна, тому ракети/дрони українського виробництва вона може пускати, куди захоче, а от НАТО не воює, тому дякуйте, що натівські ракети можна використовувати хоча б у межах України!
Ну які ж невдячні кретини!!!
Если не разбомбить кацапские заводики в пыль, то они смогут поддерживать линию фронта годами. Ещё и простреливать всю территорию Украины годами. Почти безнаказанно...