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Путін посилює Росгвардію, щоб придушувати заколоти на території РФ, - ГУР МО

росгвардія

Росгвардія має на меті захист режиму від внутрішніх загроз. Посилення цього підрозділу означає, що російський диктатор Володимир Путін готується придушувати нові заколоти.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке Росгвардія? Це – інституція, яка створена для захисту режиму усередині держави. Якщо він (Путін – ред.) дає важке озброєння Росгвардії, то це означає, що, у принципі, (у РФ – ред.) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки Золотова? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах", - вважає Юсов.

Окремо він висловив переконання, що Путін привів війну до росіян власними руками.

"Із моменту нападу на Україну, з моменту війни на українському Донбасі і, звичайно, після повномасштабного вторгнення він привів війну і смерть не тільки в Україну, але і на територію так званої РФ. Якщо говорити про кількість загиблих, знешкоджених, поранених, скалічених рашистів, які приїхали сюди вбивати і грабувати, то станом на сьогодні це вже десятки тисяч "ванюшок", - заявив Юсов.

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На його думку, це є вироком і російському режиму, і РФ як державі.

"Це проблема цієї держави і, на жаль, це також і для нас проблема. Але так, Путін привів війну у РФ і, звичайно, не Україна, не Бандера напали, що зрозуміло. Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смерті на власну державу", - сказав він.

Нагадаємо, 4 серпня 2023 року Путін підписав закон, який дозволить Росгвардії отримати важке озброєння.

путін володимир (23787) розвідка (3858) репресії (1622) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+6
Ляд с ними, с этими путиными и росгвардией. Все это не ново, и так всегда было и будет. Лучше поясните ситуацию с нацрадой з питань ТВ и кварталом. Они там развлекаются по полной - регистрируют нового интернет-провайдера, создают новое медиа "квартал тв int." и т.д. Наверное зебобикам это будет интересно.

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10.08.2023 18:40
+3
Глядя на это тупое мокшанское рыло, понимаешь какие рыла у его подчинённых.
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10.08.2023 18:43
+2
Кожен солдат на території росії це мінус один в Україні. Тому чим більше буде паранойя у х#йла і чим більше будуть берегти його шкуру тим нам краще. Заколот таки можливий на росії і як не крути, а від останнього заколоту тільки користь
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10.08.2023 19:05
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10.08.2023 18:32 Відповісти
Досить цікаве питання, на яке жоден російський чиновник не може відповісти. Якщо ви збираєтеся озброїти Росгвардію (ті ж внутрішні війська) важким озброєнням, включаючи артилерію, танки та РСЗВ, то для чого потрібна армія,
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10.08.2023 18:37 Відповісти
Наші ж відповіли, навіть наперед - бригади наступу. Чи ти думаєш єто другоє? Злодії бояться народу.
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10.08.2023 21:53 Відповісти
Ляд с ними, с этими путиными и росгвардией. Все это не ново, и так всегда было и будет. Лучше поясните ситуацию с нацрадой з питань ТВ и кварталом. Они там развлекаются по полной - регистрируют нового интернет-провайдера, создают новое медиа "квартал тв int." и т.д. Наверное зебобикам это будет интересно.

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10.08.2023 18:40 Відповісти
стрелочник
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10.08.2023 18:42 Відповісти
Вообще нет! Им интересно, где им ещё Порошенко нагадил
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10.08.2023 18:47 Відповісти
"Якщо говорити про кількість загиблих, знешкоджених, поранених, скалічених рашистів, які приїхали сюди вбивати і грабувати, то станом на сьогодні це вже десятки тисяч "ванюшок", - заявив Юсов",-кожен ранок Генштаб оприлюднює свою сводку. І там вже 250 тис., а не десятки тис.
Вони що у різних реальностях існують?
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10.08.2023 18:43 Відповісти
Глядя на это тупое мокшанское рыло, понимаешь какие рыла у его подчинённых.
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10.08.2023 18:43 Відповісти
Про цей заколот(останній для Путіна) говорить останній в часі російський пророк Г.Распутін, перевіримо, наскільки він пророк, він вказав в часі коли це має відбутись, тож почекаємо, доки настане ця мить, а достанеться там всім, і владі і церкві, бо навіть дуже тупий бачить, що цілі в них єдині: - широко відкрите їбало. Тож - будуть вчитись срать через соломинку. Дядько Голод поспішає до них в гості. АРХ М
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10.08.2023 18:52 Відповісти
Юсов виконує рашистські завдання справно.Путін посилює Росгвардію, щоб відправити і їх воювати проти України, плять з юсовими прора шистськими слугаими
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10.08.2023 19:03 Відповісти
Кожен солдат на території росії це мінус один в Україні. Тому чим більше буде паранойя у х#йла і чим більше будуть берегти його шкуру тим нам краще. Заколот таки можливий на росії і як не крути, а від останнього заколоту тільки користь
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10.08.2023 19:05 Відповісти
Так, дай ще цим довб***бам зброю. Шоб вже посерйозніше заколот був рано чи пізно. Дати зброю одним дов***бам, щоб захиститися від інших довб***бів, яким зброю дали раніше. Біс. Менше на фронт піде цього лайна.
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10.08.2023 19:27 Відповісти
..а моглиб росгвардяШки грохнуть золота и снести башни кремля,была бы хоть такая акция аттракция....
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10.08.2023 19:58 Відповісти
Нація садистів проти садистського божества? Ну нє, так не буває...
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10.08.2023 20:09 Відповісти
війна з Україною дає шанс цій сраній російській опозиції скинути правління банди кгбістів. Але мабуть що марно. Не скористаються. Біомаса занадто зомбована а опозиція занадто сциклива
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10.08.2023 23:04 Відповісти
 
 