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"Укргідроенерго" не має змоги для накопичення достатніх запасів води до зими: "Зараз ми виливаємо досить багато води"

гес,дністровська

"Укргідроенерго" не може накопичити достатні обсяги води на зиму, оскільки зараз є потреба у великих обсягах вироблення електроенергії.

Про це заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Вода - це для нас паливо... Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води", - зазначив він.

За словами Сухецького, "Укргідроенерго" наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.

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"Не буду озвучувати конкретних цифр, але НЕК "Укренерго" використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми", - сказав заступник голови ПрАТ.

Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.

"Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру", - наголосив Сухецький.

Автор: 

енергетика (2591) Укргідроенерго (342)


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Топ коментарі
+9
А якщо збільшити ціну за кіловат для населення ще в два рази то води стане більше? Бо я так розумію по галасу із владних енергокабінетів за останні два місяці.
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10.08.2023 19:40
+7
Я ото думаю - навіщо людей вчать в школі, потім в університетах - а вони все дно тупі як сибірські валянки.
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10.08.2023 20:25
+5
То капець... Зельоним вже й води не вистачає. Все проти них повстало. Матінка природа теж. Мільйон і три причини, чому в нас попереду повна дупа.
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10.08.2023 19:49
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Пора бросать пить)))
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10.08.2023 19:39 Відповісти
Таки Да! ИЛИ ДЕБИЛ ИЛИ СКАЗОЧНИК!
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11.08.2023 01:05 Відповісти
А якщо збільшити ціну за кіловат для населення ще в два рази то води стане більше? Бо я так розумію по галасу із владних енергокабінетів за останні два місяці.
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10.08.2023 19:40 Відповісти
То капець... Зельоним вже й води не вистачає. Все проти них повстало. Матінка природа теж. Мільйон і три причини, чому в нас попереду повна дупа.
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10.08.2023 19:49 Відповісти
Без Каховської ГЕС більше води з Дніпра почало витікати? Вона була остання в каскаді.
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10.08.2023 19:53 Відповісти
Я ото думаю - навіщо людей вчать в школі, потім в університетах - а вони все дно тупі як сибірські валянки.
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10.08.2023 20:25 Відповісти
Каховська ГЕС - остання в каскаді дніпровських ГЕС. Як вона може впливати на інші, які вище неї?
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10.08.2023 20:58 Відповісти
Щоб не порвало всю систему через відсітність води в каховському водосховищі по ланцюжку треба спускать воду всієї системи.
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11.08.2023 07:37 Відповісти
Краще б підстанції якимись каркасами від шахедів захистили. Чи загородили кільцем з вкопаних металевих мачт з інтервалом скажім 2 метри. а вода осінню буде.
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10.08.2023 20:25 Відповісти
Вже гроші реалізували. Насипали піску в мішки й поклали навкруг підстанції.
Для відмазки.
Тільки одне забули - трансформатори то на висоті.
Ну хоть кротів прикрили і то вже яка користь.
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10.08.2023 20:29 Відповісти
мішки то від уламків наземного вибуху допоможуть.. а треба підривати на відстані. ех, знову мене в укренерго не слухали((
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10.08.2023 20:35 Відповісти
7 млн аыехало производтсво стоит, а воды не хватает, как такое может быть? Чудны дела твои, Господи!
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10.08.2023 20:32 Відповісти
Кто в нашей стране пожил, тот в цирке не смеётся. Даже если его ещё параллельно щекотать.
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10.08.2023 20:41 Відповісти
Через бездіяльність Гончарука+Шмигаля щодо виконання положень Закону УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
ененргетично-паливний комплекс у такому стані!
Власники ОблЕнерго, сором'язливо мовчать, витріщивши очі на Шмигаля!!! Війна в Україні, а не у них…
Головне, тарифи і надприбутки!!! КП НКРЕ за цим пильнує.
Слава Україні! Пильнуймо прикоритних на посадах!
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10.08.2023 20:42 Відповісти
Зате дуже добре дають заробити власникам сонячних і вітрових електростанцій, яким насрати, що енергосистема розрегульована через нестабільну роботу їхніх станцій. АЕС не можуть оперативно компенсувати перепади потужності сонячних і вітрових станцій. На відновлення потужностей ТЕС Ахмєтов забив ( тарифи підняли і бабло тече рікою, ), без ТЕС він навіть краще заробляти став. А за відсутності достатньої потужності ТЕС, енергосистема пожирає енергію, яка має бути акумульована на зиму у водосховищах ГЕС. Всі розуміють, я маю на увазі урядовців, але нічого не роблять крім констатації фактів. Це злочинна недбалість і диверсія посадових осіб у змові з комерційними структурами. Економічно необгрунтоване підняття тарифів доводить факт змови, а війна дозволяє класифікувати як диверсію проти держави, адже від забезпечення електроенергією залежить робота оборонних підприємств. СБУ вам роботи непочатий край
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10.08.2023 21:34 Відповісти
Пане Івашкевич-я вам аплодую.А фраза-"Недбалість і диверсія посадовців у змові з олігархами"-це бомба.І далі ж-"економічно не обгрунтоване підняття тарифів,тут можно сміливо вписати курсу долара і валют-доводить факт змови.І от цей крик душі-дуже акуратно і прискіпливо-переносим на післяМайданний період.І ОРДЛО той розгул "змови" ніяк не пояснить.Яник хоч тих хто працював-по міркам зеків-мужиків-не турбував.Тарифи,курс валют тримався...Ну а після -все ви знаєте,тільки мовчите собі в кулак...
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10.08.2023 23:22 Відповісти
Щоб піднявся рівень води в Днепрі треба підняти вартість електрики !
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10.08.2023 21:38 Відповісти
Логічно. Тільки вартість потрібно підняти на порядок. Населення, яке не спроможне заплатити - відключити і тоді не потрібно буде витрачати воду на ГЕС.
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10.08.2023 21:47 Відповісти
Треба достукаться до небесноī канцелярiī.
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11.08.2023 01:32 Відповісти
Есть один вопрос к Сухецкому.А г
де таких дуболомов учили ,чтобы нести такую ахинею?????Ну выпала Каховская из системы.Каким образом это повлияло на наполнение водоемов выше по руслу? Никаким.Есть лиш одна основная причина это засуха.Каждое водохранилище рассчитывали на работу всех турбин + шлюзование речтранспорта.
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11.08.2023 17:29 Відповісти
 
 