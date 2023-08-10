"Укргідроенерго" не має змоги для накопичення достатніх запасів води до зими: "Зараз ми виливаємо досить багато води"
"Укргідроенерго" не може накопичити достатні обсяги води на зиму, оскільки зараз є потреба у великих обсягах вироблення електроенергії.
Про це заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Вода - це для нас паливо... Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води", - зазначив він.
За словами Сухецького, "Укргідроенерго" наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.
"Не буду озвучувати конкретних цифр, але НЕК "Укренерго" використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми", - сказав заступник голови ПрАТ.
Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.
"Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру", - наголосив Сухецький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для відмазки.
Тільки одне забули - трансформатори то на висоті.
Ну хоть кротів прикрили і то вже яка користь.
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
ененргетично-паливний комплекс у такому стані!
Власники ОблЕнерго, сором'язливо мовчать, витріщивши очі на Шмигаля!!! Війна в Україні, а не у них…
Головне, тарифи і надприбутки!!! КП НКРЕ за цим пильнує.
Слава Україні! Пильнуймо прикоритних на посадах!
де таких дуболомов учили ,чтобы нести такую ахинею?????Ну выпала Каховская из системы.Каким образом это повлияло на наполнение водоемов выше по руслу? Никаким.Есть лиш одна основная причина это засуха.Каждое водохранилище рассчитывали на работу всех турбин + шлюзование речтранспорта.