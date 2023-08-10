У Росії через спеку віялові відключення електроенергії. РФ обмежила перетоки в Китай

У Росії на тлі спеки виникли перебої в роботі енергомережі.

Про це повідомляє російське міненерго, пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових і атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація істотно ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних і непланових ремонтів енергооб'єктів", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Microsoft не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям

Про характер проблем, що виникли, можна судити з повідомлень глави Дагестану Сергія Мелікова.

"Низка спекотних днів знову призвела до віялових відключень і аварій. Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і якими б об'єктивними не були причини, людям від цього не легше", - написав він.

Модернізацію мереж він назвав першою необхідністю для регіону. Однак визнав, що для цього немає коштів.

"Необхідно подивитися правді в очі: обсяги робіт і коштів, які дадуть змогу розв'язати проблеми громадян, які 30 років страждають від низької якості електропостачання, занадто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але в найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо", - підкреслив Меліков.

Повідомлення міненерго РФ більш обтічні.

Зокрема, йдеться про високу "аварійність на тлі високого споживання".

Серед іншого, високу аварійність показує об'єднана енергосистема сходу країни, де виник дефіцит у системі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через дефіцит кадрів російські компанії почали масово брати на роботу зеків

Згідно з повідомленням російського міненерго, росіянам обіцяють покрити дефіцит за рахунок збільшення завантаження ГЕС. Але разом з тим, у повідомленні відомства йдеться про необхідність дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.

Зрештою Росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужностей в Китай.

"Усе в кінцевому підсумку призвело до необхідності обмеження перетоків потужності до Китаю по ПЛ "Амурська - Хейхе" до 100-200 МВт", - ідеться в повідомленні "Интефаксу".

При цьому, як зазначає агентство, міненерго РФ не позначає термін дії цього обмеження.