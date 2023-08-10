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Новини
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У Росії через спеку віялові відключення електроенергії. РФ обмежила перетоки в Китай

світло

У Росії на тлі спеки виникли перебої в роботі енергомережі.

Про це повідомляє російське міненерго, пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових і атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація істотно ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних і непланових ремонтів енергооб'єктів", - йдеться в повідомленні відомства.

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Про характер проблем, що виникли, можна судити з повідомлень глави Дагестану Сергія Мелікова.

"Низка спекотних днів знову призвела до віялових відключень і аварій. Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і якими б об'єктивними не були причини, людям від цього не легше", - написав він.

Модернізацію мереж він назвав першою необхідністю для регіону. Однак визнав, що для цього немає коштів.

"Необхідно подивитися правді в очі: обсяги робіт і коштів, які дадуть змогу розв'язати проблеми громадян, які 30 років страждають від низької якості електропостачання, занадто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але в найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо", - підкреслив Меліков.

Повідомлення міненерго РФ більш обтічні.

Зокрема, йдеться про високу "аварійність на тлі високого споживання".

Серед іншого, високу аварійність показує об'єднана енергосистема сходу країни, де виник дефіцит у системі.

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Згідно з повідомленням російського міненерго, росіянам обіцяють покрити дефіцит за рахунок збільшення завантаження ГЕС. Але разом з тим, у повідомленні відомства йдеться про необхідність дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.

Зрештою Росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужностей в Китай.

"Усе в кінцевому підсумку призвело до необхідності обмеження перетоків потужності до Китаю по ПЛ "Амурська - Хейхе" до 100-200 МВт", - ідеться в повідомленні "Интефаксу".

При цьому, як зазначає агентство, міненерго РФ не позначає термін дії цього обмеження.

Автор: 

росія (65073) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+3
Це спека ще не починала...
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10.08.2023 20:07
+3
Ех, зараз би по кацапським трансформаторам *********!
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10.08.2023 20:53
+2
Трансформатори яскраво горять, бо в них залито масло, тому спеку з віяловими відключеннями їм можна продлити до зими, якщо попрацювати за поребриком
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10.08.2023 20:31
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Це спека ще не починала...
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10.08.2023 20:07 Відповісти
Ну да, а в запасе еще бархатный сезон и новый год, и наши , еще неиспользованые дроновые возможности(на европейской части .уйлостана)... ЗЫ... Шо-та в Саудии пошло для кацапов не так, бо вони таукитайцев начали щемить не **************.
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10.08.2023 21:27 Відповісти
3.14здят как всегда. Загнали в ЕС а теперь морозятся.
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11.08.2023 01:22 Відповісти
Трансформатори яскраво горять, бо в них залито масло, тому спеку з віяловими відключеннями їм можна продлити до зими, якщо попрацювати за поребриком
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10.08.2023 20:31 Відповісти
силиконовое масло, говорят, не горит... тре для надежности затермобарить
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10.08.2023 21:23 Відповісти
Бачив роліки на youtube, де чудово горять, але не знаю, яке там масло
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10.08.2023 21:39 Відповісти
Треба їм терміново допомогти і послати кілька безпілотників на електростанції. Це ж братній народ. Вони нам пів року тому допомагали, тепер треба віддячити!
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10.08.2023 20:48 Відповісти
Ех, зараз би по кацапським трансформаторам *********!
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10.08.2023 20:53 Відповісти
було б непогано....Щоб нахер енергосистему розвалити.Так як ті виродки робили.
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10.08.2023 21:05 Відповісти
Столбы с проводкой им где-то далеко в тайге повалить, чтобы электричества не было два месяца, пока починят 😂
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10.08.2023 21:09 Відповісти
Проблема вирішується просто - ***** видає наказ що спеки не існує а всі хто буде казати що вона існує спочатку заплатять штраф в розмірі 100тисяч вічнодеревяних і будуть названні агентами "укрнацистів".
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10.08.2023 21:14 Відповісти
Опочки , дык ГОЭРЛО козлорылии село на нет тока от одного кондиционирования, а шо будет зимой, если приголубить его(химерно, чи и того похлеще...) надеюсь к тому времени у нас со средствами"УПРАВЛЕНИЯ" ПОТУЖНIСТЮ кацап-ОЭРЛО все будет чики-пики.
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10.08.2023 21:19 Відповісти
ЗЫ... На пути этого радужного доминантсэптаккорда может стать поперек тока вава.
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10.08.2023 21:20 Відповісти
 
 