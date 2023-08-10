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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 серпня, російські окупанти вчергове вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - написав він.

Пізніше Куртєв написав, що на цей час відомо про двох постраждалих. Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу.

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"На місці працюють всі служби. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено", - написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"На превеликий жаль, одна людина загинула… Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки росіян вже збільшилася до 9 людей. 

Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки", - повідомив згодом Куртєв.

Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали 01
Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали 02
Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали 03

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378)


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Топ коментарі
+16
Кремлівський упирь, будь ти проклятий старий маразматик і живодьор
на віки вічні 😡
Як же ти , тварюка , дістав українців своіми злочинами на нашій землі ,
проти людяності 😠
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10.08.2023 20:06
+8
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10.08.2023 20:47
+4
так ****** 2 раза еще громко так не было думал на районе у нас..... уже написали пункт ремонта техники они ***** жертвы анального аборта
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10.08.2023 20:15
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Кремлівський упирь, будь ти проклятий старий маразматик і живодьор
на віки вічні 😡
Як же ти , тварюка , дістав українців своіми злочинами на нашій землі ,
проти людяності 😠
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10.08.2023 20:06 Відповісти
У День спокою - неділю російські православні сатаністи атакували Одесу 19-ма ракетами різних типів: «Х-22», «Х-32», «Х-101», «Х-555», «Х-47М» і мусульманськими дронами-камікадзе «РАХІТ-136», які були закуплені у великих кількостях Військово-промисловим комплексом РФ в Ірані.

Протягом двох годин повітря в місті трясли сильні вибухи і пахло гаром.

Основного удару православні орки завдали по історичному центру міста та Кафедрального собору, в дах якого потрапила крилата ракета і яка підірвала центральний вівтар.

Православні християни з РПЦ Кирила Гундяєва вірять, що вівтар - місце перебування особливої Божественної благодаті. У вівтарі храму завжди знаходиться Ангел, який йому присвячували.

21 липня 2010 року було закінчено будівництво кафедрального собору в Одесі, збудованого на пожертвування одеситів та на його освячення приїжджав Патріарх Російської православної церкви Кирило Люциферович Гундяєв. А через 13 років росіяни розбомбили свій храм, який перебував на балансі Москви.

Екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі ділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну: «Вторгнувшись до Грузії на танках, москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у своєму Зверненні до духовенства і мирян назвав ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору найстрашнішою подією в новій історії, різко виступивши проти російської агресії і віддав анафемі російську армію і депутатів Ради Федерації, які 1 березня 2014 року на позачерговому 347-му засіданні прийняли Постанову про використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Немає миру для безбожних.

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10.08.2023 20:25 Відповісти
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гіри, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
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10.08.2023 22:16 Відповісти
Это не ***** убивает а русня .вся русня это нелюди а ***** только выражает их желание. Есть хорошие русские- те кто не дышит
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11.08.2023 03:36 Відповісти
Думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.====Тоді для чого вони впустили їх в Україну?---Вбивати українців?---------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
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11.08.2023 06:23 Відповісти
не погибший есть
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10.08.2023 20:14 Відповісти
так ****** 2 раза еще громко так не было думал на районе у нас..... уже написали пункт ремонта техники они ***** жертвы анального аборта
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10.08.2023 20:15 Відповісти
Пункт ремонта техники в отеле?
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10.08.2023 20:18 Відповісти
ну да песочные абрамсы ..негры\ сало\ поляки..кресты..да да
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12.08.2023 13:44 Відповісти
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10.08.2023 20:47 Відповісти
Яка ж то була ракета, шо у вирві можна слона заховати? От тільки не кажіть С300
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10.08.2023 21:27 Відповісти
Дві крилаті ракети.Пролетіли прямо над головами,через усе місто. Із сторони Донецька.
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10.08.2023 21:38 Відповісти
 
 