Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 серпня, російські окупанти вчергове вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - написав він.
Пізніше Куртєв написав, що на цей час відомо про двох постраждалих. Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу.
"На місці працюють всі служби. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено", - написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"На превеликий жаль, одна людина загинула… Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки росіян вже збільшилася до 9 людей.
Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки", - повідомив згодом Куртєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на віки вічні 😡
Як же ти , тварюка , дістав українців своіми злочинами на нашій землі ,
проти людяності 😠
Протягом двох годин повітря в місті трясли сильні вибухи і пахло гаром.
Основного удару православні орки завдали по історичному центру міста та Кафедрального собору, в дах якого потрапила крилата ракета і яка підірвала центральний вівтар.
Православні християни з РПЦ Кирила Гундяєва вірять, що вівтар - місце перебування особливої Божественної благодаті. У вівтарі храму завжди знаходиться Ангел, який йому присвячували.
21 липня 2010 року було закінчено будівництво кафедрального собору в Одесі, збудованого на пожертвування одеситів та на його освячення приїжджав Патріарх Російської православної церкви Кирило Люциферович Гундяєв. А через 13 років росіяни розбомбили свій храм, який перебував на балансі Москви.
Екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі ділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну: «Вторгнувшись до Грузії на танках, москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».
Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у своєму Зверненні до духовенства і мирян назвав ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору найстрашнішою подією в новій історії, різко виступивши проти російської агресії і віддав анафемі російську армію і депутатів Ради Федерації, які 1 березня 2014 року на позачерговому 347-му засіданні прийняли Постанову про використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Немає миру для безбожних.