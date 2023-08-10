Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 серпня, російські окупанти вчергове вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - написав він.

Пізніше Куртєв написав, що на цей час відомо про двох постраждалих. Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу.

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"На місці працюють всі служби. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено", - написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"На превеликий жаль, одна людина загинула… Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки росіян вже збільшилася до 9 людей.

Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки", - повідомив згодом Куртєв.





