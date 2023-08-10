1 людина загинула, 2 зазнали поранень унаслідок чергового обстрілу Харківщини російськими окупантами

Російські окупанти ведуть вогонь по цивільному населенню Харківщини. Сьогодні, 10 серпня, обстрілів зазнали Куп’янський і Чугуївський райони.

Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік зазнав поранення. На місці працюють екстрені служби.



Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - йдеться в повідомленні.

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