1 людина загинула, 2 зазнали поранень унаслідок чергового обстрілу Харківщини російськими окупантами
Російські окупанти ведуть вогонь по цивільному населенню Харківщини. Сьогодні, 10 серпня, обстрілів зазнали Куп’янський і Чугуївський райони.
Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік зазнав поранення. На місці працюють екстрені служби.
Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - йдеться в повідомленні.
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своєї землі 😡