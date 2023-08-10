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Новини Агресія Росії проти України
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1 людина загинула, 2 зазнали поранень унаслідок чергового обстрілу Харківщини російськими окупантами

харківщина

Російські окупанти ведуть вогонь по цивільному населенню Харківщини. Сьогодні, 10 серпня, обстрілів зазнали Куп’янський і Чугуївський райони.

Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік зазнав поранення. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Розпочинається обов’язкова евакуація із 37 населених пунктів Куп’янського району Харківщини. ПЕРЕЛІК

Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054)


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Москалі , ідіть до пекла , бо ми не поступимося жодним сантиметром
своєї землі 😡
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10.08.2023 20:20 Відповісти
 
 