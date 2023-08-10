Російська нафта торгується вище за встановлений G7 ціновий ліміт: США готуються відреагувати, - Reuters

Ціни на російське паливо, яке експортується з Балтійського та Чорноморського регіонів, перевищують ціновий ліміт, встановлений коаліцією на чолі з G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані агентства з аналізу цін Argus Media, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Країни Великої сімки, Європейський Союз і Австралія встановили граничні ціни на російське дизельне та інше паливо, щоб забезпечити постачання на ринки, одночасно обмежуючи доходи Москви після того, як 5 лютого набула чинності заборона ЄС на імпорт цього палива.

Коаліція встановила максимальну ціну в 100 доларів за барель для продуктів, які торгуються з надбавкою до сирої нафти, головним чином дизельного палива, і 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються зі знижкою, таких як мазут.

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Дані Argus показали, що ціни на дизельне паливо, газойль, нафту та мазут російського походження в Чорноморському та Балтійському регіонах за останні тижні перевищили ці обмеження.

Російська нафта марки Urals також торгується вище встановленого коаліцією обмеження ціни в 60 доларів за барель.

Джерела та експортери повідомили Reuters, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розширити охоплення західних торгових домів, страховиків і власників танкерів, щоб нагадати їм про дотримання обмеження цін.

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Співрозмовники видання очікують, що адміністрація використовуватиме "м’яку" тактику замість широко поширених погроз суворих заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.