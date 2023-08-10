УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10553 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 530 42

Російська нафта торгується вище за встановлений G7 ціновий ліміт: США готуються відреагувати, - Reuters

нефть,рф,нафта,росія

Ціни на російське паливо, яке експортується з Балтійського та Чорноморського регіонів, перевищують ціновий ліміт, встановлений коаліцією на чолі з G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані агентства з аналізу цін Argus Media, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Країни Великої сімки, Європейський Союз і Австралія встановили граничні ціни на російське дизельне та інше паливо, щоб забезпечити постачання на ринки, одночасно обмежуючи доходи Москви після того, як 5 лютого набула чинності заборона ЄС на імпорт цього палива.

Коаліція встановила максимальну ціну в 100 доларів за барель для продуктів, які торгуються з надбавкою до сирої нафти, головним чином дизельного палива, і 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються зі знижкою, таких як мазут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вимикає датчики ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі через перевезення контрабанди

Дані Argus показали, що ціни на дизельне паливо, газойль, нафту та мазут російського походження в Чорноморському та Балтійському регіонах за останні тижні перевищили ці обмеження.

Російська нафта марки Urals також торгується вище встановленого коаліцією обмеження ціни в 60 доларів за барель.

Джерела та експортери повідомили Reuters, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розширити охоплення західних торгових домів, страховиків і власників танкерів, щоб нагадати їм про дотримання обмеження цін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія отримає додатковий трильйон рублів доходів завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту, – Bloomberg

Співрозмовники видання очікують, що адміністрація використовуватиме "м’яку" тактику замість широко поширених погроз суворих заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.

Автор: 

нафта (5502) санкції (11810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Дайте вгадаю: розішлють e-mail з погрозами страховикам та власникам суден ?

Потужно. Пекельно.
показати весь коментар
10.08.2023 21:53
+9
Якщо реагуватимуть так само швидко, як готують пілотів F-16, то пуйлу нема куди бабло буде складати.
показати весь коментар
10.08.2023 22:03
+4
Усі кацапські корита у Чорному та Балтійському морях підлягають безумовному знищенню, як основні засоби збагачення терористичного рашистського кацапстану!
Це самі ефективні та дієві санкції щодо терориста. Інших варіантів немає!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.08.2023 22:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте вгадаю: розішлють e-mail з погрозами страховикам та власникам суден ?

Потужно. Пекельно.
показати весь коментар
10.08.2023 21:53 Відповісти
це с..ка прорив єрмачатини в джидді!
показати весь коментар
10.08.2023 21:53 Відповісти
Якщо реагуватимуть так само швидко, як готують пілотів F-16, то пуйлу нема куди бабло буде складати.
показати весь коментар
10.08.2023 22:03 Відповісти
Усі кацапські корита у Чорному та Балтійському морях підлягають безумовному знищенню, як основні засоби збагачення терористичного рашистського кацапстану!
Це самі ефективні та дієві санкції щодо терориста. Інших варіантів немає!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.08.2023 22:11 Відповісти
файно є, а то дурники думали що торпедування 2 кацапокорит не вплине на ринок нафти, де кацапія є провідним гравцем.
потрібно ще один танкер малюку пошкодити щоб кацапська жижа ще більше подорожчала, а то ***** вже важкувато видатки закривати....
показати весь коментар
10.08.2023 22:19 Відповісти
дятел ватный а как кацапы будут вывозить свою "дорогую нефть" ? ну вы кацапы тупые
показати весь коментар
10.08.2023 22:23 Відповісти
так як і возили дятел, тільки буде їхня жижа на баксів 10-20 дорожча.
Бо у нас немає ресурсів щоб потопити весь їх флот(торговий військовий), а так нагадити лише. І то тільки в ЧМ.
показати весь коментар
10.08.2023 22:27 Відповісти
придурок руснявый иди купи себе мозг ! они возили как раз через порты Черного Моря (Нововоросийск и Туапсе ) а теперь сосите *** кацапы епанные
показати весь коментар
10.08.2023 22:43 Відповісти
***** кацапи як возили так і будуть возити.
показати весь коментар
10.08.2023 22:57 Відповісти
придурок тупой после подрыва танкера SIG ни одно твое кацапское корыто с нефтью не прошла через Босфор
показати весь коментар
10.08.2023 23:22 Відповісти
моє ? боже яке ж ти кончене. зараз у ЧМ дохера кацапокорит під праворами панам різних.
показати весь коментар
10.08.2023 23:29 Відповісти
не позорься учи мат часть - ни одного корыта с нефтью после подрыва не вышло
показати весь коментар
11.08.2023 00:10 Відповісти
Ну панамавозы магут на мины мардовские нарвацца. Ваина аднака.
показати весь коментар
11.08.2023 00:57 Відповісти
Жижа падаражает, но пида рассия этава не почувствует.
показати весь коментар
11.08.2023 00:55 Відповісти
У цьому вся суть деградації заходу: впровадити закон без санкції за його порушення
показати весь коментар
10.08.2023 22:28 Відповісти
вся суть деградации твоего мозга - по скольку ты ни хрена не понимаешь в экономике и как она работает , если санкции не придерживается китай индия турция и даже грузия и остальные отродия то запад ничего большего сделать не может
показати весь коментар
11.08.2023 04:05 Відповісти
Eмбарго треба було москалям ліпити ,а не ліміт.Вони своїма ачумєлимі ручками з побутової європейської техніки ракети штампують.Правда може й ракета дати збій,і залетіти десь в ЄС і тоді що?(((
показати весь коментар
10.08.2023 22:35 Відповісти
ембарго ага таке як у Ірану.
показати весь коментар
10.08.2023 23:01 Відповісти
Як Кубі.
показати весь коментар
10.08.2023 23:07 Відповісти
мрійник.
доречі кубинці реальні довбойоби повелись на комуняцький рай і зруйнували своє майбутнє.
показати весь коментар
10.08.2023 23:19 Відповісти
Майбутнє не можна зруйнувати)оскільки воно все одно приходить))А ось дурість у минулому,то хрєнове теперішнє)
показати весь коментар
10.08.2023 23:28 Відповісти
они повелись не на коммунистический а революционный бред конченого Чегевары и Кастро - а потом Совок насел а кубинцам было слабо признать что они лоханулись
показати весь коментар
11.08.2023 00:16 Відповісти
а Куба что продает нефть газ и занимает пол континента? не тупи Венесуела и та торговала при санкциях
показати весь коментар
11.08.2023 00:14 Відповісти
Але в повній сраці вони.Нафта не завжди є вирішальним фактором.В москалів так,а в кубінців цукрова тростина ,наприклад.А що Венесуелу десь чути тепер?)
показати весь коментар
11.08.2023 07:50 Відповісти
зачем ты сравниваешь хрен с пальцем - рашку физичесеи очень сложно заблокировать из-за ее огромной территории да к тому же еще есть китай индия турция и даже грузия - все занавес ! какие санкции млять
показати весь коментар
11.08.2023 18:17 Відповісти
Не знаєш ти нічого які пальці бувають😅
показати весь коментар
11.08.2023 18:46 Відповісти
эмбарго должны соблюдать все страны а не только США и Европа
показати весь коментар
11.08.2023 00:13 Відповісти
Удар Томагавками, для початку не ядерними, був би доречним.
Але буде як завжди: дрібний пук у калюжу.
показати весь коментар
10.08.2023 22:41 Відповісти
нет не хозяин иначе рашки ирана северной кореи и китая уже бы не было в том виде как сейчас
показати весь коментар
11.08.2023 00:17 Відповісти
а кто в мире наживается? они что войну устроили? или заставили кацапов на нас напаладть? они занимаются своим бизнесом так же как Украина занималась своим - когда продавала оружие в регионы военных конфликтов
показати весь коментар
11.08.2023 00:19 Відповісти
мало нафти на світовому ринку... , де ті кляті саудіти !? )
показати весь коментар
11.08.2023 07:34 Відповісти
и саудиты тоже тебе должны? ну ты наглый попрошайка
показати весь коментар
11.08.2023 18:57 Відповісти
"що адміністрація використовуватиме "м'яку" тактику замість широко поширених погроз суворих заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.". Це значить ФПГ бажають заробити, але щоб без болісних втрат.
показати весь коментар
11.08.2023 15:59 Відповісти
они платят Украине много - имеют право и зарабатывать - это ИХ решение это немецкая власть а не украинская..
показати весь коментар
11.08.2023 18:55 Відповісти
а де вказано на конретні випадки порушень з боку "нємецкой власті"? кінцевий беніфіцеар, порт призначення? там можуть бути як всі підписанти так і країни - ізгої т.т.і.
показати весь коментар
11.08.2023 19:12 Відповісти
 
 