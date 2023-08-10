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Новини Війна
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Сили оборони мають частковий успіх у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського, - Маляр

зброя,війна,зсу,українська

Українські воїни досягли часткового успіху в напрямку Урожайного Запорізької області, а також південніше і південнно-східніше звільненого Старомайорського Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей.

Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії.

Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.
Важкі бої тривають.

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Авдіівський і Мар’їнський напрямки неприступні для ворога. Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південнно-східніше Старомайорське", - розповіла Маляр.

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Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.08.2023 22:14 Відповісти
а де Зеленський?
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10.08.2023 22:23 Відповісти
Ось зараз насипає
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10.08.2023 22:28 Відповісти
ця маляр-заступниця міністра крадуна.. ви краще займіться своєю справою а ситуацію на фронті нехай коментує Генштаб
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10.08.2023 22:36 Відповісти
капец, боевой генерал маляр! слушаем дальше
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10.08.2023 22:41 Відповісти
Ненавижу эту жабу лупоглазую , ПОМНЮ ,КАК ОНА БРЕХАЛА СО ВСЕХ ЭКРАНОВ , ПЕРЕД 24 Февраля , что они не видят никакого скопления рашистов на границе , а полчища 160 000 стояли на границе ! Конченная , подобострастно в крысиные глазки ДЕРЬМАКА в Херсоне заглядывала! Сколько , получилас УКРАДЕННЫХ РЕЗНИКОВЫМ&Ермаком 37 миллиардов?
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10.08.2023 23:26 Відповісти
, )))
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10.08.2023 23:50 Відповісти
 
 