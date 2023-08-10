Сили оборони мають частковий успіх у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського, - Маляр

Українські воїни досягли часткового успіху в напрямку Урожайного Запорізької області, а також південніше і південнно-східніше звільненого Старомайорського Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей.

Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії.

Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.

Важкі бої тривають.

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Авдіівський і Мар’їнський напрямки неприступні для ворога. Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південнно-східніше Старомайорське", - розповіла Маляр.