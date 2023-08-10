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Кількість біженців з України до ЄС зросла до 4 млн 70 тис., - Євростат

біженці

Кількість українських біженців, які виїхали до країн Євросоюзу через війну, у червні зросла майже на 46 000 осіб.

За даними Євростату, найбільше українців прибуло до Німеччини, Чехії та Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Загалом станом на 30 червня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4 мільйони 70 тисяч біженців із України. Найбільше людей знайшли притулок у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно з травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб).

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Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

Німеччина - 21 830 (+2,0%);

Чехія - 9050 осіб (+2,7%);

Ірландія - 3100 біженців (+3,7%).

Водночас у дві країни потік біженців знизився у червні порівняно з травнем:

Польщу (-13635; -1,4%);

Італію (-1005; -0,6%).

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У Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.

Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

Чехії - 32,2;

Польщі – 26,6;

Естонії - 25,8;

Болгарії - 24,9;

Литві - 24,7.

Станом на 30 червня 2023 р. серед одержувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.

Автор: 

біженці (1864) Євростат (37) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+4
И это еще не вечер. И это только официально зарегистрировавшиеся. Будет чудо, если после окончания войны вернется хотя-бы половина.
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10.08.2023 23:24
+4
Буде чудо, якщо після війни не почнуть тікати ще більше.
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10.08.2023 23:40
+4
Как тогда европейцы по твоему живут? Украинские беженцы со временем выучат языки, начнут работать на профессиях своей специальности, и всё, это потерянные люди.
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11.08.2023 00:49
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И это еще не вечер. И это только официально зарегистрировавшиеся. Будет чудо, если после окончания войны вернется хотя-бы половина.
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10.08.2023 23:24 Відповісти
Как ты не официально будешь находится в странах ЕС? Это исключение. Пособия медицина жилье и многое другое ты не сделаешь не вставши на учёт в стране пребывания. Так что цифры точные.
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10.08.2023 23:36 Відповісти
УНН. Український інститут майбутнього порахував, що станом на травень постійне населення України, за оцінками, становить 29 млн осіб, повідомляє УНН посилаючись на Український інститут майбутнього. За даними УІМ, 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
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11.08.2023 00:23 Відповісти
Буде чудо, якщо після війни не почнуть тікати ще більше.
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10.08.2023 23:40 Відповісти
На якій підставі тікати? Біженство припиниться. Висококваліфікованих працівників не так вже і багато, а просто туловіща нікому особливо не потрібні.
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11.08.2023 08:07 Відповісти
Не неси х*йню, ты просто не сможешь тут прожить без социальной помощи, ну хиба що у тебя есть на карточке тысяч 10 евро.
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10.08.2023 23:44 Відповісти
Как тогда европейцы по твоему живут? Украинские беженцы со временем выучат языки, начнут работать на профессиях своей специальности, и всё, это потерянные люди.
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11.08.2023 00:49 Відповісти
При чем тут европейцы, я про наших беженцев, ты читай комментарии в ветке, о чем тут разговор?
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11.08.2023 12:13 Відповісти
Вот именно. Почему наши беженцы не смогут прожить без выплат?
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11.08.2023 13:04 Відповісти
Потому, что им жрать надо, а некоторым еще и детей кормить.
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11.08.2023 13:11 Відповісти
Повторю вопрос. Европейцы без выплат отлично живут, а украинцы не смогут?
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11.08.2023 18:10 Відповісти
"Отпустите меня в Гималаи.. "
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11.08.2023 00:56 Відповісти
Вернутся те, кто ничего не умеет, ленивый и инфантильный, влом учиться. Те, кто умные и пробивные, будут оставаться на Западе. Ну и те, кто выгодно вышел там замуж)
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11.08.2023 08:00 Відповісти
Брехня, до війни багато поверталося в Україну якраз пробівних і з мовами. Є знайомий який працював у Нью-Йорку в гуглі. Сусід працював у Канаді в IT, також повернувся. Ще є купа кейсів. Іноді Україна може дати більше, а ніж Запад.
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11.08.2023 08:12 Відповісти
Ти думаєш твої приклади щось доводять, враховуючи що розумних українців за кордон виїхали сотні тисяч якщо не декілька мільйонів? Ці патріоти що повертаються - статистична похибка, вони ніяк не змінюють загальний тренд серйозного відтоку мізків з України.

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11.08.2023 11:15 Відповісти
Це ті, що взяли параграф 24. А є ж і робочі види на проживання.
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10.08.2023 23:33 Відповісти
с этого места поподробнее, плиз...
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10.08.2023 23:46 Відповісти
Потерпіллери наберають обертів.
То заждіть - після війни від ЗЄ тікати будуть швидше ніж від бомбардувань.
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10.08.2023 23:39 Відповісти
Будуть безумовно. Навіть якби без війни увійшли в ЄС все одно би їхали. Поляки ті ж в Німеччину і Великобританію наприклад їдуть працювати.
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10.08.2023 23:41 Відповісти
А сколько миллион заробитчан было до войны? Кажется что 4 миллиона это немного.
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11.08.2023 00:16 Відповісти
Заробитчане не беженцы
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11.08.2023 00:47 Відповісти
Ну круто, чё. Население Украины сокращается в среднем на миллион человек в год, если брать дисбаланс между рождаемостью и смертностью, плюс уехавшие из страны. Тут не нужен калькулятор, чтобы подсчитать, когда страна станет пустошами.
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11.08.2023 07:57 Відповісти
всё будет зависеть от конкретной ситуации в Украине
среди беженцев много семей, оставшихся без жилья, и если в семье есть хоть один работоспособный - вопрос будет решаться не Зеленским
есть пенсионеры, которые пенсионеры везде, и в Германии тоже
а есть одинокие женщины, нашедшие себе пару из местных, или таких же приезжих
есть семьи, в которых дети уже бегло говорят на местных языках и нормально учатся - у них есть перспектива
и есть жители ЗУ, сдавшие свои дома и квартиры беженцам из восточных областей и пережидающие войну в Европе
так что или Зеленский и Ко создают нормальные условия для возвращения беженцев, или увлекаются выращиванием марихуаны в освобождённом Крыму
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11.08.2023 08:01 Відповісти
Якась стрьомна статистка. В минулий раз писали про 1.5 млн біженців у польщі і 1 млн у Німеччині. Цей раз пишуть про 900 тис у польщі і 1.1 млн у Німеччині. Ви вже якось узгоджуйте цифри, бо окрім кричущого заголовка, більше ніякої зради немає.
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11.08.2023 08:15 Відповісти
Особенно женщины....приехали искать лучшей жизни и зарубежных женихов....разводятся с мужьями дистанционно и тут стараются устроить свою джеппу.....))))
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11.08.2023 10:50 Відповісти
 
 