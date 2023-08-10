Кількість біженців з України до ЄС зросла до 4 млн 70 тис., - Євростат

Кількість українських біженців, які виїхали до країн Євросоюзу через війну, у червні зросла майже на 46 000 осіб.

За даними Євростату, найбільше українців прибуло до Німеччини, Чехії та Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Загалом станом на 30 червня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4 мільйони 70 тисяч біженців із України. Найбільше людей знайшли притулок у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно з травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб).

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Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

Німеччина - 21 830 (+2,0%);

Чехія - 9050 осіб (+2,7%);

Ірландія - 3100 біженців (+3,7%).

Водночас у дві країни потік біженців знизився у червні порівняно з травнем:

Польщу (-13635; -1,4%);

Італію (-1005; -0,6%).

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У Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.

Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

Чехії - 32,2;

Польщі – 26,6;

Естонії - 25,8;

Болгарії - 24,9;

Литві - 24,7.

Станом на 30 червня 2023 р. серед одержувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.