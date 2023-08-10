Кількість біженців з України до ЄС зросла до 4 млн 70 тис., - Євростат
Кількість українських біженців, які виїхали до країн Євросоюзу через війну, у червні зросла майже на 46 000 осіб.
За даними Євростату, найбільше українців прибуло до Німеччини, Чехії та Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Загалом станом на 30 червня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4 мільйони 70 тисяч біженців із України. Найбільше людей знайшли притулок у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).
Порівняно з травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб).
Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:
Німеччина - 21 830 (+2,0%);
Чехія - 9050 осіб (+2,7%);
Ірландія - 3100 біженців (+3,7%).
Водночас у дві країни потік біженців знизився у червні порівняно з травнем:
Польщу (-13635; -1,4%);
Італію (-1005; -0,6%).
У Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.
Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:
Чехії - 32,2;
Польщі – 26,6;
Естонії - 25,8;
Болгарії - 24,9;
Литві - 24,7.
Станом на 30 червня 2023 р. серед одержувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.
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То заждіть - після війни від ЗЄ тікати будуть швидше ніж від бомбардувань.
среди беженцев много семей, оставшихся без жилья, и если в семье есть хоть один работоспособный - вопрос будет решаться не Зеленским
есть пенсионеры, которые пенсионеры везде, и в Германии тоже
а есть одинокие женщины, нашедшие себе пару из местных, или таких же приезжих
есть семьи, в которых дети уже бегло говорят на местных языках и нормально учатся - у них есть перспектива
и есть жители ЗУ, сдавшие свои дома и квартиры беженцам из восточных областей и пережидающие войну в Европе
так что или Зеленский и Ко создают нормальные условия для возвращения беженцев, или увлекаются выращиванием марихуаны в освобождённом Крыму