Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам

Президент США Джо Байден сьогодні, 10 серпня, звернувся до Конгресу з проханням виділити додатково 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти України.

Подібний запит до законодавців США став першим після того, як Республіканська партія отримала більшість в Палаті представників, повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

За даними видання, запит Байдена складається із 13,1 млрд доларів для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні.

Ще $8,5 мільярда Білий дім прагне спрямувати на економічну, гуманітарну та іншу допомогу нашій та іншим країнам, на які вплинуло російське вторгнення, а 2,3 мільярда доларів – на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

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Також подано прохання про додаткові асигнування на понад $16 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих, охорону кордонів США і зарплати пожежникам.

Як зазначили в NYT, загальний запит на 40 мільярдів доларів поставить під сумнів ліміти витрат, про які американський президент говорив зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті навесні. Журналісти додали, що це перевірить, чи збережеться в Штатах двопартійна підтримка надання Україні значної допомоги на тлі скептицизму деяких республіканців.