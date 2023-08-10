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Новини Допомога Україні
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Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам

байден

Президент США Джо Байден сьогодні, 10 серпня, звернувся до Конгресу з проханням виділити додатково 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти України.

Подібний запит до законодавців США став першим після того, як Республіканська партія отримала більшість в Палаті представників, повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

За даними видання, запит Байдена складається із 13,1 млрд доларів для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні.

Ще $8,5 мільярда Білий дім прагне спрямувати на економічну, гуманітарну та іншу допомогу нашій та іншим країнам, на які вплинуло російське вторгнення, а 2,3 мільярда доларів – на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

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Також подано прохання про додаткові асигнування на понад $16 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих, охорону кордонів США і зарплати пожежникам.

Як зазначили в NYT, загальний запит на 40 мільярдів доларів поставить під сумнів ліміти витрат, про які американський президент говорив зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті навесні. Журналісти додали, що це перевірить, чи збережеться в Штатах двопартійна підтримка надання Україні значної допомоги на тлі скептицизму деяких республіканців.

Автор: 

Байден Джо (2886) Конгрес США (1226) фінансування (3110)


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Топ коментарі
+8
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10.08.2023 23:34
+5
Шановні США! Щира подяка за допомогу!
Але! Тотальний, повний, всебічний онлайн контроль за кожним центом, набоєм, снарядом, одиницею техніки, ракетою, пусковою!
Дурне питання, але все ж таки - а можете вимагати прибрати між Вами та ЗСУ посередника - МОУ.
Украіна довіряє Вам та ЗСУ!
А от для МОУ схоже, що тільки Ґуантанамо
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10.08.2023 23:29
+3
Блазні... Шапіто з Банкової...
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10.08.2023 23:56
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Правила форума Рада форумчан
Шановні США! Щира подяка за допомогу!
Але! Тотальний, повний, всебічний онлайн контроль за кожним центом, набоєм, снарядом, одиницею техніки, ракетою, пусковою!
Дурне питання, але все ж таки - а можете вимагати прибрати між Вами та ЗСУ посередника - МОУ.
Украіна довіряє Вам та ЗСУ!
А от для МОУ схоже, що тільки Ґуантанамо
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10.08.2023 23:29 Відповісти
может они в доле.
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10.08.2023 23:39 Відповісти
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10.08.2023 23:34 Відповісти
🤑🤡
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10.08.2023 23:55 Відповісти
Блазні... Шапіто з Банкової...
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10.08.2023 23:56 Відповісти
Якщо кошти на 2023 фінансовий рік, то він закінчується 1 жовтня - тобто менше 2 місяців, ніколи не було бажання за місяць виділити зброї більше ніж 1.3млрд. А ще є остаток, десь на 3.5млрд, котрі надо витратити до 1 жовтня.

Якщо це на 2024 фінансовий рік, тоді допомога - приблизно як зараз, ~1млрд на місяць

Но скоріше, це кошти на інші цілі в 2023 фінансовом році, поповнення своїх запасів, допомога Тайваню, може щось перепадє Україні - хоча голосувати будуть як допомога Україні.

Краще встигли би потратити залишок 3.5млрд, а то в 2022 році - не підписали допомоги на 4млрд, і кошти повернулись в бюджет
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10.08.2023 23:51 Відповісти
не ссцы кацап все что надо американцы забронируют на перед
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11.08.2023 06:54 Відповісти
мда, везде такие же хитрожопые как и у нас. у нас правда лично планомерно доводили до (и по-привычке продолжили, правда уже с десятками тысяч трупов).
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11.08.2023 00:27 Відповісти
кто что планомерно доводил что ты несешь чучело ватное?
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11.08.2023 06:55 Відповісти
В 2021 році Верховна рада України провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою не лише всієї зе-влади, а і опозиції в особі ПЄС, що призвела до катастрофи 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
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11.08.2023 00:56 Відповісти
идиот тупой американцы никого не утрымуют кроме продуктовых наборов и страховки на медицину
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11.08.2023 06:56 Відповісти
Ты перепутал Америку с Германией где именно утрымуют.
А в Америке работы и кроме полей хватает.Ты что украинцев с мехиканцами сравниваешь?
Расскатал губу,тут более перуанцы подходят или нищеброды с Рацеи.
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11.08.2023 07:05 Відповісти
а конгрессшлюха Грин як завжди проти
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11.08.2023 07:32 Відповісти
Байден! Срочно высылай деньги!
Лёша Резников на Лазурном берегу Франции шикарную виллу приглядел!
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11.08.2023 08:17 Відповісти
 
 