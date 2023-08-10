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Новини Війна
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Дуда про ядерні погрози Росії: Більш ймовірно може статися щось, що нагадуватиме ядерну аварію на АЕС

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні. Найбільшою загрозою є можливість теракту РФ на атомних електростанціях в Україні.

"Ні, я думаю, що Росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні. Це не тільки тому, що Владімір Путін не буде її використовувати. Я вважаю, що ядерний арсенал в Росії знаходиться під колективним контролем багатьох людей – і що він не залежить від одноосібного розсуду лише Владіміра Путіна. Тож рішення має приймати не лише одна людина", – заявив Дуда в інтерв’ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Відповідаючи на питання про зростаючу загрозу та заяви української сторони про те, що Путін планує ядерну катастрофу, Дуда заявив наступне:

"Якщо хтось питає мене про ядерну загрозу, я набагато більше стурбований потенційними проблемами з атомними електростанціями в Україні. Я боюся, що більш ймовірно, що може статися щось, що виглядатиме як ядерна аварія. Тому що, на мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху [на АЕС] набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї. Пам'ятайте, що ви говорите з людиною, яка пережила вибух на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, коли атомна станція вибухнула в їхніх руках, перебуваючи під контролем Росії", – сказав польський президент.

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АЕС (1147) росія (65146) Дуда Анджей (772)


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виглядає так, що європа всралася перед кацапами, саме так виглядає
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11.08.2023 00:22 Відповісти
очередной сцыкливый философ, пока по шапке не дадут..
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11.08.2023 00:26 Відповісти
якщо ядерні погрози то х*йло може робити що заманеться?
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11.08.2023 01:10 Відповісти
Також реалістично виглядає удар по території Польщі....
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11.08.2023 06:45 Відповісти
 
 