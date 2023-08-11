Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти, - ОВА
Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо - діти", - написав Малашко.
Нагадуємо, ввечері 10 серпня ворог вдарив ракетою "Іскандер-К" по цивільному обʼєкту в Запоріжжі. Одна людина загинула.
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