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Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти, - ОВА

запоріжжя,обстріл,руйнування

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо - діти", - написав Малашко.

Нагадуємо, ввечері 10 серпня ворог вдарив ракетою "Іскандер-К" по цивільному обʼєкту в Запоріжжі. Одна людина загинула.

Також читайте: Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) жертви (1792)


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В подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар: жители говорят о взрывах.
Это произошло около 23:00 в четверг, 10 августа. Российские пропагандистские каналы публиковали кадры, на которых видно, что пожар на месте очень сильный, его было видно за километры, сообщает obozrevatel.com.
По словам местных, огромные клубы дыма были видны со всего Одинцово.
По уточненным данным вспыхнул склад площадью 2000 квадратных метров на Зеленой улице.
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11.08.2023 08:27 Відповісти
ага , Я тоже наблюдал
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11.08.2023 08:33 Відповісти
Откуда ты наблюдал, из Харькова? )
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11.08.2023 08:39 Відповісти
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11.08.2023 08:34 Відповісти
"вата" горит
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11.08.2023 08:35 Відповісти
 
 