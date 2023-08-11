Україна належно застосовує касетні боєприпаси, які отримала від США, - Пентагон

Сили оборони України належно застосовують у війні проти РФ касетні боєприпаси, надані США.

Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Що стосується DPICM [артилерійських снарядів із касетними бомбами]. Ще раз повторю, це надало українцям можливість і далі воювати з ворогом. Є всі ознаки того, що вони застосовують це озброєння належно на полі бою, як і обіцяли", – наголосив Райдер.

Він також розповів, що США наростили виробництво артснарядів 155-мм калібру – із 14 тис. боєприпасів за місяць у лютому минулого року до 24 тис. зараз. За словами Райдера, у Пентагоні розраховують, що виробництво 155-мм боєприпасів протягом наступного року сягне понад 80 тис. одиниць на місяць.

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ЗМІ повідомляли 10 серпня, що Україна на запит США передала Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів.