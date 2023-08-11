В ООН приголомшені обстрілом готелю у Запоріжжі: Ми використовували його як базу під час поїздок у місто

В ООН приголомшені інформацією про обстріл готелю у Запоріжжі та закликають РФ дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і припинити невибіркові удари по Україні.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готелю та додала, що "це абсолютно неприпустимо".

"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.

Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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"В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти.