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В ООН приголомшені обстрілом готелю у Запоріжжі: Ми використовували його як базу під час поїздок у місто

запоріжжя

В ООН приголомшені інформацією про обстріл готелю у Запоріжжі та закликають РФ дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і припинити невибіркові удари по Україні.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готелю та додала, що "це абсолютно неприпустимо".

"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.

Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також читайте: Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів. ФОТОрепортаж

"В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти.

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) ООН (3345)


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Топ коментарі
+42
ООН ще ввійде в історію як найганебніша організація.
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11.08.2023 07:10
+32
Воімя чєловєчьності ... тьху блд!
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11.08.2023 07:08
+32
"...припинити невибіркові удари по Україні.." - тобто, вибіркові можна??? вбивати українців можно, але вибірково???
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11.08.2023 07:18
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Воімя чєловєчьності ... тьху блд!
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11.08.2023 07:08 Відповісти
ПИ……Ц Мрази в ООН , а ИЗБИРАТЕЛЬНО МОЖНО УБИВАТЬ ? Ермак , дай фас КУЛЕБЕ , пусть гавкнет на ООН 🇺🇳 🤮🤮🤮🤮
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11.08.2023 09:52 Відповісти
Целенаправленно-запрещено(не доказано),а цивильные потери во время военных действий допускаются.
Зачем вообще это здесь сообщать,на дебилов расчитанно?
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11.08.2023 07:08 Відповісти
ООН ще ввійде в історію як найганебніша організація.
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11.08.2023 07:10 Відповісти
Чого, вже.
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11.08.2023 07:42 Відповісти
А ось якби оці "приголомшені" та "занепокоєні" в той час перебували на "базі"?І ,не приведи "хтось там",були б загиблі та поранені?Який рівень приголомшености та занепокоєності вони б виразили ?
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11.08.2023 07:17 Відповісти
Зібрали б радбез ООН, висловили рішуче засудження, прийняли б резолюцію про засудження дій РФ. На цьому все
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11.08.2023 08:43 Відповісти
"...припинити невибіркові удари по Україні.." - тобто, вибіркові можна??? вбивати українців можно, але вибірково???
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11.08.2023 07:18 Відповісти
Як прикро, що дурні язики патякають до того як вивчають базу. У міднародному гуманітарному праві невибірковим є обстріли без ідентифікації цілі, а вибіркові - обстріли встановлених військових цілей.
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11.08.2023 07:28 Відповісти
Ну тобто обстрілювати українських військових можна???
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11.08.2023 07:30 Відповісти
А ти знаєш варіант війни без взаємного зниження військових? Партія в шахи міста завойовує чи в дурачка перекидаються, щоб війну виграть,
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11.08.2023 07:40 Відповісти
Суть МГП в тому щоб військові вбивали одне одного без надмірної шкоди цивільному населенню.
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11.08.2023 07:42 Відповісти
Знаю. Припинити війну проти України.
І засуджувати будь-яке вбивство українців - і цивільних і військових.
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11.08.2023 07:48 Відповісти
Припинити як? Населення росісі все влаштовує, а значіть поки в них думки про агресивну війну думками про їх нестерпне життя не витісняться, то війна триватиме.
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11.08.2023 07:56 Відповісти
Все так - орки хочуть воювати, вбивати, гвалтувати українців. Але ж не про це мова. Мова про цю ООН.
Ставити в один ряд військових, які прийшли в чужу країну із загарбницькою війною і військових, які захищають свою країну - це злочин. І коли оркам напряму скажуть, що вбивство їх військових - це правильно і справедливо, а українських - злочин, тоді до них почне доходити.
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11.08.2023 08:09 Відповісти
оон це дитячий майданчик в якому зграйка людей бавиться шприцами, використаними презирвативами поганих великих хлопчиків на цьому майданчику. Поки гарні великі хлопчики не вирішать розвалить кабіну поганим великим хлопчікам, то нічого не зміниться. І в такому випадку я задаюсь питанням нафіга взагалі це збіговисько треба?
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11.08.2023 09:14 Відповісти
ти маєш владу розігнати це ООН? ні. ну так на шо ти повітря псуєш - ти і інші хот вопить нашо нам таке ООН?
Раша чудово знає, шо ООН не має змоги припинити війни. Але вміє використовувати і ООН в тому числі на свою користь. Ми можемо грати в цю гру вдвох - давати африканцями зерно на шару, тикати носом рашистів у руйнування цивільних та культурнихоб'єктів, або скиглити - ой нам оон не така, магате не таке і т.ін.
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11.08.2023 11:53 Відповісти
Ну-ну. Халявне зерно для негрів це краще чим зброя масового враження, а тикання носом схиблених маньяків в масові вбивства - це взагалі найефективніший засіб бородьби, який викликає страшне і міфічне "ЗАНЕПОКОЄННЯ". оон - це організація куколдів, спостерігачів мерзенних злочинів, які можуть тільки *******.
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11.08.2023 12:05 Відповісти
*********!!
От них все равно больше пользы чем от тебя - но ты же вот живешь на свете, зачем - непонятно.
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11.08.2023 12:20 Відповісти
Дядя, ти себе нормально почуваєш? Людям смерті бажати це тебе в ооні научили? Ну глибину мислення я уловив)
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11.08.2023 12:28 Відповісти
їх ніхто ніколи не питав и питати не буде - припиняти війну чи ні. Якщо ми будемо обстрілювати цивільні об'єкти - це нічого не дасть у військовому плані а в інформаційнеому ми виглядатимемо фігово.
є на шо витратити ударні дрони по ударам по військовим цілям, в тому числі в Раші.
тим більше в нас їх небагато.
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11.08.2023 11:51 Відповісти
Сами же координаты сдали?
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11.08.2023 07:19 Відповісти
Щоб була відмазка не їздити, а то чого доброго(чи не доброго) можна бути вбитими
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11.08.2023 07:53 Відповісти
Какая там следующая степень озабоченности после "шокированы"?
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11.08.2023 07:23 Відповісти
Ну коли їм на голови прилетить, а мокши будуть розповідати про бази терористів, тоді й довідаємось.
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11.08.2023 07:26 Відповісти
а чого вас так тішить шо комусь фігово, якщо це не кацапи? вони конкретно можуть шось зробити -ті хто приїздив нам допомагати вивозити цивільних з Маріка, і багато шо ще роблять шо можуть, більше нід ти - точно.
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11.08.2023 11:55 Відповісти
з чого ви взяли що мене тішить, коли комусь фігово? Мене навіть не тішить, коли кацапам фігово...
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11.08.2023 12:33 Відповісти
Два метра землі над тілом.
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11.08.2023 07:43 Відповісти
жалко что вас красный крест магате не было там. а то мы ничего не видим.
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11.08.2023 07:29 Відповісти
цікаво чи їм,про їх озабоченності розповідають ,і про їх тупість
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11.08.2023 07:32 Відповісти
"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала..."
я така шокована. де ж я тепер будуть зупинятися?
"В ім'я людяності я закликаю." не стріляйте більше по готелям де я зупиняюся.
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11.08.2023 07:33 Відповісти
В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.- Слушайте! - говорила она. - Слушайте! Слушайте!
- Поедемте в номера! - убеждал Воробьянинов.
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11.08.2023 07:44 Відповісти
Якщо так колупатися у носі будете, то з вашою штаб-квартирою станеться те саме
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11.08.2023 07:37 Відповісти
а вона шось може зробити? конкретно вона - шо? вона приїздила до нас допомагати чим може, ризикуючи життям. ти я впевнений зробив менше ніж вона. але срати на когось - залюбки, чи не так?
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11.08.2023 11:56 Відповісти
не виправдовуй імпотентів, вони ничого не зробили предписаного їхнім статутом, тупо підіграють ***** бо нічого не хочуть вирішувати, а пити міндальний лате по нью-йоркських кафешках
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11.08.2023 14:55 Відповісти
Стурбувалася, обісралася, закликала...
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11.08.2023 07:45 Відповісти
Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.
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11.08.2023 07:52 Відповісти
Треба всі філії і бази цих міжнародних трутнів в прифронтовій зоні встановлювати.
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11.08.2023 07:59 Відповісти
"В ім'я людяності я закликаю Російську Федерацію Джерело:



хі-хі-хі, хе-хе-хе, ха-ха-ха!..
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11.08.2023 08:10 Відповісти
Зе.рассказует,что у него полномасштабная война,но стрелять нельзя,это ему не нравится,только деньги на войну получать устраивает.
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11.08.2023 08:13 Відповісти
Проснулись дебилы!
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11.08.2023 08:34 Відповісти
Жалко что ООН не было в этом отеле.
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11.08.2023 08:41 Відповісти
От би ви там були в цей час.
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11.08.2023 09:03 Відповісти
це як закликати крокодила пересісти на поїдання трави..., дивні люди..., пора вже прокинутися й подивитись правді в очі ми маємо справу з державою-терористом, для якої пох всі ваші закони та правила, але її чомусь тримають у Совбезі досі...
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11.08.2023 09:26 Відповісти
В ООН прогресс новая реакция вместо «озабочены» появилось ошеломлены!
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11.08.2023 10:12 Відповісти
Почему вы падлы не выгоняете папашу из вашего сраного оон.
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11.08.2023 11:31 Відповісти
ОНА конкретно может кого-то вігнать из ООН? почему она тогда "падла"? потому что бівала вгорячих точках Украині, помогая чем может а ті - нет?
твари ві конченіе корите в аду. хуже кацапов.
неблагодарніе твари.
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11.08.2023 11:59 Відповісти
можно узнать - что єто за нелюди на сайте? ви реально вважаєте, шо таким нелюдським ставленням до людей, які ризикуюччи життям роблять шо можуть, ви чимость допомагаєте Україні?
нелюди.



Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.



От би ви там були в цей час.

Відповісти Керування спамом



Жалко что ООН не было в этом отеле.

Відповісти Керування спамом
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11.08.2023 11:58 Відповісти
оон робить що може???
вот это новость!
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11.08.2023 17:39 Відповісти
..глубок обеспокоены,ой ай,проститутки Лиги Наций..
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11.08.2023 14:54 Відповісти
 
 