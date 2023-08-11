В ООН приголомшені обстрілом готелю у Запоріжжі: Ми використовували його як базу під час поїздок у місто
В ООН приголомшені інформацією про обстріл готелю у Запоріжжі та закликають РФ дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і припинити невибіркові удари по Україні.
Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готелю та додала, що "це абсолютно неприпустимо".
"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.
Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.
"В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.
Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти.
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Зачем вообще это здесь сообщать,на дебилов расчитанно?
І засуджувати будь-яке вбивство українців - і цивільних і військових.
Ставити в один ряд військових, які прийшли в чужу країну із загарбницькою війною і військових, які захищають свою країну - це злочин. І коли оркам напряму скажуть, що вбивство їх військових - це правильно і справедливо, а українських - злочин, тоді до них почне доходити.
Раша чудово знає, шо ООН не має змоги припинити війни. Але вміє використовувати і ООН в тому числі на свою користь. Ми можемо грати в цю гру вдвох - давати африканцями зерно на шару, тикати носом рашистів у руйнування цивільних та культурнихоб'єктів, або скиглити - ой нам оон не така, магате не таке і т.ін.
От них все равно больше пользы чем от тебя - но ты же вот живешь на свете, зачем - непонятно.
є на шо витратити ударні дрони по ударам по військовим цілям, в тому числі в Раші.
тим більше в нас їх небагато.
я така шокована. де ж я тепер будуть зупинятися?
"В ім'я людяності я закликаю." не стріляйте більше по готелям де я зупиняюся.
- Поедемте в номера! - убеждал Воробьянинов.
хі-хі-хі, хе-хе-хе, ха-ха-ха!..
твари ві конченіе корите в аду. хуже кацапов.
неблагодарніе твари.
нелюди.
Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.
От би ви там були в цей час.
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Жалко что ООН не было в этом отеле.
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вот это новость!