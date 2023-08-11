За добу уражено 12 районів зосередження ворога, 2 станції РЕБ та вузол зв’язку противника, - Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати ударів по скупченню противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
За даними Генштабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.
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Nov
показати весь коментар11.08.2023 07:39 Відповісти Мені подобається 0
Alex Suhenko #550858
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Valentyna Sayun #573800
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