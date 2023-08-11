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За добу уражено 12 районів зосередження ворога, 2 станції РЕБ та вузол зв’язку противника, - Генштаб

авіація,повітряні

Сили оборони продовжують завдавати ударів по скупченню противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Також читайте: Минулої доби підрозділи ВМС знищили 27 окупантів та 27 квадрокоптерів

Автор: 

авіація (4121) Генштаб ЗС (6570) ліквідація (3918) знищення (7227)


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11.08.2023 07:39 Відповісти
пишите честно- разбили радиостанцию.попали по минометам и обстреляли блиндажи
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11.08.2023 07:40 Відповісти
Що за сарказм? Навіть розбитий бліндаж має сенс,якщо в ньому були орки. Там статистика є.
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11.08.2023 08:16 Відповісти
 
 