Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 252 780 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,

артилерійських систем - 5043 (+15) од,

РСЗВ - 713 (+2) од,

засоби ППО - 471 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),

крилаті ракети - 1377 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,

спеціальна техніка - 756 (+10).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.