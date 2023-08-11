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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 252 780 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,

артилерійських систем - 5043 (+15) од,

РСЗВ - 713 (+2) од,

засоби ППО - 471 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),

крилаті ракети - 1377 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,

спеціальна техніка - 756 (+10).

Також читайте: За добу вражено 12 районів зосередження ворога, 2 станції РЕБ та вузол зв’язку противника, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Ніщо орків не учить,що не можна лізти до сусіда,отримаєш на горіхи.
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11.08.2023 08:08 Відповісти
"Рыбка Гуппи" - это про память, которая не помнит вчерашние события, и не выстраивает причинно-следственные связи. Это про инфантильное мышление, которое не выдерживает ответственности за свои поступки и выборы.

У орків так само ...
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11.08.2023 08:52 Відповісти
Рыбке гуппи оно и не надо, живут мало, размножаются дико.
Oh...wait...
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11.08.2023 13:41 Відповісти
А де вчорашній гелікоптер, про який новина була?
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11.08.2023 08:08 Відповісти
Вчора був...
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11.08.2023 08:35 Відповісти
Минув 3460 день москальсько-української війни.
72! одиниці техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках, другий день більше десятка - 12!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Спецтехніка десяток, заганяємо орків в 19 століття, рахунок ППО:спецтехніка 2:10
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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11.08.2023 08:51 Відповісти
Уражено 72 одиниці техніки!
Одним днем цього не відремонтуєш, а коли з кожною ZZдохло ще 2÷3 окупанта з числа обслуги/екіпажа, то взагалі свято
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11.08.2023 09:04 Відповісти
 
 