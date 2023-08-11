Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 252 780 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
танків - 4290 (+12) од,
бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,
артилерійських систем - 5043 (+15) од,
РСЗВ - 713 (+2) од,
засоби ППО - 471 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 313 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),
крилаті ракети - 1377 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,
спеціальна техніка - 756 (+10).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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У орків так само ...
Oh...wait...
72! одиниці техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках, другий день більше десятка - 12!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Спецтехніка десяток, заганяємо орків в 19 століття, рахунок ППО:спецтехніка 2:10
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Одним днем цього не відремонтуєш, а коли з кожною ZZдохло ще 2÷3 окупанта з числа обслуги/екіпажа, то взагалі свято