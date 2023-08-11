Ворог обстріляв житлові квартали та пункт гумдопомоги на Херсонщині. Під вогнем завод і медцентр у Херсоні

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", - інформує очільник регіону.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні.

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