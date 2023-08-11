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Новини Війна
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Ворог обстріляв житлові квартали та пункт гумдопомоги на Херсонщині. Під вогнем завод і медцентр у Херсоні

херсон

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", - інформує очільник регіону.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

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обстріл (28378) Херсон (3347) Херсонська область (5731)


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Отримую завжди новини від. Штабу ЗСУ. Усе,що є тут, але раніше. Зайшло відео від преЗЕ.Після дочок його ставленників в Монако, слуг і іншої нечисті оп, вперше не поставила лайк, тільки комент. До того ще учора анонс прочитала від редактора про наступного міністра оборони. Але попри усі незгоди, усе буде Україна
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11.08.2023 08:30 Відповісти
 
 