Ворог обстріляв житлові квартали та пункт гумдопомоги на Херсонщині. Під вогнем завод і медцентр у Херсоні
Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", - інформує очільник регіону.
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні.
Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар11.08.2023 08:30 Відповісти Мені подобається 0
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