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Новини
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Російські офіцери від початку вторгнення частіше накладають на себе руки, - розвідка

самоубийство,петля

Серед російських офіцерів після початку повномасштабної російсько-української війни значно зросла кількість суїцидів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові. - Ред.)", - зазначив він.

При цьому, за словами Юсова, росіяни не змирилися з тим, що їх в Україні не зустрічають з квітами. Вони намагаються втягнути українців у свої оборудки - напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти.

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"Звичайно, треба бути дуже уважними. Якщо відбувається будь-який такий підозрілий контакт, то варто звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським Силам безпеки і оборони, потрібно звертатися у правоохоронні органи", - радить представник ГУР.

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армія рф (17309) розвідка (3858) самогубство (631)


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Ну и мать их вь **
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11.08.2023 08:36 Відповісти
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11.08.2023 08:36 Відповісти
В росіянців офіцерів немає, якби були б, то давно застелилися від сорому і втрати гідності. Є кацапські м'ясники з погонами.
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11.08.2023 08:48 Відповісти
Есть подозрение, что таких, которые стрелялись, никогда и не было (может, за о-очень редкими исключениями). Думаю, это красивая киношная сказка.
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11.08.2023 10:26 Відповісти
Сподіватися на те, що всі російські військові так зроблять, не варто. Без допомоги ЗСУ вони всі не здохнуть
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11.08.2023 08:49 Відповісти
Це вони даремно.
Значно краше, коли б уZZькі суіцидніки мочили сААтЄчєствЄнніков пачками, бо ж мають залізну мотивацію: "Зате в Україну більше не поїду. І жмури теж"
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11.08.2023 08:55 Відповісти
уникальные идиоты, нет чтобы убивать тех кто их посылает на смерть, ведь после тюрьмы можно остаться в живых
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11.08.2023 08:59 Відповісти
Убийцы, гоблины, мрази и насильники. Ещё и суицидники. Сколько поводов. Они все уже в Аду. Преисподнюю нужно расширять, чтобы точно вся русня поместилась.
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11.08.2023 09:49 Відповісти
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11.08.2023 11:27 Відповісти
 
 