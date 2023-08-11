Російські офіцери від початку вторгнення частіше накладають на себе руки, - розвідка

Серед російських офіцерів після початку повномасштабної російсько-української війни значно зросла кількість суїцидів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові. - Ред.)", - зазначив він.

При цьому, за словами Юсова, росіяни не змирилися з тим, що їх в Україні не зустрічають з квітами. Вони намагаються втягнути українців у свої оборудки - напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти.

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"Звичайно, треба бути дуже уважними. Якщо відбувається будь-який такий підозрілий контакт, то варто звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським Силам безпеки і оборони, потрібно звертатися у правоохоронні органи", - радить представник ГУР.