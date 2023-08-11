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У РФ запевняють, що 2 українські безпілотники збито на підльоті до Курська

курск,курськ

У Курській області РФ напередодні ввечері було неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив про нібито збиття двох безпілотників.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора близько 23:00 силами ППО на підльоті до Курська були збиті два українські БПЛА", - запевняє він.

Також читайте: Нічні вибухи у російському Курську. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4138) росія (65073) Курськ (1103)


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Х@й в вуха вкручує.
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11.08.2023 08:42 Відповісти
Чим саме вражені дрони? Резервуарами нафтобази?
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11.08.2023 08:50 Відповісти
або резервуарами чи складом динаміту
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11.08.2023 09:50 Відповісти
Це їм блдям за удари по Запоріжжю.
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11.08.2023 08:54 Відповісти
Це мабуть, ті з 20 типів від Резнікова за 1,7 року!!
Таран нервово лупає очима, на дипломатичних заходах, а в душі, десь глибоко, вчиняє прикре самогубство за свою безпринципність перед московською навалою його знайомих з боліт на Україну!
Ну, то таке…
А Українці, не дивлячись на таких тарганів, боронять свою Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
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11.08.2023 09:45 Відповісти
 
 