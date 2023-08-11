У РФ запевняють, що 2 українські безпілотники збито на підльоті до Курська

У Курській області РФ напередодні ввечері було неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив про нібито збиття двох безпілотників.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора близько 23:00 силами ППО на підльоті до Курська були збиті два українські БПЛА", - запевняє він.

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