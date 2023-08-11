У РФ запевняють, що 2 українські безпілотники збито на підльоті до Курська
У Курській області РФ напередодні ввечері було неспокійно. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив про нібито збиття двох безпілотників.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора близько 23:00 силами ППО на підльоті до Курська були збиті два українські БПЛА", - запевняє він.
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Таран нервово лупає очима, на дипломатичних заходах, а в душі, десь глибоко, вчиняє прикре самогубство за свою безпринципність перед московською навалою його знайомих з боліт на Україну!
Ну, то таке…
А Українці, не дивлячись на таких тарганів, боронять свою Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям