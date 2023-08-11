Київська мерія не дозволяла зносити будинок на вул. Ярославській, відкрито кримінальне провадження
Старовинний будинок на вулиці Ярославській, 13-б знесений незаконно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав погодження на проведення таких робіт.
Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджував демонтажних робіт будинку на вул. Ярославській, 13-Б. За даними Департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження", - йдеться у повідомленні КМДА.
У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.
Також фахівці оперативно викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику направлено припис про припинення робіт та вимогу надіслати в Департамент науково-проєктну документацію.
За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесені приписи і складений адміністративний протокол.
Раніше ЗМІ повідомили, що вранці 10 серпня в Києві було знесено дерев’яний 200-річний будинок на вул. Ярославській, який був зразком житлової забудови міста XIX століття.
В поліції Києва заявили, що відкрито кримінальне провадження за фактом знесення будинку за статтею 356 Кримінального кодексу України - "Самоправство".
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то буде продовжуватись і надалі!
Зкацапленому, антиУкраінському люмпену, на посадах керівників ЦОВВ, за такі злочини проти Українців, не місце на волі, та вимагають кримінальної КАРИ, ВІДНОВЛЕННЯ споруди-об'єкту, а не нікчемної, грошової компенсації!! Суспільство Українців після Майдану, цьому запорука!!
Звичайно, краще було б спостерігати цих виродків-замовників, висячими на ліхтарному стовпі!! Вони такі ж убивці України, як і московські окупанти! Жодної різниці!! Такі ж МАРОДЕРИ УКРАЇНИ!
Слава Україні! Пильнуймо дії трутнів при владі та у суддівських ряднах!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍😡😠✊🫡❤️🇺🇦‼️
На закон- всім плювати. Відповідальності небуде.
А чому ж ви тоді верещите, що можновладці - корупціонери?
Чому один закон безкарно порушувати можна, а інший ні?
хочеш жити в землянці і гадити в дірку в землі, як твої кумири каzапи?
еволюція, урбанізація.... ні, не чув?
для допитливості, поглянь як виглядають столиці "старої" європи.
******* поряд з старовинним.
спальні райони, промзони, паркові зони.
але, навіщо упоротому про це казати? простіше з деревом балакати. воно хоч мовчить, а не меле всяку дурню.
бо "активістам", це дуже улюблений соцреалізм?
А без сноса этой старой постройки такой фундамент не сделать.
Нужно наказывать тех, кто поставил подпись под разрешением на подобную реставрацию-реконструкцию.