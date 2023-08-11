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Новини
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Київська мерія не дозволяла зносити будинок на вул. Ярославській, відкрито кримінальне провадження

поділ

Старовинний будинок на вулиці Ярославській, 13-б знесений незаконно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав погодження на проведення таких робіт.

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. 

"Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджував демонтажних робіт будинку на вул. Ярославській, 13-Б. За даними Департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження", - йдеться у повідомленні КМДА.

У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.

Також фахівці оперативно викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику направлено припис про припинення робіт та вимогу надіслати в Департамент науково-проєктну документацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Подолі в Києві без дозволу знесли одну з найстаріших дерев’яних садиб - двохсотлітню. ФОТО

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесені приписи і складений адміністративний протокол.

Раніше ЗМІ повідомили, що вранці 10 серпня в Києві було знесено дерев’яний 200-річний будинок на вул. Ярославській, який був зразком житлової забудови міста XIX століття.

В поліції Києва заявили, що відкрито кримінальне провадження за фактом знесення будинку за статтею 356 Кримінального кодексу України - "Самоправство".

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19445)


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Топ коментарі
+9
Як чийс незаконний самобуд то будуть довго вирішувати що з ним робити. А тут ''бац'' і розібрали! Тепер замовнику величезний штраф, і нехай відновлює отой будинок з тих матеріалів які поломили, хоч пінцетом по камінчику!
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11.08.2023 08:55
+5
Отсосуть мєнти по пару штук баксів і справа "розсмокчеться".....
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11.08.2023 08:53
+4
Началось,теперь вокруг бывшего сарая начнутся танцы,три следака по тысяче баксов зарплаты,четыре прокурора по две штуки баксов з.п.,еще судей подкючат с з.п. по десять штук,три-четыре месяца потанцуют и закончат дело банальным хабарем двадцать - тридцать штук и все забудут.
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11.08.2023 09:25
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АІ9928НЕ - номера є. Робилось все досить відкрито . Чекаємо на результат найближчим часом
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11.08.2023 08:52 Відповісти
Отсосуть мєнти по пару штук баксів і справа "розсмокчеться".....
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11.08.2023 08:53 Відповісти
Як чийс незаконний самобуд то будуть довго вирішувати що з ним робити. А тут ''бац'' і розібрали! Тепер замовнику величезний штраф, і нехай відновлює отой будинок з тих матеріалів які поломили, хоч пінцетом по камінчику!
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11.08.2023 08:55 Відповісти
Та вже ПОХ.
"Абратнай дарогі нєт!".
Через N-ну кількість часу - черговий ТРЦ.
Зустрічайте!!!
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11.08.2023 09:22 Відповісти
але ж будувати на його місті дозволили..., виходить це такий фінт - вони платять штраф за незаконне знесення будинку й вуаля - вибачайте, більш ніколи таке не робитиме, будуємо далі..., ми зараз побачили, як воно насправді робиться з цією видачею дозволів на будівництво..., я не здивуюсь, коли хтось отримає дозвіл будувати готель 5 зірок на місті Софії Київської, її знесуть, заплатять штраф та й побудують той готель...
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11.08.2023 09:22 Відповісти
Неофіційно всьо було погоджено, не робітник же єкскалатору раптом вирішив поїхати та знести будинок, мабуть керівник дав розпорядження знести памятку, а потім, ой всьо, давайте будувати ТРЦ чи новий ЖК! Керівника треба звільнити та притягнути до відповідальності!
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11.08.2023 09:24 Відповісти
Хіба в Києві це вперше? Якщо керівництво не звільняти та не притягувати до відповідальності,
то буде продовжуватись і надалі!
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11.08.2023 09:29 Відповісти
Досить нести *****. В Києві сотні історичних будівель були знесені без ніяких дозволів. Просто приїхали мордовороти, огородили будівлю, підїхав екскватор і зніс все нахєр. А потім з чиновниками рішали.
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11.08.2023 09:52 Відповісти
У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Джерело:
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11.08.2023 09:58 Відповісти
Безкарність та антиУкраїнська поведінка привладних, вимагає від Українців відповідної реакції на ЗНИЩЕННЯ історичних пам'яток в Україні, хто б за цим не стояв! !!
Зкацапленому, антиУкраінському люмпену, на посадах керівників ЦОВВ, за такі злочини проти Українців, не місце на волі, та вимагають кримінальної КАРИ, ВІДНОВЛЕННЯ споруди-об'єкту, а не нікчемної, грошової компенсації!! Суспільство Українців після Майдану, цьому запорука!!
Звичайно, краще було б спостерігати цих виродків-замовників, висячими на ліхтарному стовпі!! Вони такі ж убивці України, як і московські окупанти! Жодної різниці!! Такі ж МАРОДЕРИ УКРАЇНИ!
Слава Україні! Пильнуймо дії трутнів при владі та у суддівських ряднах!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍😡😠✊🫡❤️🇺🇦‼️
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11.08.2023 09:24 Відповісти
Началось,теперь вокруг бывшего сарая начнутся танцы,три следака по тысяче баксов зарплаты,четыре прокурора по две штуки баксов з.п.,еще судей подкючат с з.п. по десять штук,три-четыре месяца потанцуют и закончат дело банальным хабарем двадцать - тридцать штук и все забудут.
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11.08.2023 09:25 Відповісти
Вы тоже на гугл-мэпс на хибару посмотрели?)))
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11.08.2023 09:28 Відповісти
От із такого відношення до розбою і витікають корені майже усіх проблем в Україні.
На закон- всім плювати. Відповідальності небуде.
А чому ж ви тоді верещите, що можновладці - корупціонери?
Чому один закон безкарно порушувати можна, а інший ні?
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11.08.2023 12:35 Відповісти
Законы написаны коррупцинерами для свободы действий коррупционеров,кто у нас писал законы - ахметовские регионалы,потом их верные ученики из бэпэпэ,теперь помощники тех бывших регионалов,маемо страну утопающую в коррупции где на каждый твой вдох и шаг можно наложить штаф с конфискацией или плати наличкой хабар.
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11.08.2023 12:51 Відповісти
Один простой закон - конфискация всей техники, использованной при незаконном сносе.
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11.08.2023 09:25 Відповісти
У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Джерело:
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11.08.2023 09:57 Відповісти
Снос (демонтаж) здания это тоже строительные работы, которые необходимо согласовать.
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11.08.2023 10:07 Відповісти
Головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у нас дармоїдка Шуляк, яка цілком очевидно, що на посаді знаходится для того щоб стримувати чи гальмувати розвиток та наведення ладу у корумпованій у будівельній галузі
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11.08.2023 09:41 Відповісти
забудовники - це такі самі вороги для України як і рашисти. Користуючись війною і неможливістю влаштовувати мітинги, вони тупо знищують історичну спадщину міста.
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11.08.2023 09:46 Відповісти
а ти "анті будівельний активіст"?
хочеш жити в землянці і гадити в дірку в землі, як твої кумири каzапи?
еволюція, урбанізація.... ні, не чув?
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11.08.2023 09:55 Відповісти
Що таке еволюція і урбанізація по-твоєму? Уйопіщне гетто "great", яким забудували Дніпровську набережну! Чи може бц карнегі, сенатор, парус, які знищили історичний вид на Лавру?! В Києві як така відсутня ******* забудова, все що набудовано - це ****** дніщє непридатне для проживання.
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11.08.2023 10:28 Відповісти
саме так!
для допитливості, поглянь як виглядають столиці "старої" європи.
******* поряд з старовинним.
спальні райони, промзони, паркові зони.
але, навіщо упоротому про це казати? простіше з деревом балакати. воно хоч мовчить, а не меле всяку дурню.
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11.08.2023 10:58 Відповісти
як різко возбудилися хапуги з департаменту і "активісти".... Як же це так сталося, що власник зніс сарай, який був його власністю і нікому з них не відстегнув. А чи не ваш це обов'язок, щоб якщо цей об'ект мав якусь цінність, його біло віднесено до ресстру пам'яток? Чи не ви мали це вказати в містобудівних умовах і обмеженнях, що видавали власнику о початку проектних робіт? А якщо його там не було накуй тепер цей двіж і ваші приписи, в жопу тепер їх собі засуньте.
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11.08.2023 09:49 Відповісти
а коли дознесуть "квіти україни". чи ті розвалини так і будуть стояти, як після прильоту?
бо "активістам", це дуже улюблений соцреалізм?
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11.08.2023 09:52 Відповісти
Ну, ведь и идиоту понятно, что реконструкция с переоборудованием в четырехэтажный комплекс предполагает установку мощного фундамента.
А без сноса этой старой постройки такой фундамент не сделать.
Нужно наказывать тех, кто поставил подпись под разрешением на подобную реставрацию-реконструкцию.
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11.08.2023 10:08 Відповісти
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11.08.2023 10:55 Відповісти
 
 